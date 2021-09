Comment NFT et DeFi se combinent pour perturber l’espace non consommable

NFT et DeFi sont deux des plus grandes tendances que le monde de l’investissement a connues cette année. Alors que les jetons non fongibles (NFT) ont engendré un tout nouveau marché numérique pour les investisseurs en art, la finance décentralisée (DeFi) a fourni aux investisseurs un tout nouveau paysage pour l’utilisation des devises sans limitations conventionnelles.

Alors que les NFT ont pris un élan révolutionnaire pour leur approche unique de la collection numérique (les investisseurs ont désormais la possibilité de posséder des œuvres d’art uniques et exclusives de leur artiste préféré numériquement), la crypto-monnaie a libéré ceux qui vivent dans des pays avec des gouvernements non démocratiques qui permettent aux banques d’avoir contrôle total sur les transactions. Il est logique que les deux puissent éventuellement se combiner pour perturber davantage l’espace d’investissement en évolution rapide.

Il n’y a pas d’arrêt du large éventail de potentiel que les NFT ont. La nouvelle forme d’objets de collection numériques peut aller des gifs de souvenirs sportifs aux photos d’artistes visuels estimés et aux photos de Shiba Inus. Les NFT notables de 2021 incluent les œuvres d’art de Beeple qui se sont vendues 69 millions de dollars, le mème DogeCoin qui cette semaine est passé de 4 millions de dollars à 220 millions de dollars en l’espace d’une journée lorsque le mème s’est divisé en 17 milliards de morceaux, et le célèbre l’artiste Max Denison. -La peinture en direct de Pender qui a été jetée dans un volcan peu de temps après que sa photo ait été prise.

Les banques acceptent généralement les dépôts et prêtent de l’argent aux titulaires de comptes. DeFi utilise un code pour garantir un contrat, de sorte que les emprunteurs peuvent emprunter à des taux beaucoup plus bas, tandis que les déposants peuvent également en avoir plus pour leur argent. Ceci est possible en éliminant l’intermédiaire, la banque, de l’image.

Le secteur DeFi a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière année et semble sur le point de connaître une croissance régulière dans les années à venir. Avec l’essor des meme coins, des stablecoins et des altcoins, c’est le moment où les jetons remplacent les formes traditionnelles de financement.

Comme pour toutes les industries émergentes, les espaces DeFi et NFT progressent rapidement. Il n’est donc pas étonnant que les deux finissent par fusionner.

Alors que les NFT sont un atout, DeFi peut mobiliser leur valeur via des plateformes secondaires. Avec DeFi, un prêteur peut déterminer la valeur de la garantie NFT. Contrairement aux banques traditionnelles qui décident du montant de la garantie, les plateformes DeFi permettent au prêteur de prendre cette décision. Le prêt n’est distribué qu’une fois que le propriétaire a décidé du prix, de la valeur marchande et des calculs.

Avec la récente montée en puissance de la technologie DeFi qui prend en charge l’emprunt et le financement NFT, il n’est pas étonnant que Momento, une plate-forme dédiée à l’hébergement de NFT mémorables, soit née. L’un des éléments les plus cruciaux du projet Momento est votre engagement à impliquer NFT.

Avec une accélération des ventes NFT plus rapide que jamais, il est facile de voir comment l’espace évoluerait vers le besoin d’une plate-forme libérée du contrôle des banques et de la finance centralisées.