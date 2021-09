Comment New Amsterdam gère la relation Sharpwin après le gros baiser de Max et Helen, selon une star

Eh bien, vous savez, malheureusement, nous faisions des lectures de table via Zoom. Mais je pouvais encore, je veux dire, nous étions tous comme, [makes excited face and claps] « Ohhhh ! » Vous savez, genre “Oh mon Dieu !” Oui mon gars. Vous savez, la seule chose que je veux vraiment dire à ce sujet, c’est que j’ai toujours été, parce que je suis un être humain, investi dans la volonté-ils-ne-vont-ils pas des personnages à la télévision. Jim et Pam, vous savez, Sam et Diane. On s’est toujours dit “Oh, mec !” Et c’est incroyable. L’anticipation qui mène à la volonté – ils, et puis ils le font, c’est incroyable. Mais alors vous devez vous rappeler, comme, ils l’ont fait. Maintenant, vous devez être prêt à les regarder le faire après, vous savez, cette anticipation, vous devez aimer laisser tout ça partir, la chose dans laquelle vous mettiez tellement est maintenant à la porte. Et maintenant, nous devons les regarder être juste un couple. Et ça n’a pas toujours l’air génial. [laughs] Vous savez, ce n’est pas toujours la chose la plus excitante de simplement regarder les gens être ensemble. Mais ce spectacle est vraiment, comme je l’ai dit, c’est New Amsterdam, ils lancent toujours des défis au spectateur et aux personnages. Donc, nous allons regarder une chose imparfaite se produire devant nous, c’est-à-dire deux personnes qui se réunissent.