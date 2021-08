Comment nettoyer un écran de télévision pour qu’il ne s’abîme pas, selon les experts du Good Housekeeping Institute | La technologie

in

Vous venez d’acquérir un tout nouveau téléviseur OLED 4K et vous ne savez pas quelle est la meilleure façon de le nettoyer ? Laissez les experts en nettoyage vous conseiller.

Personne n’achète un téléviseur spectaculaire de 60 pouces avec une résolution 4K HDR et Dolby VIsion, pour le gâcher avec le nettoyant pour vitres. D’autant plus que c’est un type de dommage qui n’est pas couvert par la garantie…

Il faut que nettoyer l’écran de télévision chaque semaine, car la chaleur qu’il génère attire la poussière. Le problème est que cela ne peut pas être fait de toute façon. Les écrans de télévision modernes sont faits de matériaux très délicats, et l’utilisation de nettoyants conventionnels peut les endommager.

Le web spécialisé dans le nettoyage Good Housekeeping Institute, via notre collègue Andrea Núñez-Torrón de Business Insider, nous explique comment nettoyer correctement un écran de télévision sans l’endommager.

Malgré le fait qu’il soit déjà l’un des formats majoritaires sur le marché, il existe encore un halo de légende urbaine et de mythes sur les téléviseurs 4K. Vous êtes sûrement intéressé à continuer à lire car il est temps d’enterrer ces 7 mythes lors de l’achat d’un téléviseur 4K.

Comme nous l’avons mentionné, la première chose à faire est de jeter les nettoyants conventionnels, même les nettoyants pour vitres. L’alcool et l’ammoniac sont particulièrement dangereux.

Tout vieux chiffon ou chiffon que vous avez à la maison ne fonctionnera pas non plus, car vous pourriez rayer l’écran. Il est indispensable d’utiliser un chiffon en microfibre, ou un plumeau électrostatique.

Il est important que sois propre lorsque vous les utilisez avec le téléviseur, en particulier le chiffon, car s’il y a de la poussière, il pourrait rayer l’écran si vous appuyez trop fort.

Le ménage

En premier lieu, essuyez complètement le chiffon en microfibre. à travers l’écran. Nettoie d’abord dans un sens, puis dans l’autre sens.

Si le panneau présente des traces de saleté, de graisse, de nourriture ou autre, vous pouvez légèrement humidifier le chiffon lui-même avec de l’eau, et frottez doucement.

Les lingettes nettoyantes pour écran du marché fonctionnent également. Mais le chiffon humide est mieux.

N’oublie pas de bien nettoyer les enceintes. Ici, vous pouvez utiliser un aspirateur.

Télécommande

Pour nettoyer la télécommande, retirez les piles, retournez-le et secouez-le en le tapotant pour que les miettes et autres saletés qui auraient pu se glisser entre les touches tombent. Vous pouvez également utiliser un cure-dent pour en extraire autant que possible.

Ensuite, nettoyez-le soigneusement avec une lingette désinfectante.

Avec ces Astuces pour nettoyer la télé vous profiterez au maximum de la qualité de votre écran, sans l’abîmer.