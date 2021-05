Ces contrôleurs Oculus Quest 2 sont peut-être d’un blanc nacré, mais quelques mois d’utilisation pourraient leur donner un aspect un peu terne. Si les boutons de votre contrôleur collent un peu lorsqu’ils sont enfoncés ou si le joystick ne bouge pas comme avant, vous devrez peut-être nettoyer vos contrôleurs Oculus Quest 2. Une fois que vous les avez nettoyés, les meilleurs accessoires de contrôleur Oculus Quest 2 vous aideront à les garder propres plus longtemps et rendront ces contrôleurs encore plus confortables à utiliser au fil du temps.

Comment nettoyer vos manettes Oculus Quest 2

Faites glisser le couvercle de la batterie sur chaque contrôleur et retirez la batterie à l’intérieur.

Replacez le couvercle du compartiment à piles sans pile à l’intérieur.

Source: Nick Sutrich / Android Central Utilisez une lingette de nettoyage de votre choix pour essuyer le contrôleur, mais assurez-vous qu’il n’est pas mouillé. Vous ne voulez pas qu’il soit si humide que du liquide pénètre à l’intérieur du contrôleur.

Laissez le contrôleur sécher pendant quelques minutes.

Source: Nick Sutrich / Android Central Si nécessaire, utilisez une bombe d’air comprimé pour souffler avec force toutes les particules qui pourraient se loger dans les crevasses du contrôleur ou autour du stick analogique. Si les contacts de la batterie sont corrodés, utilisez un coton-tige trempé dans du vinaigre ou du jus de citron pour frotter doucement la corrosion des bornes de la batterie. Assurez un temps de séchage supplémentaire avec le compartiment de la batterie ouvert si vous devez nettoyer les bornes de la batterie. Si votre batterie était corrodée, assurez-vous d’utiliser une nouvelle batterie. Remplacez la batterie et fermez le compartiment lorsque vous avez terminé le nettoyage.

N’oubliez pas de prendre une poignée ou un couvercle de contrôleur, ce qui peut ajouter du confort et de l’adhérence tout en gardant vos contrôleurs Quest 2 plus propres à l’avenir. Si vous constatez que le coussinet facial est usé ou sale, les meilleurs couvre-coussins faciaux Oculus Quest 2 vous aideront à le garder frais et propre. De même, les meilleures alternatives de serre-tête Oculus Quest 2 ne seront pas aussi sales que les sangles en tissu incluses et peuvent offrir un meilleur confort général.

Nos meilleurs choix d’équipement

Ce sont les sélections d’équipement obligatoires ou de base. Des équipements optionnels ou auxiliaires suivront.

Les serviettes en papier et autres lingettes jetables peuvent être pratiques, mais elles coûtent plus cher avec le temps et produisent d’énormes quantités de déchets. De plus, une serviette en papier ou une lingette jetable trop humide peut en fait endommager vos contrôleurs si le liquide pénètre dans l’électronique sensible à l’intérieur. L’utilisation d’un chiffon de nettoyage multi-surfaces en microfibre peut nettoyer vos contrôleurs – et d’autres surfaces et appareils – mieux et avec moins d’eau ou de solution de nettoyage.

Équipement supplémentaire

Une fois que vous avez nettoyé vos contrôleurs, leur ajouter une poignée peut les empêcher de se salir à nouveau.

Poignées en silicone KIWI Design (24 $ sur Amazon)

Ces poignées en silicone de KIWI Design sont très faciles à installer et à retirer, plus faciles à nettoyer et rendent les contrôleurs Quest 2 plus confortables à utiliser grâce à la dragonne réglable intégrée.

