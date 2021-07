Comment nettoyer son iPhone selon Apple (et quel produit éviter) | La technologie

Des précautions doivent être prises lors du nettoyage des téléphones portables pour éviter de les endommager et Apple a partagé une série de conseils particulièrement utiles.

Au cours de la dernière année et demie, un effort particulier a été fait par chacun pour garder notre environnement aussi propre que possible. Comment pourrait-il en être autrement, les appareils électroniques ont également été désinfectés, mais ceux-ci sont plus délicats et il faut faire attention aux produits utilisés afin de ne pas les endommager.

Comment nettoyer votre iPhone ? Chez Apple, ils ont partagé certains des lignes directrices sur les produits à utiliser et à éviter. Certains sont incompatibles avec les appareils et peuvent endommager l’écran, les ports ou fuir à l’intérieur, ce qui serait catastrophique, comme publié dans MacRumors.

Apple a indiqué qu’ils devaient éviter les produits qui sont composés de peroxyde d’hydrogène; c’est-à-dire le peroxyde d’hydrogène. Ceux avec de l’eau de Javel ne sont pas non plus recommandés et il est préférable de garder les liquides et les aérosols à l’écart en général, ainsi que, bien sûr, de ne les immerger dans aucun liquide.

La meilleure chose à faire pour nettoyer votre iPhone est utiliser une lingette désinfectante contenant au moins 75 % d’alcool. Bien qu’il soit important qu’il ne soit utilisé qu’avec l’appareil, le faire passer au préalable sur d’autres surfaces peut le remplir de poussière ou de peluches. C’est pourquoi les lingettes sont si utiles : elles nettoient, désinfectent et ne libèrent pas de liquide.

Ce type de lingettes peut également être utilisé avec d’autres appareils Apple, tels que l’iPad lui-même, mais si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, vous avez à votre disposition des informations en espagnol sur le même site Web d’Apple avec des “recommandations et directives pour nettoyer le Mac , l’iPad, l’iPhone, l’iPod, l’écran ou les périphériques.”

N’oubliez pas qu’il est important de prendre soin de l’hygiène et des éléments qui sont utilisés, car Endommager votre iPhone peut être problématique face à la garantie lors de l’utilisation d’un produit non recommandé pour le nettoyer. Quelque chose que vous ne voulez probablement pas faire.