Comment Nine Inch Nails a transformé l’hostilité en succès pop

Trent Reznor n’a pas inventé musique industrielle, mais il l’a rendu extrêmement attrayant. Ongles de neuf pouces‘ Premier album de 1989 Jolie machine à haine a filtré les tons abrasifs sombres de progéniteurs industriels tels que Coil et Skinny Puppy dans des hymnes adaptés aux clubs et à la radio tels que “Down In It” et “Head Like A Hole”. Tout comme ils avaient commencé à se frayer un chemin dans le grand public, cependant, le domaine underground de la musique industrielle lui-même avait évolué vers quelque chose de plus sombre, alors que des groupes comme Ministry et Godflesh avaient fusionné des rythmes de boîte à rythmes mécaniques avec des guitares heavy metal et une agression nihiliste. Reznor aurait très bien pu continuer à perfectionner ses crochets pop sur la prochaine sortie du groupe, mais a plutôt choisi d’aller dans la direction opposée, poursuivant quelque chose de plus lourd et de plus en colère sur Broken en 1992, un EP qui s’est avéré être un énorme succès malgré le mur d’agression. ça s’est construit.

Broken, comme Pretty Hate Machine, utilise les outils de la musique électronique, tels que les synthétiseurs, la programmation de batterie et une production méticuleuse, mais c’est la première fois que Reznor écrit explicitement des chansons sur une guitare plutôt que sur un clavier, et le résultat est Nine Inch La première véritable incursion de Nails dans le maximalisme écrasant du métal industriel. Il y a peu de points brillants à proprement parler sur Broken, pas de moments de légèreté. Appuyer sur play donne l’impression d’être englouti par les flammes de la pochette de son album.

Un disque moche fait pendant une période moche

Ce son écrasant s’accompagnait d’un voyage émotionnel déchirant. Une déclaration accompagnant la sortie promotionnelle du vinyle de 12 pouces de l’EP en 1992 a déclaré que “Broken était un enregistrement difficile à faire” et “un disque moche fait pendant une période moche de ma vie”. Le matériau est tout aussi bouillonnant que le suggère la clause de non-responsabilité. “Last” reste l’un des moments les plus viscéraux du catalogue de Nine Inch Nails, augmentant la tension d’un morceau antérieur comme “Terrible Lie” tout en remplaçant ses synthétiseurs par des guitares métal. Reznor se dirige vers un précipice alors que les guitares hurlent sous lui, aboyant : « Je sais que tout s’en va, mais cela ne me surprend pas / Je sais que ce qui m’arrive n’arrivera jamais / Du sang frais à travers une peau fatiguée / Une nouvelle sueur pour me noyer/Déguiser cette carcasse pourrie juste pour la faire paraître vivante. C’est un limerick de dégoût de soi.

Même dans les rares moments où il se rapproche de l’accessibilité, Broken ressemble toujours à une surcharge sensorielle. Nihiliste glam-stomp “Wish” est sorti en single malgré sa rancœur abrasive, entraîné par un robo-rythme crépitant et un duel d’appels et de réponses entre guitares et voix qui a plus en commun avec “Ballroom Blitz” de Sweet que “Burning” de Ministry À l’intérieur.” Malgré ses bombes f lyriques répétées, la vidéo “Wish” est entrée en rotation régulière sur MTV. Pendant ce temps, avec le morceau de clôture “Gave Up”, Reznor a prouvé à quel point il était prêt à construire son mur de sons, en empilant d’innombrables couches de morceaux et d’instruments (y compris un Mellotron une fois joué par John Lennon). C’est un vacarme impressionnant, équilibrant des guitares fuzz soufflées, des synthétiseurs pulsés et des effets désorientants contre le son des voix empilées de Reznor, comme si la chanson s’autodétruisait en temps réel.

Une vision cauchemardesque

Aussi surprenant que cela puisse être d’attraper “Wish” entre des artistes plus commerciaux sur MTV à l’époque, c’était de loin le plus docile que Nine Inch Nails a produit pour Broken. Chacun des morceaux de l’EP (à l’exception de “Last” et des morceaux bonus “Physical” et “Suck”) avait sa propre vidéo, y compris le clip dérangeant de l’artiste de performance Bob Flanagan torturé dans “Happiness in Slavery”, qui a été interdit par MTV . Même les visuels non interdits sont encore assez inconfortables, comme le système labyrinthique de tuyaux se déversant dans le visage d’une personne masquée sur « Pinion » et le steak mangeur d’hommes couvert de mouches sur « Help Me I Am in Hell ».

Les cinq vidéos ont été compilées dans un court métrage, réalisé par Peter Christopherson de Throbbing Gristle, avec une violence à l’écran destinée à ressembler à celle d’un snuff film. Reznor n’a jamais officiellement sorti le film, estimant que sa valeur de choc éclipserait presque certainement le travail qu’il avait consacré à la musique. Au lieu de cela, il a distribué des copies VHS à des amis, avec des parties spécifiques de chaque copie masquées afin que, si cela fuyait d’une manière ou d’une autre, il sache qui était responsable.

Apparemment, chaque aspect de Broken – son son agressif, sa voix bouillonnante et ses vidéos vraiment cauchemardesques – est un avertissement pour l’auditeur : n’appuyez sur play que si vous êtes prêt à affronter quelque chose d’intense et d’inconfortable. Malgré cela, Broken a donné un nouveau pic commercial pour Nine Inch Nails. Il s’est vendu à un million d’exemplaires, ce qui a valu à Nine Inch Nails leur premier disque de platine, ainsi qu’un Grammy de la meilleure performance de heavy metal pour “Wish”.

L’ironie de cette musique dure et colérique gagnant l’acceptation du grand public n’a pas échappé à Reznor, qui a plaisanté en réponse que son épitaphe devrait se lire : « REZNOR : Mort. J’ai dit ‘poing f__k.’ A remporté un Grammy. Broken a montré que les impulsions les plus sombres et les sons les plus hostiles de Reznor n’avaient pas seulement un public, mais un public qui éclipsait ceux qui se tournaient vers ses chansons plus conviviales. Comme les versions ultérieures de platine comme La spirale descendante prouvé, plus Nine Inch Nails devenait dur, fort et méchant, plus leur public en avait envie.

