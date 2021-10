Comment No Doubt’s Heartbreak a séduit les masses

Sans aucun doute est la maison que Tragic Kingdom a construite. Rempli de succès marquants de la décennie – « Spiderwebs », « Sunday Morning » et, bien sûr, l’intouchable « Don’t Speak » – l’album est devenu un phénomène culturel et s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde ; pas mal pour une fille et ses amis du comté d’Orange.

Brisé comme dimanche matin

Comme le parc à thème auquel il fait allusion, Tragic Kingdom est un pastiche d’autres mondes et cultures découvert via le bac d’importation. Ces anglophiles de SoCal ont contribué à remettre le ska et le dancehall à la radio aux États-Unis, tout en rendant hommage au ska, 2Tone et aux groupes new wave sur lesquels ils ont grandi : Madness, The Specials, The (English) Beat et The Selecter .

À un moment où grunge était toujours considéré comme la raison d’être de la musique, No Doubt est arrivé comme un dimanche matin avec son esthétique punk pin-up, son ska plein d’entrain et son approche décalée de la pop des années 80. Ce n’était pas l’angoisse acoustique du festival Lilith Fair, ni la rébellion brute de Hole’s Vivre à travers ça (un critique est allé jusqu’à appeler Gwen Stefani « l’amour anti-Courtney »), mais un she-bop empilé, sincère et effervescent.

Leur juste part de revers

Avant que les serrures et les pantalons de survêtement laqués platine de Stefani ne soient un élément permanent sur MTV en 1995, No Doubt avait connu plus que sa juste part de revers. En 1987, ils ont perdu un ami et ancien membre du groupe, John Spence; les ruptures personnelles et les membres du groupe désabusés faisaient des ravages sur le groupe ; et la radio ne les toucherait pas.

Leur premier album éponyme a été victime d’un mauvais timing. Sorti juste au moment où le nord-ouest du Pacifique explosait, personne ne voulait se lancer dans le ska en 1992. Tous les plans ont été abandonnés, et ce n’est qu’en 1994 que le groupe est retourné en studio pour un album de suivi approprié (leur nonobstant The Beacon Street Collection auto-publié).

Sorti du peloton

Malgré son vernis ensoleillé, Tragic Kingdom est largement reconnu comme un album de rupture – pas seulement de relations amoureuses. Pendant la réalisation de Tragic Kingdom, le frère et compagnon de groupe de Gwen, Eric Stefani, a quitté le groupe pour devenir animateur sur Les Simpsons, tandis que son petit ami et compagnon de groupe Tony Kanal ont également mis fin à leur relation de huit ans, menant à l’hymne pop de l’amant abandonné, « Don ne parle pas. Sur une échelle de One à Fleetwood Mac, la dynamique interne du groupe se situe quelque part au milieu, mais le chagrin est un puissant facteur de motivation et est responsable des morceaux les plus touchants de l’album, de « Happy Now » à « Sunday Morning » et » Terminez-le sur ceci.

Même à l’époque où tous les Tom, Dick et Charlie portaient un chapeau à tarte et des Vans à carreaux, No Doubt s’est démarqué du peloton, alimenté par la présence de mégawatts de leur chanteur principal. Les styles vocaux de Stefani se sont facilement adaptés aux styles musicaux disparates qui apparaissent sur Tragic Kingdom et se prêtent aux personnages de théâtre qu’elle incarne souvent.

Plus que la somme de ses simples

Une grande partie du ton de Tragic Kingdom est donnée par les quatre premiers morceaux de l’album; de la drumline reggae d’ouverture d’Adrian Young sur « Spiderwebs » au riff instantanément reconnaissable sur « Just A Girl », cela a prouvé que, même avec un méli-mélo de styles – lorsqu’ils sont correctement calibrés – l’album pouvait atteindre ce point idéal pour la pop.

Tragic Kingdom n’est pas seulement la somme de quelques singles, il contient également des surprises inattendues. Alors que tout le monde avec un pouls sait « Don’t Speak », tout le monde ne se souvient pas de la ballade sous-estimée « The Climb ». Avec son ouverture blues et son thème de l’autonomie, c’est l’une des contributions durables d’Eric Stefani à l’album. Il y a même un peu de disco-funk grâce à la ligne de basse claquante de « You Can Do It ». Un autre moment sonore surprenant arrive à la fin, la chanson titre étant une chanson de ska d’opéra avec plus de drame qu’une bande-son musicale des années 80 et un solo de guitare inattendu avec l’aimable autorisation de l’ancien guitariste de heavy metal Tom Dumont. Même au fur et à mesure que Tragic Kingdom progresse, No Doubt ne perd jamais son dynamisme, trouvant un merveilleux crescendo sur le « Sunday Morning » du pied, complété par des « whoa whoas » à la Motown.

Si la couverture de l’album était un indicateur, No Doubt était destiné à naviguer dans la situation délicate d’être éclipsé par leur frontwoman. Même si riot grrrl opérait toujours sous terre, Gwen Stefani est devenue l’une des rock stars féminines les plus reconnaissables au monde. Au lieu d’ignorer l’évidence, le groupe l’a affronté de front en sortant une vidéo pour « Don’t Speak » qui décrivait exactement cette situation.

Deux mois seulement après sa sortie, le 10 octobre 1995, il est devenu n ° 1 sur Billboard. La pop confessionnelle du groupe résonnait fidèle aux masses adolescentes du monde entier et, assez tôt, leur influence musicale et stylistique prenait racine. Dans leur effort pour être tout pour tout le monde, No Doubt est devenu quelque chose pour tout le monde.

