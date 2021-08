Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Qu’il s’agisse de sueur ou de crème solaire, quelque chose vous laissera inévitablement vous demander comment nettoyer votre bracelet Apple Watch. Suivez les instructions appropriées pour le matériel que vous portez. D’une manière générale, le jeu le plus sûr est de commencer par essuyer votre bracelet avec un chiffon non abrasif et non pelucheux (le type qui est généralement fourni gratuitement avec une paire de lunettes).

Comment nettoyer les bracelets Apple Watch en cuir

Il est difficile de battre un bracelet en cuir pour la classe et le confort, mais si le fitness est une priorité, vous voudrez peut-être y réfléchir à deux fois. Les bracelets en cuir ne sont pas résistants à l’eau, il n’est donc pas facile de nettoyer en profondeur après une session particulièrement moite. Ne trempez jamais votre bracelet en cuir dans l’eau et essayez d’éviter les sources de chaleur externes.

Retirez le bracelet de votre Apple Watch et essuyez-le avec un chiffon non abrasif et non pelucheux. Humidifiez légèrement le chiffon si nécessaire mais évitez de trop concentrer l’humidité en un seul endroit. Laissez le bracelet sécher à l’air avant de le rattacher à votre Apple Watch.

Comme les meubles en cuir, les lanières en cuir peuvent ramasser des taches comme des lotions, de l’huile ou un frottement constant contre votre jean préféré. Certains détaillants tiers conseillent d’utiliser de l’eau chaude savonneuse sur les taches, bien qu’Apple ne le suggère pas. Suivez les conseils de votre détaillant spécifique.

L’entretien du cuir peut être délicat. Pourtant, de nombreux accessoires comportent des composants en cuir et ont fière allure (c’est-à-dire des sacs à prix élevé et des montres traditionnelles), alors ne soyez pas trop intimidé.

Comment nettoyer les bracelets Apple Watch en silicone et sport

Vous ne pouvez pas fermer ces anneaux sans transpirer. Les bandes en caoutchouc synthétique ou en silicone sont souvent commercialisées spécifiquement pour l’entraînement, un nettoyage facile est donc une priorité. Résistant à l’eau et à la transpiration, ces matériaux peuvent être nettoyés à l’eau tiède et au savon.

Pour un nettoyage léger, retirez le bracelet de votre Apple Watch et essuyez-le avec un chiffon non abrasif et non pelucheux. Pour un nettoyage en profondeur, rincez le bracelet avec de l’eau tiède et du savon doux pour les mains. Séchez le bracelet avec un chiffon sec, non abrasif et non pelucheux avant de le rattacher à votre Apple Watch.

Comment nettoyer les bracelets métalliques Apple Watch

Les bracelets en métal peuvent rehausser votre Apple Watch pour des occasions spéciales ou vous aider à vous adapter au code vestimentaire du bureau. Lors du nettoyage de ces bandes haut de gamme, assurez-vous que votre chiffon est complètement exempt de saleté et de débris pour éviter de rayer le métal.

Retirez le bracelet de votre Apple Watch et essuyez-le avec un chiffon non abrasif et non pelucheux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l’eau tiède. Séchez le bracelet avec un chiffon sec, non abrasif et non pelucheux avant de le rattacher à votre Apple Watch.

Comment nettoyer les bracelets en nylon Apple Watch

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Les bandes de nylon tissées ont des prix variés, allant d’abordables à quelque peu astronomiques. Selon le montant que vous avez investi dans votre bracelet en nylon, il est probablement préférable de procéder avec prudence.

Retirez le bracelet de votre Apple Watch et essuyez-le avec un chiffon non abrasif et non pelucheux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l’eau tiède. Laissez le bracelet sécher à l’air avant de le rattacher à votre Apple Watch.

Nettoyer une boucle solo tressée

La boucle solo tressée d’Apple est fabriquée à partir de fil de polyester tressé autour d’un fil de silicone, formant un design accrocheur qui attrape malheureusement aussi la crasse et la saleté. Certains utilisateurs suggèrent de nettoyer les subtilités de cette bande avec une brosse à dents à poils doux et de l’eau tiède, mais le faire à vos risques et périls. Apple recommande d’utiliser uniquement un chiffon non abrasif et non pelucheux, légèrement humidifié si nécessaire. S’aventurer à partir de ces directives peut annuler la garantie limitée d’un an de l’article.

Retirez le bracelet de votre Apple Watch et essuyez-le avec un chiffon non abrasif et non pelucheux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avec de l’eau tiède. Laissez le bracelet sécher à l’air avant de le rattacher à votre Apple Watch.

Voir également: Les meilleurs bracelets Apple Watch

Comment nettoyer l’Apple Watch elle-même

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Avant le nettoyage, retirez votre appareil du chargeur et éteignez-le. Si votre Apple Watch est attachée à un bracelet qui n’est pas résistant à l’eau, retirez également le bracelet.

Essuyez votre Apple Watch avec un chiffon non abrasif et non pelucheux. Humidifiez légèrement le chiffon avec de l’eau si nécessaire, ou maintenez l’appareil sous l’eau chaude courante pendant dix à quinze secondes. Faites tourner et appuyez sur la couronne numérique sous de l’eau tiède à faible débit pour éliminer les substances telles que la saleté ou la lotion de la couronne numérique. Séchez entièrement l’avant et l’arrière de votre appareil à l’aide d’un chiffon sec, non abrasif et non pelucheux.

Selon Apple, vous pouvez également désinfecter votre montre avec une lingette Clorox et certaines lingettes imbibées d’alcool, mais n’introduisez pas d’autres savons ou produits de nettoyage.

Lire la suite: Problèmes courants d’Apple Watch et solutions