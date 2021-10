Personne ne sait vraiment quand ni pourquoi cela s’est produit. Mais depuis quelques semaines, les Mountain Goats sont devenus le nouveau groupe indépendant préféré de TikTok.

Ce n’est pas bizarre parce que les jeunes découvrent une musique antérieure à leur existence. Cela se produit tout le temps, en particulier sur TikTok, où à tout moment il est garanti d’avoir au moins cinq chansons ABBA tendance. Et ce n’est pas étrange parce que la chanson qui a rendu les chèvres de montagne virales est « No Children », un hymne de divorce incroyablement sombre entre deux amants fictifs. Les trucs étranges et sombres deviennent gros tout le temps sur la plate-forme; l’année dernière, un album expérimental de six heures sur la démence est devenu un défi viral TikTok.

Non, c’est étrange que les chèvres des montagnes soient célèbres sur TikTok, car les chèvres des montagnes sont peut-être les candidats les moins probables à la « sensation virale TikTok » sur la planète. Le groupe, qui s’est formé il y a 30 ans (et, pendant de longues périodes, n’était composé que d’un seul membre) et enregistrait à l’origine sa musique sur des boombox de style DIY, a sorti 20 albums étonnants. Ces albums semblent relativement indifférents aux singles ou aux succès et plus intéressés à façonner des récits complexes plus larges sur des sujets allant de Dungeons & Dragons à la lutte professionnelle en passant par la maltraitance des enfants.

C’est-à-dire que cela peut être un peu intimidant pour les fans potentiels de s’attaquer à la discographie du groupe ; il y en a tellement et tellement de sous-textes à passer au crible. Les chèvres de montagne devenues célèbres sur TikTok donnent l’impression qu’Ulysse est soudainement devenu le livre le plus vendu sur Amazon.

Les vidéos définies sur « Pas d’enfants » ont commencé à obtenir des dizaines de milliers de vues en janvier et février et à nouveau au cours de l’été. Début octobre, elle est devenue nucléaire, peut-être (d’après ce que je peux dire) catalysée par un jeune de 18 ans qui a posté sa réaction aux paroles : « Cette chanson est bien trop déprimante. On dirait un homme d’âge moyen qui pleure pour une fille qu’il a rencontrée au lycée. Comme s’en remettre mec. (Il s’agit d’une réponse objectivement hilarante à une chanson folk indépendante largement appréciée.) « No Children » a depuis inspiré sa propre tendance de danse, dans laquelle les gens utilisent des recréations comiquement littérales des paroles, « Je me noie / Il n’y a aucun signe de terre / Vous descendez avec moi / Main dans une main peu aimable / Et j’espère que vous mourrez. Il y a des blagues d’autodérision sur le fait d’être un enfant déprimé écoutant « No Children » avant de bien comprendre les mots ; il y a des gens qui acceptent leurs relations avec leurs pères. Même Jack Antonoff en a fait un TikTok.

En grande partie, cependant, les vidéos que je vois sont une sorte de méta-réaction à la tendance, réalisée par des fans de longue date de Mountain Goats qui parlent de ce que c’est que de voir une chanson et un groupe qui étaient si importants pour eux se faire sucer dans le tourbillon infini du contenu tendance. « En tant que hipster de l’ère 2010 en convalescence d’un complexe de supériorité insupportable, je suis constamment obligé de compter avec le désapprentissage de l’impulsion de garder tout ce que j’aime de tout le monde », commence un TikTok. « Et dans un effort pour lutter contre cela, parce que c’est la pire chose à propos de moi, voici un cours accéléré sur les chèvres de montagne. » Il y en a d’autres comme celui-ci aussi, offrant des guides utiles sur la façon de commencer à escalader la proverbiale, euh, montagne.

Quand j’ai demandé aux fans sur Twitter ce qu’ils pensaient, les gens avaient tendance à répondre qu’ils étaient extrêmement heureux que le groupe ait trouvé un nouveau public jeune. « Au début, j’ai eu l’impression que ma première pensée était : ‘Attends, ils sont à moi !’ Mais c’est plutôt excitant de faire découvrir à tout le monde quelque chose qui vous est cher, même si c’est pour une raison étrange », a écrit une femme. Certains craignaient que la nuance de la chanson et les paroles du groupe en général ne soient aplaties par l’effondrement du contexte d’un clip de 15 secondes dans une vidéo TikTok. « Toutes leurs paroles sont excellentes et elles couvrent tellement de thèmes et d’images avec une forme complètement révolutionnaire, et franchement, essayer de compresser leur travail dans une vidéo de 15 secondes est assez réducteur », a déclaré un autre.

« Je crains un peu que la partie spécifique de cette chanson puisse créer des erreurs de lecture et une romance étrange des » mauvaises « relations », a ajouté une femme. « La chanson n’a vraiment de sens que dans le contexte du reste de [the album] Tallahassee, donc si vous entendez juste un extrait, vous pourriez partir avec le sentiment qu’il s’agit d’une angoisse cool plutôt que d’une histoire d’un très, très mauvais moment dans la relation d’un couple. Certains étaient perplexes : « Peut-être que quelques zoomeurs s’y lanceront vraiment et que leurs goûts musicaux s’amélioreront. Malade. Mais je suppose que c’est aussi éphémère que n’importe quel autre mème sur les réseaux sociaux. Comment se passe cette renaissance de Fleetwood Mac, encore une fois ? »

Personne n’est plus surpris que l’homme derrière tout cela, le chef Mountain Goat John Darnielle, qui n’a découvert la popularité croissante de « No Children » qu’après que les gens ont commencé à tweeter contre lui, et qui a gracieusement accepté de s’asseoir pour un entretien téléphonique au sujet d’un application qu’il n’utilise pas. « Évidemment, quand quelque chose comme ça se produit, vous réfléchissez un peu et vous riez », dit-il à propos de ce qu’il a ressenti lorsqu’il a vu comment les flux Spotify de « No Children » se rapprochaient du plus gros single du groupe, « This Year » (ils l’ai maintenant dépassé).

Je me demandais s’il s’était préparé à la probabilité qu’une de ses chansons devienne importante sur TikTok, car une grande partie de l’industrie de la musique est désormais déterminée par son algorithme. « J’ai en quelque sorte des valeurs de papa assez démodées sur ce à quoi un artiste devrait penser », a-t-il déclaré. « Si je suis assis ici à trop penser à ma propre viralité, alors je vais finir par mijoter dans un océan de mépris de moi-même. »

Il a également reconnu la pression implicite que les artistes doivent alors capitaliser sur leur viralité. « Je pense que de nombreux artistes à notre place auraient dit: » Il est peut-être temps pour nous de commencer à créer nos propres TikToks. » Et je dirais : ‘Non, je ne vais pas être la personne de 54 ans qui s’invite à la fête cool avec vous, les enfants. Je ne vais pas faire le truc de Steve Buscemi avec la planche à roulettes. L’idée qu’un artiste puisse complètement échapper à un cycle de mèmes est de plus en plus nouvelle (imaginez que Taylor Swift sort immédiatement sa version réenregistrée de « Wildest Dreams » dès qu’elle est devenue une tendance TikTok, ou Fleetwood Mac rejoignant TikTok en réponse au virus vidéo réglée sur « Rêves »).

« L’industrie culturelle et l’industrie de la musique ont beaucoup investi dans l’idée que la musique d’aujourd’hui est pour les jeunes, et les jeunes l’achèteront et nous donneront de l’argent pour cela », a déclaré Darnielle. «Mais si les jeunes tombent sur une chanson du Steve Miller Band, ils disent:« C’est une bonne chanson. J’aime celui la.’ S’ils trouvent des chansons dans le domaine public, je pense que l’industrie en a très peur. »

Alors qu’Internet a permis à des personnes de tous âges, mais en particulier aux jeunes initiés à la technologie, de redécouvrir des artefacts culturels du passé, les fans du groupe m’ont dit qu’ils avaient remarqué une augmentation du nombre d’adolescents et de jeunes dans la vingtaine à leurs spectacles. . « C’est vraiment cool d’avoir affirmé que la musique est une gigantesque conversation entre toutes les générations », dit Darnielle. « Je suis père de deux enfants. Il y a une certaine joie à se sentir comme, eh bien, les enfants ont quelque chose qui se passe que je ne vais pas complètement comprendre. Mais je peux juste profiter de regarder. Je pense que les gens ont peur de vieillir et de se sentir exclus, mais il y a parfois une sorte de flottabilité dans cette qualité d’abandon, si vous la roulez de la bonne manière.

Lors de performances récentes, Darnielle s’est adressée à l’éléphant dans la pièce avant de jouer « No Children ». « Il a dit quelque chose du genre ‘Et maintenant, la tension inconfortable de savoir si le vieil homme est au courant de l’affaire TikTok’ en terminant avec l’intro, puis a fait quelques blagues sur le fait que personne n’a besoin d’un homme de 54 ans sur TikTok prétendant qu’ils ont quelque chose à dire », m’a dit un spectateur à Boston. L’ironie est, bien sûr, que c’est précisément ce genre de conscience de soi et d’humilité que TikTok pourrait utiliser davantage.

La façon dont Darnielle le voit, devenir virale ne diminue pas la valeur de la chanson, elle ne fait que répandre son influence. « Tous ceux qui ont apprécié la chanson doivent savoir à quel point cela nous rend reconnaissants que nos trucs divertissent quelqu’un », dit-il. « Pour tout artiste, c’est le prix le plus élevé. Vous ne pouvez rien demander de plus, n’est-ce pas ? »

