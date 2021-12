Comment niveler rapidement sur Xbox, PC

Capture d’écran : 343 industries

Halo Infinite, sorti dans son intégralité cette semaine sur Xbox et PC, a officiellement inondé les tubes. Vous avez sûrement entendu parler d’amis qui y jouent. Ils ont peut-être chanté ses louanges en tant que tireur d’arène de haut niveau ou en tant que retour à la forme pour une série en sommeil. Ils ont peut-être également fustigé sa passe de combat comme un mode glaciaire de méta-progression. Ils n’auraient pas tort en soi, mais ne vous inquiétez pas, car il existe plusieurs astuces dont vous pouvez vous servir pour accélérer considérablement le processus.

Comme de nombreux jeux basés sur un modèle similaire, la progression dans le mode PvP gratuit de Halo Infinite est dictée via une passe de combat. En terminant des matchs ou en éliminant des défis hebdomadaires et quotidiens, vous gagnez de l’XP. Tous les 1 000 XP que vous gagnez, vous montez d’un niveau. Chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau (il y en a 100), vous débloquez une nouvelle option cosmétique pour votre avatar, un super-soldat futuriste connu sous le nom de Spartan.

La passe de combat de Halo Infinite a suscité des critiques depuis le premier jour. Certains joueurs ont souligné les différences flagrantes dans les produits cosmétiques que vous obtenez de la version gratuite du pass, par rapport à la version premium (qui coûte 10 $). D’autres ont déclaré que la progression dans la passe de combat – qui est destinée à rassasier les joueurs jusqu’en mai 2022, date de la fin de la première saison d’Infinite – est trop lente et peu gratifiante. En réponse à ce dernier, le développeur 343 Industries a facilité les choses, en accordant d’abord de l’XP pour le simple fait de terminer des matchs, puis en augmentant considérablement la quantité d’XP que vous obtenez pour ces matchs. Mais si la progression est encore trop glaciale pour vous, les conseils suivants devraient aider à accélérer les choses.

Pop XP booste les mardis

Votre liste d’une vingtaine de défis hebdomadaires se réinitialise tous les mardis à 13 h HE. C’est le meilleur moment pour obtenir des bonus d’XP, des objets à usage unique qui doublent le montant d’XP que vous gagnez pour l’heure suivante. En fonction de votre malchance, c’est-à-dire du nombre de tours de Contrôle total auxquels vous êtes confronté, une heure devrait vous couvrir pour environ une demi-douzaine de matchs.

La plupart de ces défis initiaux de préparation sont du gâteau – des tâches comme « terminez un grand match de combat en équipe » ou « tuer cinq ennemis avec un fusil d’assaut ». Tous vos défis de démarrage valent 200XP par défaut, vous donnant 400XP avec le boost actif. Maintenant, combinez cela avec l’XP par défaut remanié que vous gagnez simplement en terminant des matchs : 300XP pour le premier (donc 600XP avec le boost), 200XP pour vos deuxième et troisième (ou 400XP) et 100XP pour les jeux quatre à six (200XP) . Boosté, cela fait 1 600 points d’expérience délicieux.

En d’autres termes, si vous ne terminez qu’un seul défi lors de votre premier match, vous passerez automatiquement au niveau supérieur une fois. Relevez deux autres défis – et, encore une fois, ceux que vous obtenez au début de la réinitialisation sont les plus faciles – lors de votre prochain match, et vous passerez à nouveau au niveau supérieur.

Depuis le menu défi, vous pouvez appuyer sur le bouton « Y » (sur Xbox) pour accéder à une fenêtre contextuelle qui vous permettra d’appliquer des boosts. Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Certaines notes, bien que garder à l’esprit 343 pourraient bien sûr changer les choses à tout moment :

J’ai remarqué que, si le compte à rebours d’un boost d’XP expire pendant que vous êtes au milieu d’un match, vous n’obtiendrez pas le double d’XP de vos défis. Le texte d’affichage pour les boosts d’XP indique 30 minutes à l’écran, tout comme durée d’origine, mais c’est une faute de frappe persistante d’avant que 343 n’institue le changement. Vous pouvez vérifier combien de temps il reste réellement à partir d’un boost que vous avez activé en consultant la page de progression de votre passe de combat. Vous devriez voir un compte à rebours à côté de votre barre d’XP. Les subventions d’XP – des objets à usage unique qui ajoutent une somme forfaitaire de 250 XP à la progression de votre passe de combat – ne sont pas non plus doublées par les boosts d’XP. Je connais. Déception totale.

Maîtriser l’art de tuer (voler)

Halo Infinite est ostensiblement sur le fait d’être courageux. Mais si vous vous retrouvez mis au défi de tuer avec un perturbateur ou une autre arme inutile, la lâcheté est la voie à suivre. Attendez que vos coéquipiers soient sur le point de gagner un combat, puis volez la mort sous eux. C’est un moyen facile de relever tous les défis qui vous causent du chagrin. De plus, vous donnez à vos coéquipiers le plaisir de gagner une brillante médaille d' »assistance ».

En plus, c’est vraiment très drôle.

Pour le fusil à choc, restez en arrière, attendez de voir un coéquipier assommer les boucliers d’un adversaire, puis faites-les éclater avec un tir au corps. Pour le fusil stalker, faites de même, mais restez encore plus loin de la mêlée et utilisez le zoom ridicule du fusil. (Les deux stratégies sont plus efficaces dans les grands matchs de combat en équipe, où il se passe trop de choses pour que les autres joueurs prêtent beaucoup d’attention à vous.) Pour le perturbateur, restez en marge d’une escarmouche et frappez un ennemi non protégé avec une poignée de tirs (trois devraient le faire), puis fuyez. Pour le ravageur… ouais, peut-être utiliser un échange de défi (voir ci-dessous).

Dans le même ordre d’idées, trouver l’arme spécifique dont vous avez besoin pour un défi peut être exaspérant, mais cela pourrait simplement signifier que cette arme particulière n’a pas été générée pour ce tour. Dans Halo Infinite, la plupart des armes partagent des points de réapparition, alternant entre deux armes différentes de la même classe par tour. Les fusils de choc et les fusils de stalker partagent un spawn, par exemple. Les fusils de combat et les commandos le font aussi. Idem pour le bouledogue et la canicule, ou le marteau à gravité et l’épée énergétique. Si vous avez du mal à trouver l’arme exacte dont vous avez besoin pour relever un défi, vérifiez les différents points d’apparition d’armes sur une carte donnée. Cela pourrait être là.

Utilisez vos échanges de défis à bon escient

En plus des boosts d’XP et des subventions d’XP, Halo Infinite propose un autre élément de progression consommable : les échanges de défis. Ceux-ci vous permettent d’échanger n’importe quel défi. Passez simplement votre curseur sur le défi qui vous gâche la journée et cliquez sur le bouton « A » (sur Xbox). Vous gagnez un tas d’échanges simplement en vous frayant un chemin à travers la passe de combat, mais vous pouvez supplanter vos magasins en buvant des boissons énergisantes Rockstar ou en mangeant des Pringles sans chips.

Pour en avoir le plus pour votre argent, ne vous préoccupez pas du moment où vous devriez les utiliser, mais plutôt du moment où vous ne devriez pas. Ne les utilisez pas sur des défis sur lesquels vous avez déjà progressé. (Si vous l’avez fait une fois, vous pouvez le refaire.) Ne les gaspillez pas sur des défis spécifiques aux armes. (Voir ci-dessus.) Ne les utilisez pas sur des défis qui valent 200XP ou 250XP. (Ce sont les plus faciles.)

Surtout, n’utilisez aucun échange de défi à moins que la récompense hebdomadaire – un prix gagné pour avoir éliminé tous les défis d’une semaine donnée en plus d’un défi final « capstone » – soit quelque chose que vous voulez vraiment, vraiment. Une fois que vous avez atteint le maximum de la passe de combat, vous ne pourrez plus gagner d’échanges de défis sans frais supplémentaires.

Il est facile d’imaginer un scénario d’avenir sombre : vous avez atteint le maximum de votre passe de combat, vous avez utilisé tous vos échanges de défis, vous êtes éperdument amoureux de la récompense hebdomadaire (une couleur d’armure vraiment cool) et… .vous êtes coincé avec « l’espoir que vos coéquipiers soient suffisamment compétents pour que vous puissiez gagner cinq matchs d’excentrique » comme dernier défi avant d’ouvrir le capstone.

Je te l’avais dit ! Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

De plus, dans le cas extrêmement rare où vous utilisez d’une manière ou d’une autre un échange de défi et que vous obtenez ensuite une copie d’un défi déjà sur votre liste (oui, cela peut arriver), vous pouvez progresser vers les deux en même temps. Super rare! Mais super utile.

S’il le faut, abandonnez-vous à The Brands

De toute évidence, Chipotle n’est le premier choix de personne pour le déjeuner, avec l’histoire des épidémies d’e.coli, mais le prix pour… attendez, ce ne sont que cinq échanges de défis ? Pour un bol de burrito ? Et tu n’as même pas de guac gratuit ? Ouais, je ne peux pas recommander ça.