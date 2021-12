Comment nettoyer une casserole ou une poêle brûlée sans l’endommager ni lever le petit doigt | Vie

Combien de fois est-il arrivé que nous ayons un peu perdu le contrôle du temps ou de la puissance et que nous ayons trop cuit la nourriture ? Bon, le pire de tout ce n’est pas ça, mais la couche noire de brûlé qui reste dans notre casserole ou poêle et qu’il n’y a aucun moyen de l’enlever. Nous vous laissons quelques conseils qui peuvent être très utiles.

Nous avons de bonnes nouvelles et c’est que même pour ce problème, il n’y a pas une, sinon plusieurs solutions. De plus, ces astuces avec des ingrédients domestiques que vous avez déjà sous la main vous épargneront à la fois l’effort et les dommages à votre poêle en utilisant d’autres produits.

Ces méthodes peut être appliqué à la plupart des ustensiles de cuisineQue vous utilisiez des poêles à induction ou les meilleures poêles en acier inoxydable.

Sel de table

Le sel de table standard peut être utilisé pour traiter les casseroles légèrement brûlées. C’est généralement une bonne option pour une brûlure récente ou pour ceux qui font automatiquement la vaisselle après avoir mangé.

Eh bien, l’astuce est assez simple. Assez avec saupoudrer une quantité généreuse de sel dans la poêle en question et utilisez une éponge humide pour faire pénétrer le sel dans la brûlure. Répétez le processus jusqu’à ce que la brûlure soit partie.

Bicarbonate de soude et vinaigre

Tout le monde sait que le bicarbonate de soude est bon pour absolument tout et bien sûr, aussi pour se débarrasser d’un pot brûlé.

Une combinaison maison de bicarbonate de soude et de vinaigre est plus que suffisante pour résoudre la plupart des urgences de nettoyage de casseroles. Le nettoyage se ferait en trois étapes simples :

Remplissez la casserole brûlée avec suffisamment d’eau. Versez une tasse de vinaigre blanc et mettez la casserole sur le feu. Quand il commence à bouillir, retirez-le. Placez maintenant la casserole sur une surface résistante à la chaleur, ajoutez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et laissez reposer quelques minutes. Retirez ensuite le mélange et laissez la casserole refroidir pendant une minute. Enfin, lavez délicatement la poêle.

Le coca

Tout comme il peut être utilisé pour nettoyer les pièces de monnaie ou dégivrer les vitres, le Coke peut également être utilisé pour déplacer les marques de brûlure.

SMettre en œuvre verser une généreuse quantité de Coca dans la poêle et laissez reposer quelques heures. Le faire tremper permettra aux aliments de ramollir et de se détacher, ce qui signifie que vous pouvez enlever les résidus avec une éponge douce ou un grattoir en plastique.

Lingettes séchantes pour la machine à laver

Une lingette séchant les vêtements peut sembler une option peu probable pour traiter les casseroles brûlées, mais elle est étonnamment efficace pour aider à éliminer les marques tenaces qui peuvent s’être accumulées sur vos casseroles.

Trempez la casserole dans de l’eau chaude savonneuse et plongez-y complètement une feuille de séchage. Laissez-le tremper pendant au moins une heure, rincez-le, puis utilisez une éponge ou un chiffon pour enlever la substance brûlée.

Avec ces astuces à l’esprit, il y a de fortes chances que vous vous débarrassiez des brûlures de votre casserole ou poêle. Bien entendu, il n’est pas toujours possible de soigner la brûlure et de laisser vos ustensiles intacts. Dans les deux cas, éviter les détergents ou liquides abrasifs qu’ils enlèveront la brûlure, mais qu’il emportera aussi tout le fond de votre poêle avec.