Comment nettoyer un presse-agrumes, et pourquoi vous devez absolument le faire régulièrement

Vous avez acheté l’un des meilleurs presse-agrumes et préparé plusieurs jus rafraîchissants pour vos amis et votre famille, mais il est maintenant temps de nettoyer votre appareil de cuisine. Alors par où commencer ? Nous admettons que nettoyer soigneusement ces appareils de cuisine peut sembler une tâche intimidante, mais il est important de savoir comment nettoyer votre presse-agrumes, pour votre propre santé et pour qu’il continue à bien fonctionner.

Selon la Food and Drug Administration, lorsque des fruits et des légumes sont utilisés dans un presse-agrumes, les bactéries de l’extérieur du produit peuvent être transférées dans votre boisson. Tout en lavant les produits frais avant de commencer à extraire le jus et en vous lavant les mains avant et après la préparation des fruits et légumes, il est indispensable de bien nettoyer votre presse-agrumes après utilisation peut également aider à réduire la propagation de toute bactérie.

Même les fruits et légumes les plus frais peuvent moisir dans votre réfrigérateur s’ils sont laissés trop longtemps, alors ne laissez pas de restes dans votre presse-agrumes ou vous finirez par ramasser un tas de fruits moisis puants la prochaine fois que vous voudrez l’utiliser, et avouons-le, personne ne veut ce travail.

Comment nettoyer une centrifugeuse

Les presse-agrumes ont beaucoup de pièces, il est donc important de démonter complètement tous les composants impliqués dans le processus d’extraction – bien que si vous avez un presse-agrumes centrifuge, soyez prudent car ils ont des lames tranchantes pour couper les fruits et légumes.

Si vous prévoyez de tout jeter dans un lave-vaisselle, consultez d’abord votre manuel d’utilisation, tous les extracteurs de jus ne sont pas livrés avec des pièces qui peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. Inspectez toujours complètement les tamis à mailles lorsque vous les retirez de votre lave-vaisselle pour vérifier que toutes les fibres de fruits et légumes ont été complètement retirées.

Si le manuel de votre centrifugeuse indique que les pièces doivent être lavées à la main, remplissez un évier d’eau chaude savonneuse et mettez-vous au travail. Beaucoup de presse-agrumes sont livrés avec une brosse pour aider au processus de nettoyage, ceci est particulièrement utile pour les tamis et les filtres car ce sont généralement les pièces qui se bouchent le plus, alors nettoyez-les bien, en faisant attention à ne pas les endommager ou les plier. de forme. Une brosse est également le moyen le plus sûr de nettoyer et de déboucher les lames tranchantes, elle vous permet de garder vos mains hors de la zone de danger.

Pour toutes les autres pièces, nettoyez avec un chiffon doux ou une éponge du mieux que vous pouvez, vous devrez peut-être faire couler de l’eau à travers des pièces de forme maladroite pour rincer les débris.

Assurez-vous de bien rincer pour qu’il n’y ait pas de mousse ou de savon à l’intérieur des pièces, sinon, la prochaine fois que vous l’utiliserez, vous pourriez vous retrouver avec un jus qui a un goût de savon à vaisselle.

Si vous n’utilisez pas la pulpe pour une autre recette, videz-la dans votre bac à compost ou votre poubelle et lavez soigneusement le récipient. Vous utilisez peut-être votre pichet à jus pour conserver du jus frais dans le réfrigérateur, mais une fois qu’il est vide, lavez-le soigneusement et remettez-le dans le presse-agrumes afin de ne pas le chercher la prochaine fois que vous installerez le presse-agrumes.

Enfin, essuyez la base du presse-agrumes pour nettoyer les gouttes, de sorte que vous ne soyez pas confronté à un désordre collant la prochaine fois que vous le sortez du placard. Utilisez un chiffon doux et ne plongez jamais cette partie dans l’eau.

Il est important de sécher complètement toutes les pièces avant de remonter votre presse-agrumes. Si les pièces de la centrifugeuse sont difficiles à sécher ou ont des lames tranchantes, laissez-les sécher à l’air avant de les réassembler.

À quelle fréquence faut-il nettoyer un presse-agrumes ?

Il n’y a pas de zone grise ici, nettoyez votre presse-agrumes chaque fois que vous avez fini de l’utiliser. Vous n’avez pas besoin de le nettoyer lorsque vous passez d’un type de fruit ou de légume à un autre, à moins que vous ne vouliez vraiment pas que les saveurs se mélangent. Mais vous devez le nettoyer correctement à la fin de chaque séance d’extraction et surtout avant de le ranger dans un placard.

La vie est bien remplie et il n’y a pas toujours le temps de nettoyer les appareils de cuisine à chaque fois qu’ils ont été utilisés. Alors, comment devez-vous vous attaquer au nettoyage d’un presse-agrumes qui a été utilisé puis abandonné ?

Si cela fait quelques heures et que la pulpe et les fibres à l’intérieur du presse-agrumes ont commencé à se dessécher, allumez-le et versez lentement de l’eau par la goulotte d’alimentation. Si votre extracteur de jus est doté d’un système anti-goutte qui, sans surprise, empêche l’extracteur de s’égoutter une fois que la majorité du jus a été extraite, gardez-le fermé initialement pour laisser de l’eau s’accumuler à l’intérieur (mais ne dépassez pas les lignes de remplissage maximum). Cela devrait desserrer tout ce qui a commencé à se dessécher. Mais si vous l’avez laissé beaucoup plus longtemps que quelques heures et qu’il est très sec à l’intérieur, ne l’allumez pas, les pièces peuvent être collées ensemble et l’allumer pourrait causer des dommages.

Ensuite, démontez et faites tremper tous les composants dans un évier rempli d’eau chaude savonneuse pendant au moins 15 minutes. Vous devriez alors pouvoir tout nettoyer en suivant les instructions ci-dessus. Mais s’il y a des résidus tenaces ou des odeurs persistantes, essayez de faire une pâte avec de l’eau et du bicarbonate de soude (bicarbonate de soude au Royaume-Uni), utilisez une brosse douce pour frotter la pâte dans toute saleté restante ou essuyez la pâte sur les parties malodorantes et laissez reposer 10 minutes avant de rincer.

Si vous ne faites pas trop de jus ou si vous envisagez de sortir ce presse-agrumes perdu depuis longtemps du fond de l’armoire, c’est une bonne idée de le démonter d’abord. Démontez-le et inspectez toutes les pièces internes pour vous assurer qu’aucun moule ne s’est développé à l’intérieur pendant qu’il n’a pas été utilisé. Vérifiez également les odeurs de moisissure et, en cas de doute, nettoyez-le en profondeur avant de recommencer à l’utiliser.

