Comment Nintendo va investir la fortune qu’elle fait avec Switch | Jeux

La fortune de Nintendo grâce à la Switch sera investie dans l’avenir de l’entreprise. Comment? Quelques indices ont été donnés à ce sujet.

Après le rapport financier trimestriel publié par Nintendo et son conseil d’investisseurs, des données très importantes continuent d’émerger pour comprendre les prochaines étapes que l’entreprise franchit.

Les plus de 90 millions de Switchs vendus et leurs jeux respectifs donnent pour une bonne fortune. Récemment, Nintendo a offert une idée de la façon dont il envisage d’investir ces 450 milliards de yens (3,95 milliards de dollars) dans les prochaines années.

Une bonne partie, certains 100 milliards de yens (879 millions de dollars) iront directement au développement du jeu. D’autre part, jusqu’à 50 milliards de yens (440 millions de dollars) iront à des projets tels que des films et du contenu audiovisuel.

300 milliards de yens supplémentaires (2,6 milliards de dollars) iront à « maintenir et élargir les relations » avec les consommateurs par le biais de nouveaux projets d’infrastructure, que nous pourrions appeler recherche et développement.

Dans une entreprise aux fluctuations extrêmes telles que le divertissement, la politique de base de nos activités financières a été d’assurer les liquidités et autres actifs liquides afin que nous puissions continuellement offrir des produits et services qui apportent constamment de nouvelles surprises, commente le rapport.

Nintendo a déclaré qu’il visait à développer son développement de jeux de manière organique, mais il n’exclut pas non plus les fusions et acquisitions. Quelque chose qui doit être pris en compte.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Rodríguez.