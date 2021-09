Comment nettoyer votre grille-pain : astuces pour le rendre comme neuf avec peu d’effort | La vie

Si vous utilisez souvent le grille-pain, vous devez le nettoyer fréquemment pour éviter d’éventuels problèmes et prolonger sa durée de vie. Prenez note de ces astuces pour le rendre comme neuf avec peu d’effort.

Le nettoyage des appareils est quelque chose que la plupart des gens négligent. À l’exception du réfrigérateur, qui reçoit plus d’attention car il stocke des denrées périssables et a tendance à accumuler plus d’odeurs et de saletés visibles, en général le reste des appareils est nettoyé moins fréquemment que ne le recommandent les experts.

Nous vous avons déjà expliqué comment nettoyer le micro-ondes, la cafetière italienne ou le fer à repasser de la cuisine, et cette fois, nous allons nous concentrer sur un autre petit appareil que nous avons tous à la maison : grille-pain.

Cet appareil est présent dans presque toutes les cuisines et est utilisé très fréquemment, il est donc important de le nettoyer régulièrement. Et c’est que, bien qu’à première vue il semble que c’est propre, À l’intérieur, des miettes et autres particules de saleté s’accumulent qui peuvent nuire à son bon fonctionnement.

Les restes de pain peuvent faire en sorte que le grille-pain dégage une odeur de brûlé désagréable à chaque fois que vous l’utilisez, et si l’accumulation de saleté est très importante, elle peut même provoquer une panne et empêcher l’appareil de fonctionner.

Si vous voulez éviter tous ces problèmes, nous vous dirons comment nettoyer le grille-pain avec peu d’effort:

Débranchez le grille-pain. Cette première étape est très importante pour éviter les accidents. Débranchez l’appareil et déplacez-le dans un endroit approprié où il est plus confortable pour vous de travailler, en protégeant la surface des taches. Retirez le ramasse-miettes. Tous les grille-pain ont un ramasse-miettes en bas. Retirez-le selon les instructions du fabricant, videz la saleté, lavez-le avec une éponge et un lave-vaisselle et séchez-le bien. Retournez le grille-pain. L’étape suivante consiste à retourner l’appareil et à le toucher légèrement. De cette façon, vous éliminerez les miettes et autres particules de saleté qui s’y sont collées. Nettoyer l’intérieur. Pour nettoyer l’intérieur du grille-pain, vous pouvez utiliser une petite brosse douce, par exemple une brosse à dents à poils doux. Frottez légèrement pour enlever tout résidu collé et n’utilisez pas de produits de nettoyage car ils pourraient endommager l’appareil. Nettoyer l’extérieur. Enfin, nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon.

Il est conseillé d’effectuer un nettoyage en profondeur du grille-pain au moins une fois par mois. Essayez de retirer régulièrement les miettes de la casserole et nettoyez fréquemment l’extérieur afin que la poussière ou la graisse de la cuisine ne s’accumule pas.