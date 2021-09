Comment Nordstrom stimule une entreprise sous-estimée – WWD

Nordstrom Inc. est déterminé à étendre ses offres aux acheteurs et a résolument mis l’accent sur le renforcement du côté domestique de son entreprise.

La vision a émergé jeudi soir lorsque le vaisseau amiral de Nordstrom à Manhattan a dévoilé une boutique de maison avec des marchandises axées sur trois catégories « piliers » : la cuisine et le dessus de table, les textiles de maison et la décoration intérieure.

Le magasin Nordstrom Home mesure 5 520 pieds carrés sur deux niveaux et est situé près du coin de Broadway et de la 57e rue. Il y a des entrées de la rue et de l’intérieur au deuxième étage, avec un escalier reliant les niveaux, créant un magasin-dans-un-magasin de type duplex.

Le papier peint de la marque Great Jones tapissant les murs est un indice que Nordstrom est devenu le détaillant exclusif des ustensiles de cuisine en fonte culte de la marque. C’est l’un des nombreux partenariats de ce type que Nordstrom a établis avec des marques de vente directe aux consommateurs qui n’étaient auparavant jamais présentes dans un magasin physique : Bearaby, qui vend des couvertures lestées ; Matelas et literie Casper; Les ustensiles de cuisine en céramique Carraway et les paniers, bacs, étagères et séparateurs de tiroirs Open Spaces font partie des marques d-à-c qui vendent en gros pour la première fois via Nordstrom, exclusivement.

Les marques émergentes présentées incluent la verrerie Estelle, les bougies Otherland et la vaisselle Serax. Les marques établies comprennent la baignoire et la literie Boll & Branch, les aspirateurs Dyson, les ustensiles de cuisine Staub, la décoration Marimekko et la marque exclusive Nordstrom Made.

Un certain nombre de marques locales de la ville de New York fondées par des femmes sont présentées, parmi lesquelles Beverly’s, pour les ustensiles de cuisine et de table, fondée par Beverly Nguyen dans le Lower Manhattan ; Quiet Town, pour les rideaux de douche et textiles, fondée par Lisa Fine à Brooklyn, et Thompson Street Studio, pour les couettes et oreillers en tissus recyclés, fondée par Kiva Motnyk.

Il y a aussi des cadeaux et des articles de nouveauté – la plupart destinés aux touristes – comme des livres de table, des porte-clés, un livre de cuisine Missoni et des vases, des bols et même une jardinière humide à arrosage automatique du MoMA Design Store.

L’espace d’accueil abritait autrefois une boutique concept Nordstrom x Nike et des boutiques tournantes pour les « reprises » de la marque. Avant, la maison était à un niveau inférieur dans moins d’espace où les enfants se sont développés. La boutique Nike est passée à un plancher de chaussures pour femmes inférieur.

Comme d’autres grands magasins, Nordstrom se considère comme une gamme complète. Pourtant, avec la maison, ça n’a pas vraiment été le cas. Pourtant, sa sélection de maisons a augmenté au cours de la dernière année et demie, mais ne vend pas de meubles, de lits ou de gros appareils électroménagers coûteux, à l’exception de certains types de meubles et d’appareils compacts plus petits et à emporter.

« Fondamentalement, les maisons dans les grands magasins ont de grands et vastes assortiments. Nous sommes plus organisés », a déclaré Olivia Kim, vice-présidente des projets spéciaux et de la maison de Nordstrom. « C’est cette cafetière indispensable. C’est très style de vie », a déclaré Kim. L’offre pour la maison maintient l’esprit et la pertinence de Nordstrom pour les clients de Nordstrom “en apportant un point de vue accessible axé sur la conception dans leurs maisons”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons recherché de manière réfléchie et délibérée de petits fabricants indépendants, des designers établis et des institutions renommées enracinées dans la ville elle-même pour soutenir les entreprises locales”, a déclaré Kim, soulignant l’importance de se connecter aux communautés locales. Nordstrom 57th Street a ouvert ses portes en octobre 2019 environ quatre mois avant que COVID-19 n’oblige les magasins à fermer leurs portes. Il s’efforce de construire davantage une clientèle.

Il y a environ un an, Kim a ajouté à la maison ses responsabilités et a fait appel à une équipe de six personnes, dont un directeur de la maison, des acheteurs et des acheteurs adjoints, pour l’initiative.

En février dernier, Nordstrom a dévoilé son programme « Plus près de vous » pour « élargir l’ouverture », impliquant une expansion massive de l’assortiment numérique – 300 000 articles à potentiellement 1,5 million d’ici trois à cinq ans – et établissant de nouveaux types d’arrangements avec des marques, comme dropshipping et même prendre des participations financières dans des marques comme cela a été le cas avec Asos. Cela inclurait naturellement les produits pour la maison. L’ordre du jour appelle également à injecter des offres de prix inférieurs dans Nordstrom Rack et à peaufiner la stratégie de marché, en reliant les magasins Nordstrom, les magasins Rack hors prix, les emplacements Nordstrom Local et une variété de services pour approfondir les engagements des clients.

Avant COVID-19, Nordstrom a commencé à développer progressivement son assortiment pour la maison, principalement des draps, des serviettes, de la décoration et des ustensiles de cuisine, selon Pete Nordstrom, président et chef de la marque. “Nous n’avons pas eu beaucoup d’autorité dans la région”, a déclaré Pete lors de l’annonce de Closer to You. «Nous avons toutes ces autres entreprises productives, mais nous pouvons ajouter beaucoup plus de sélection de maisons sans, par exemple, réduire notre offre de chaussures. Nous le voyons se produire en ce moment. Si vous allez dans certains de nos magasins, vous le remarquez déjà.

La boutique Nordstrom Home à l’intérieur du vaisseau amiral du détaillant à Manhattan. CONNIE ZHOU

Un initié de Nordstrom a déclaré que 72 des 100 grands magasins de Nordstrom vendaient des produits pour la maison, certains plus que d’autres, bien qu’un porte-parole de Nordstrom ait déclaré: «Ce n’est pas un nombre précis, et c’est celui que nous évoluons actuellement. Une expérience Nordstrom Home complète n’est actuellement pas prévue pour toutes les portes, mais tous nos magasins auront une certaine expression d’articles pour la maison, en particulier à des moments clés comme les soldes de vacances et d’anniversaire.

Dans certains endroits, la maison gagne en superficie en prenant de l’espace dans les départements « surdimensionnés », ce qui pourrait signifier des catégories où les affaires ne sont pas assez robustes. Dans d’autres endroits, la marchandise est déplacée vers la maison bien en vue, sans rien réduire. Les magasins de Nordstrom sont conçus pour être flexibles, de sorte que la superficie en pieds carrés peut être ajoutée ou soustraite des catégories et des marques, en fonction des tendances de vente. Au sein de la flotte de magasins, il n’y a pas d’autre maison installée comme le magasin de la 57e rue – 50 marques qui n’avaient pas encore été portées ont été apportées, ce qui porte le nombre total d’unités de stockage à 1 400 – bien que des appareils et de nombreuses marques soient déployés.

“J’adore créer des environnements pour la maison”, a déclaré Kim. “C’est très personnel. Il s’agit des choses que je pourrais mettre dans ma maison. Cela en fait partie, mais il y a un point de vue unique à Nordstrom. C’est toujours en pensant au client.

Couvertures lestées de Bearaby. CONNIE ZHOU