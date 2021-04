Comment Norah Jones a transformé la blessure en art

La graine qui a fleuri en petits coeurs brisés, Norah Jones‘cinquième album, a été semé lorsque l’auteur-compositeur-interprète a travaillé avec le producteur Danger Mouse sur Rome, sa collaboration en 2011 avec Daniele Luppi. Danger Mouse – de son vrai nom Brian Burton – est devenu célèbre en tant que moitié du duo R&B de gauche Gnarls Barkley en 2007 et a rapidement travaillé avec Gorillaz, Beck, et The Black Keys, avant de faire équipe avec Jones en 2009. Jones a joué sur trois des chansons de Rome et est retourné en studio avec Burton pour enregistrer ce qui est devenu Little Broken Hearts.

«J’étais hors de ma zone de confort»

La collaboration de Jones et Danger Mouse était inattendue. Les fans de longue date étaient habitués à ses ballades aux influences jazz et country, mais les 12 chansons de Little Broken Hearts présentaient un paysage musical très différent. Sur ses quatre albums précédents, la chanteuse new-yorkaise avait préparé tout son matériel avant les sessions en studio, mais Little Broken Hearts se définissait par sa spontanéité: Jones entra en studio sans savoir ce qui allait se passer. «Je ne suis jamais allée sans rien et j’ai écrit des chansons à partir de rien, et je n’avais jamais joué de basse auparavant sur un disque», a-t-elle révélé au magazine Rolling Stone. «J’étais hors de ma zone de confort.»

Mais avec Burton – qui a co-écrit tout le matériel de l’album – à ses côtés, Jones a rapidement trouvé ses marques. À l’époque, elle soignait un cœur brisé après qu’une relation amoureuse a tourné au vinaigre, mais sur Little Broken Hearts, elle a transformé sa douleur en un album concept absorbant et kaléidoscopique qui explore les conséquences d’une rupture. «J’ai toujours entendu les vieilles histoires sur la façon dont vous écrivez de meilleures chansons lorsque vous traversez des conneries», a déclaré Jones à Rolling Stone. “C’est nul, mais c’est vrai.”

Traiter le chagrin et la perte

Avant que l’album n’arrive dans les magasins, Note bleue a publié «Happy Pills» comme son premier single. Un morceau pop-rock sur l’exorcisation du fantôme d’une histoire d’amour brisée, il sonnait radicalement différent de tout ce que Jones avait publié auparavant. Le single l’a catapultée dans le palmarès des chansons Hot Rock de Billboard pour la première fois, atteignant le n ° 44.

«Good Morning» est une rumination folklorique renforcée par des sons de clavier cosmiques, tandis que «Say Goodbye» est plus ouvertement teinté de pop. Malgré son thème de gloire, la chanson est plutôt optimiste que déprimante. Ailleurs, psychédélique Les effets ajoutent de la couleur à la piste titre de l’album, ce qui témoigne d’un étourdissement éthéré.

Sur «She’s 22», peu arrangé, la guitare acoustique doucement grattée de Jones prend la tête tandis que la chanteuse réfléchit avec philosophie sur la femme qui l’a remplacée dans la vie de son ancien amant. «Take It Back» concerne également le traitement du chagrin et de la perte, mais il est rendu poétique et contraste considérablement avec «After The Fall», la chanson hors concours de Little Broken Hearts; ici la voix éthérée de Jones flotte au-dessus de la guitare, des synthés, du piano et des cordes de Burton.

«Il s’agit de dire des choses qui devaient être dites»

«4 Broken Hearts», dont le thème est l’infidélité, est plus terrestre, avec des éclats de guitare à goulot d’étranglement ponctuant la voix plaintive de Jones sur un rythme de batterie rudimentaire. En contraste frappant, un violoncelle triste approfondit le pathétique de «Travelin ‘On», qui se concentre sur la douleur de la séparation. Plus contagieux est «Out On The Road», un morceau sur la découverte de nouveaux horizons, dont les guitares jangly lui imprègnent une sensation country-pop.

Il y a un ton tout à fait plus sombre sur «Miriam», où Jones s’adresse à la femme qui a rompu sa relation. C’est une exploration effrayante de la trahison, avec Jones traitant des pensées vengeresses. «Maintenant, je ne suis pas du genre jaloux / Je n’ai jamais été du genre à tuer», chante-t-elle, bien que le couplet final donne un côté sinistre, presque choquant: «Je vais sourire quand je te prendrai la vie.»

«Il y a beaucoup de mal là-dedans»

Adopter une approche différente de Little Broken Hearts n’a rien fait pour aliéner les fidèles fans de Jones. Sorti le 25 avril 2012, l’album a été acclamé par la critique et s’est hissé au deuxième rang des charts pop américains. Il a également dépassé plusieurs palmarès d’albums en Europe et a culminé au n ° 4 au Royaume-Uni.

Alors que les post-mortems de relations amoureuses disparues disparaissent, Little Broken Hearts est l’un des les meilleurs albums de rupture dans la mémoire récente. Il est d’une honnêteté sans faille dans sa représentation de l’amour qui a mal tourné. Pour Jones, cependant, la réalisation de l’album a été une expérience cathartique qui l’a aidée à gérer les sentiments de perte et de chagrin qui suivent toute rupture. En fin de compte, cela s’est avéré une expérience positive.

«Je ne suis pas triste, mais il y a beaucoup de mal là-dedans», a-t-elle avoué lors de la promotion de l’album en 2012. «Et c’était génial de dire ce que je ressentais et de le mettre sur bande. Cela m’a rendu si heureux. Cet album consiste à dire des choses qui devaient être dites. »

