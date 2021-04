Comment Nicki Minaj a tourné pour le grand public

Nicki Minaj est l’une des plus grandes figures de l’histoire du rap, et c’est le deuxième album de Minaj, Pink Friday: Roman Reloaded, qui a fait d’elle une superstar.

Sorti le 2 avril 2012, le son très varié de l’album était révélateur de la difficulté à cerner stylistiquement Nicki. Pink Friday: Roman Reloaded était un album controversé qui a attiré l’attention des haineux tout en rendant la base de fans hardcore de Minaj encore plus intense. Divisant dans sa diversité, l’album a cimenté la superstard de Nicki au milieu d’un paysage hip-hop en évolution rapide.

La plus grande rappeuse du jeu

Lorsque vous êtes la plus grande rappeuse dans une industrie dominée par les hommes, vous allez recevoir beaucoup de critiques injustes. Avec Minaj, cependant, même cela semble un euphémisme. Être «le plus grand» fait de vous «le seul» aux yeux de nombreux consommateurs. Vous devenez le porte-étendard de toute sorte d’expérimentation. Et parce que le premier Pink Friday a remporté le succès de Nicki avec des singles à la fois rap et pop, elle a doublé dans les deux sens sur son deuxième effort. Il y a quelques singles qui frappent fort, mais les évasions de poppier de Roman Reloaded sont plus emblématiques de son succès.

Ce n’est pas l’album le plus synergique, mais Nicki était encore en train de comprendre les choses. Le générique de l’album est une capsule temporelle des producteurs de l’époque (c’est le cas de nombreux albums de rap, mais c’est particulièrement vrai ici), dont beaucoup avaient déjà réalisé des succès pour Nicki et d’autres.

Nicki a eu du succès avec Kane Beatz sur «Bottoms Up», «Bedrock» et, plus important encore, «Super Bass» de Pink Friday, un single – et bonus, rien de moins – qui était si populaire qu’il a eu un impact sur la direction de Roman Reloaded. « Champions » a été l’une des dernières grandes chansons que T-Minus a faites avant sa demi-pause, RedOne a aidé à faire Lady Gaga le plus grand artiste de la planète, et en 2012 Hit-Boy était l’un des producteurs les plus populaires depuis Mannie Fresh.

Les noms derrière les planches ne sont pas les seuls emblématiques de l’époque. « Beez In The Trap » se vantait d’une fonctionnalité 2 Chainz au milieu de son come-up légendaire. Et tandis que Minaj et Canard n’a pas répété «Moment 4 Life» de Pink Friday, quand Roman Reloaded a chuté, il semblait que leur alliance durerait éternellement… mais les choses sont devenues plus compliquées que cela.

Importance indéniable

Pink Friday: Roman Reloaded a également été conçu pour discréditer les sceptiques de Nicki en mettant en lumière le respect qu’elle avait suscité chez les plus grands. Il arbore des caractéristiques de Cam’Ron, Rick Ross, Young Jeezy, Nas et, bien sûr, Lil Wayne. Même si l’impact de l’album était de nature pop, la proéminence et l’importance de Nicki dans le hip-hop étaient indéniables.

«Starships» est allé plus loin dans la direction «Super Bass», et était décidément plus pop que certains l’auraient souhaité. Mais Drake ou Kanye aurait pu faire la même chose – plusieurs fois, et personne n’aurait souri – c’est pourquoi la libération de Roman Reloaded et les circonstances environnantes étaient également emblématiques du problème persistant du rap avec la misogynie.

Rétablir l’équilibre

Dire que le genre a un déséquilibre entre les sexes serait sous-estimer les choses, même si la situation est bien meilleure aujourd’hui. Nicki a joué un rôle non négligeable en ouvrant la voie à tant de rappeuses qui ont émergé dans son sillage. Parce qu’il y a relativement moins de femmes qui le font, et parce que le rap est si compétitif, l’idée qu’il ne peut y avoir qu’une seule «reine du rap» à un moment donné a imprégné la culture. Même si de plus en plus de femmes commencent à connaître du succès, les fans ont tendance à les opposer encore plus les unes aux autres qu’avec leurs homologues masculins.

Plus nous nous éloignons de la sortie de Roman Reloaded, plus cela ressemble à un signe avant-coureur de changement. En 2012, le rap n’était pas encore la force dominante de la radio aujourd’hui; le succès de chansons comme «Starships», qui a atteint une énorme popularité alors que le rap et les médias sociaux évoluaient complètement vers autre chose, sont en partie à remercier pour cela. Catégorisez-le comme pop, rap ou ce que vous voulez, après «Starships» et Roman Reloaded, le rap a complètement consommé de la pop. Le single était tellement énorme qu’il éclipsait souvent (et le fait toujours) le reste de l’album, ce qui est dommage. Même dans ses plus beaux moments, Pink Friday: Roman Reloaded était un signe de choses à venir.

