in

Daryl est évidemment un personnage qui est motivé par le côté le plus sombre de son spectre émotionnel, et agit souvent de manière vengeresse, impulsive et sans abondance de prévoyance. Tout cela correspond à ses idées sur la façon dont Daryl réagirait au retour de Rick, car il semble tout à fait antithétique d’apporter immédiatement une douleur faciale au mec que tout le monde a tant manqué au fil des ans.