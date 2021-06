Comment nettoyer une cafetière italienne : astuces pour la rendre comme neuve avec peu d’effort | Vie

Vous ne savez pas quelle est la meilleure façon de nettoyer votre cafetière italienne ? Alors, prenez note de ces conseils pour le faire briller avec peu d’effort.

Sur le marché actuel, nous pouvons trouver de nombreux types de cafetières et d’innombrables modèles de chacun d’eux. Bien qu’il existe des cafetières qui intègrent les dernières avancées technologiques, il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent les formats traditionnels et la cafetière italienne ou moka est l’une des plus répandues.

La cafetière italienne est celle d’une vie: pour l’utiliser, vous n’avez besoin que d’eau, de café et de la chaleur du feu ou de la plaque vitrocéramique, et en quelques minutes le café est prêt à servir. De plus, il ne pourrait pas être moins cher : vous pouvez en acheter un sur Amazon pour un peu plus de 8 euros.

L’achat d’une machine à expresso n’est pas une tâche facile, nous vous expliquons donc les différences et des conseils pour choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

La seule difficulté que peut présenter le pot de moka est de le nettoyer. Les huiles et les sucres du café se déposent dans la cafetière, s’oxydent et brûlent, et s’ils ne sont pas nettoyés correctement, cela ruinera le goût du café fraîchement préparé.

Si vous avez besoin d’un peu d’aide, prenez note de ces astuces pour nettoyer la cafetière italienne et la laisser comme neuve avec peu d’effort:

Nettoyer la cafetière avant de l’utiliser. Si votre cafetière est neuve, vous devez la nettoyer avant de l’utiliser. Lavez tous les morceaux à l’eau chaude puis préparez deux ou trois cycles café avant celui que vous allez boire. Laver la cafetière après chaque utilisation. Retirez toutes les pièces de votre cafetière et lavez-les soigneusement avec de l’eau chaude et du savon à vaisselle après chaque utilisation. De cette façon, vous éviterez l’accumulation de résidus de café et de saletés qui gâcheront la saveur de votre café fraîchement infusé.

Depuis le XVe siècle, nous consommons du café torréfié et moulu. Si vous voulez rester fidèle à la tradition, rien de mieux que de la préparer vous-même à la maison. Machines à café filtre ou machines à café à capsules modernes, laquelle préférez-vous ?

Détartrage de la cafetière. Si vous utilisez de l’eau très dure, il est conseillé de détartrer votre cafetière de temps en temps pour éviter que le filtre ne se bouche. Pour cela, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc de nettoyage qui, en plus de nettoyer, désinfecter et éliminer les odeurs, éliminera également les dépôts minéraux. Mélangez deux parties d’eau et une de vinaigre et mettez la cafetière sur le feu pour effectuer le détartrage. Nettoyer soigneusement la cafetière. En plus de laver la cafetière après chaque utilisation, vous pouvez également effectuer un nettoyage plus approfondi périodiquement. Vous pouvez effectuer cette tâche en mélangeant une partie de bicarbonate de soude avec deux parties d’eau et en frottant ce liquide sur toutes les pièces de la cafetière. Cela éliminera les huiles et les sucres du café, ainsi que d’autres saletés qui pourraient s’être collées.