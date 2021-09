Comment Nirvana a redéfini l’esprit des adolescents et réécrit le rock avec « Nevermind »

Quand un groupe d’Aberdeen, Washington a appelé Nirvana – qui n’avaient jusqu’à présent pas réussi à figurer dans les charts américains avec leur premier album Sub Pop Bleach – sorti Nevermind le 24 septembre 1991, peu de gens auraient deviné ce qui allait se passer.

L’expression « révolution culturelle » est sur-utilisée, mais peu nieraient que soudainement, voici un disque, et un leader de Kurt Cobain, qui a non seulement détourné la musique rock mais a parlé à une génération, et à celles qui suivront, comme peu l’ont jamais fait. Sa pertinence continue est succinctement décrite par le Dr Jerry Thackray, aujourd’hui conférencier à l’Institut BMI et, en tant que journaliste Everett True, un confident de Nirvana. “Cela semblait simplement résumer le fait de ne pas être capable de faire face au fait d’être un adolescent”, a-t-il déclaré.

Tout comme le punk l’avait fait 15 ans plus tôt, le son urgent et l’esprit adolescent de Nevermind ont rappelé les auditeurs à une musique qui s’était sentie marginalisée par le milieu rock d’entreprise de l’époque, et en particulier par le hair metal apparemment tout-puissant et le high-gloss. pop. Cela a pris un moment, mais partout dans le monde, de l’Afrique du Sud à l’Amérique du Sud, en passant par l’Europe et l’Extrême-Orient, ce nouveau son a allumé un fusible culturel et est devenu l’album-affiche de la génération grunge.

La création de l’album a commencé sérieusement en mai 1991. Le single non LP “Sliver”, qui a dit plus tard Cobain, “était comme une déclaration d’une certaine manière. J’ai dû écrire une chanson pop et la sortir sur un single pour préparer les gens au prochain album. Je voulais écrire plus de chansons comme ça.

Les perspectives pour les sessions imminentes n’étaient pas tout à fait propices. Le producteur Butch Vig a déclaré à Rolling Stone : « La semaine avant mon vol pour LA, Kurt a envoyé une cassette, qui a été faite sur une boombox. C’était vraiment horrible. On pouvait à peine distinguer quoi que ce soit. Mais je pouvais entendre le début de « Smells Like Teen Spirit », et je savais que c’était incroyable. »

Avec un budget annoncé de 65 000 $, Nirvana et Vig sont entrés dans les studios Sound City à Van Nuys, en Californie. En parfaite adéquation avec les répétitions approfondies des nouvelles chansons et fidèle à leur philosophie punk, le groupe a rarement pris plus de deux prises pour obtenir chacun des enregistrements qu’il souhaitait. Parfois, ils chantaient des paroles quelques instants après que Cobain ait fini de les écrire.

“La seule chose difficile était de gérer les sautes d’humeur de Kurt”, a déclaré Vig à Billboard à l’occasion du 20e anniversaire de l’album en 2011. “Il était extrêmement bipolaire et vous n’aviez aucune idée de comment il allait être à un moment donné. Mais ils étaient vraiment concentrés et s’étaient beaucoup entraînés. Nous avons travaillé en pré-production pour resserrer les chansons et ils s’amusaient, mec.

« Ils ont été signés sur un label majeur pour la première fois de leur vie ; ils avaient un peu d’argent. Ils logeaient aux appartements Oakwood, et ils ont tous dit que l’appartement en location était le meilleur endroit où ils avaient jamais vécu de toute leur vie. Et ils allaient voir des spectacles. Ils ont laissé tomber des champignons et sont allés à la plage toute la nuit. On a fait le disque très vite. Je pense que nous étions en studio peut-être 16 ou 18 jours. Ce n’était donc pas vraiment un effort laborieux de quelque façon que ce soit.

Nevermind a commencé lentement, avec des débuts au Royaume-Uni au n ° 36 et une entrée prudente au Billboard 200 au n ° 144, mais il est devenu à la fois un point de repère critique et un poids lourd commercial. Il s’est classé n ° 17 dans la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps de Rolling Stone et a accumulé une durée de vie de cinq ans dans les charts, avec une durée de 252 semaines sur l’enquête.

Rien qu’aux États-Unis, pendant la semaine de Noël 1991, l’album s’est vendu à 374 000 exemplaires spectaculaires en seulement sept jours. En tant qu’avantage en nature, tout le monde a soudainement voulu en savoir plus premier album oublié, et Bleach a fait ses débuts dans les charts en janvier 1992, deux ans et demi après sa sortie.

Le catalyseur qui a aidé Nevermind à sa conquête mondiale était, bien sûr, le single signature de Nirvana “Smells Like Teen Spirit”, qui a fait rage comme un feu de joie d’isolement et de colère et est devenu son propre courant dominant, devenant platine en Amérique pour un million de ventes.

Everett True, commentant l’album à sa sortie pour Melody Maker, a écrit : « Oubliez tous les préjugés que vous pouvez ou non avoir sur les groupes dont les origines peuvent ou non se trouver dans la scène Sub Pop de Seattle il y a trois ans. Il n’y aura pas de meilleur album de rock direct que Nevermind sorti toute l’année.

Nevermind a ajouté de nouveaux honneurs à son statut multi-platine avec une régularité remarquable. Il est devenu double platine la même semaine où il a atteint le numéro 1 et triple platine un mois plus tard. En juin 1992, quadruple, en novembre, quintuple. En mars 1999, il rejoint le club exclusif des albums au statut de diamant, pour dix millions d’expéditions aux États-Unis.

Les commentaires de Vig sur la réécoute de Nevermind en 2011 sonnent aussi vrais aujourd’hui qu’autrefois. « Cela semble encore frais », a-t-il déclaré. « À mon avis, je ne pense pas que cela semble daté. L’une des raisons est que c’est de la guitare, de la basse et de la batterie. Il n’y a pas un son de clavier des années 80. Parfois, vous entendez un son à la radio et le son de la production le date. Je n’entends pas vraiment ça dans Nevermind. C’est de la batterie enregistrée dans une pièce avec basse, guitares et voix. Je pense que cela semble aussi frais et excitant maintenant qu’à l’époque.

