Comment nettoyer un iPhone, iPad et Mac

Après des années d’utilisation de votre appareil Apple, vous vous demandez peut-être comment effacer un iPhone, un iPad et un Mac. Par « effacer », j’entends la réinitialisation d’usine. Il est important d’effacer vos appareils avant de les vendre ou de les recycler, car vous ne voulez pas que quelqu’un essaie de récupérer vos données supprimées.

Comment nettoyer un iPhone et un iPad

Pour effacer un iPhone ou un iPad, vous voudrez faire quelques choses au préalable. Tout d’abord, désactivez Find My en allant à Paramètres > Votre nom > Rechercher mon. Appuyez sur Localiser mon iPhone ou iPad et désactivez toutes les bascules.

Ensuite, si vous envisagez d’acheter un téléphone Android, vous devrez désactiver iMessage. Aller à Paramètres > Message et désactivez la bascule à côté d’iMessage. Enfin, bien sûr, vous voudrez vous assurer que vos données sont correctement migrées hors de l’appareil. Encore une fois, si vous allez sur Android, Google a des instructions sur cette page. Si vous venez d’acquérir un nouvel appareil Apple, assurez-vous simplement que vos données sont synchronisées et sauvegardées sur iCloud.

Une fois tout cela fait, vous pouvez effacer votre iPhone et iPad en suivant ces étapes.

Ouvert Réglages.Robinet Général.Faites défiler vers le bas et appuyez sur Transférer ou réinitialiser l’iPhone.Vous verrez plusieurs options ici. Appuyez sur Effacer tout le contenu et les paramètres. Si votre sauvegarde iCloud est ancienne, une boîte de dialogue apparaîtra vous demandant si vous souhaitez mettre à jour la sauvegarde ou continuer à effacer l’appareil. Et il vous sera probablement demandé de saisir votre mot de passe Apple ID ou le mot de passe de votre appareil.

Comment nettoyer un Mac

Encore une fois, vous voudrez vous assurer que vos données sont en sécurité dans un autre emplacement, qu’elles soient sauvegardées sur un service cloud ou sur un disque dur externe.

Tout d’abord, redémarrez votre Mac. Clique le Icône pomme dans la barre de menu supérieure, puis cliquez sur Redémarrage.Ensuite, nous passons en mode de récupération. Lorsque votre ordinateur redémarre, maintenez enfoncé Commande (⌘) + R sur le clavier pendant quelques secondes. Maintenez les touches enfoncées avant d’entendre le carillon de démarrage.Cliquez sur Utilitaire de disque dans le menu Utilitaires qui apparaît. Choisissez votre disque dur dans la barre latérale, puis cliquez sur Effacer.Une fois le disque dur effacé, réinstallez macOS en cliquant sur Installer macOS dans le menu Utilitaires. Vous pouvez ignorer cette étape si vous envisagez de jeter le Mac.

Et voici comment effacer un iPhone, un iPad et un Mac. Le Mac Observer propose également un guide sur la façon d’effacer un Mac en toute sécurité.