Comment Norris a gardé un œil sur son rival pour la pole position choc de Sotchi · .

Lando Norris a réalisé sa pole position inattendue pour le Grand Prix de Russie en pariant sur un passage aux pneus slicks.

Il n’était pas le premier pilote à le faire : c’était George Russell, dont le passage précoce au caoutchouc souple et lisse était en partie accidentel.

Mais comme Norris l’a révélé après les qualifications, il gardait un œil sur les progrès de Russell sur le caoutchouc lisse en utilisant les écrans vidéo autour de la piste.

“Je demandais des informations à George – parce que je regardais à la télévision pendant que je conduisais – sur ses genoux pour voir à quoi cela ressemblait”, a déclaré Norris, “où il était debout et ainsi de suite et demandant des secteurs et des virages où il était fort, où il se débattait et ainsi de suite.

Norris a utilisé l’intelligence sur les tours de son rival pour tirer le meilleur parti de ses pneus slicks sur ce qui s’est avéré être une pole position.

“Avoir ces informations a définitivement aidé, de savoir quels secteurs étaient définitivement plus rapides, quels secteurs étaient peut-être un peu plus humides et plus délicats.”

À un moment donné, l’ingénieur de Norris, Will Joseph, lui a donné une ventilation des temps de secteur de Russell lors de son premier tour en slicks et où il avait perdu du temps par rapport à sa précédente course sur les intermédiaires. Norris a déclaré que cela lui avait donné la confiance nécessaire pour attaquer plus fort sur son tour lancé.

“La chose difficile est maintenant que vous avez, je suppose, en Q3, 10 des meilleures personnes ce jour-là en Formule 1 dans le monde [trying to] faites ces tours. Vous ne pouvez donc pas simplement rouler en dessous de la limite et savoir à quoi vous attendre. Parfois, vous devez pousser et découvrir si vous avez réussi une fois que vous avez traversé le coin.

« Il y avait donc beaucoup de virages où je pensais que j’aurais pu entrer un peu fort ici et tout va plutôt mal se passer. Mais ce n’est pas le cas, c’est juste, je suppose, le niveau auquel vous devez être pour être dans cette position. Je suis donc heureux d’avoir pris ces risques et pris ces décisions parce qu’ils ont payé comme ils l’ont fait.

Le pilote McLaren a pris la pole position d’une demi-seconde, mais a admis qu’il y avait eu plusieurs occasions dans son dernier tour où il pensait avoir trop fait.

« Plusieurs fois pendant le tour, j’ai pensé que tout allait très mal tourner et que vous alliez tout gâcher. Surtout dans la chicane finale, 15-16, je pense que oui. C’était encore très humide dans cette section et j’ai eu pas mal de gros vrilles et de gros snaps. Mais je l’ai gardé au frais et je l’ai ramené à la maison.

La radio de l’équipe de Norris pendant le Q3

JosephOkay La voiture de tête de Lando, Bottas, est au tour sept maintenant.JosephEt la voiture de tête Bottas approche du virage 13 maintenant.JosephEt la dernière voiture est sur la bonne voie, c’est Russell, il vient de quitter la voie des stands.JosephOkay donc il y a encore six voitures à ouvrir, y compris Daniel dans de face. Bottas est le premier, il est sur le point de passer le dernier virage. Joseph Trois voitures à lancer dont Daniel en tête. Sainz est la voiture derrière vous, il approche du virage 13 maintenant. Il ne reste plus qu’à Daniel à se lancer.JosephNorris effectue un tour sur les intermédiaires

Ok Lando donc la voiture derrière est Sainz, il a environ neuf secondes de retard, probablement sur un tour lent. Comment est la piste ? Norris C’est définitivement beaucoup plus sec. C’est certainement beaucoup plus sec. Mais je pense que dans ces conditions ces pneus pourraient être le bon choix.JosephBien compris.NorrisMais c’est difficile à savoir. A quelle heure Alonso a-t-il fait ?JosephAlonso a fait un 45… désolé, quelques voitures ont mis des slicks donc nous gardons un œil sur elles. Sainz derrière toi, attention avec Sainz.NorrisAllez, Will !JosephOuais mon pote, je suis désolé.JosephLa prochaine voiture est Alonso, il est au milieu du virage trois maintenant.NorrisD’accord, dis-moi ce que tu penses des slicks parce que ça pourrait être un bon choix.JosephOk, nous prenons une décision maintenant. Nous allons donc encaisser ce tour, nous allons juste faire un appel pour savoir quel pneu.NorrisOK, confirmez.NorrisJe veux des softs. Softs.JosephVous voudriez un pneu tendre.NorrisOui.NorrisC’est un… c’est un risque, c’est un risque c’est sûr.JosephOn va le prendre.JosephD’accord donc on boxe ce tour. Revenez un peu en arrière de Daniel. Et j’ai besoin d’argent D5 maintenant. Vous devrez peut-être juste vous garer derrière Daniel, c’est bon, il y a beaucoup de temps.NorrisOuais, j’ai compris.JosephNorris quitte les stands

La piste devrait être dégagée à la sortie. Il y a quatre minutes avant le drapeau, donc beaucoup de temps ici. Norris Regardez juste à bord de Russell et dites-moi où cela semble difficile. Joseph D’accord, nous avons compris que nous allons regarder Russell. Donc Lando la séquence de tours est essentiellement de l’obtenir sur le premier tour chronométré, si nous commettons une erreur, nous devrions pouvoir repartir, mais je suppose que c’est le premier tour chronométré.JosephDonc Russell est sur un tour chronométré, il est sur le point aux trois quarts dans le virage trois. Suggérez F3 verte, Russell au tour quatre maintenant.JosephEt vérifiez également l’équilibre des freins. Russell dans le virage sept maintenant.NorrisComment est son tour ?JosephBien plus rapide entre le virage quatre et le virage six.JosephCela n’a pas l’air si difficile pour Russell.JosephDeux voitures devant vous, c’est Sainz et Daniel, elles n’ont pas encore été lancées. Russell est dans le virage 11. Il y a Alonso derrière vous avant Russell.JosephRussell dans le virage 13.JosephRussell dans le virage 15.NorrisComment est son tour ?JosephLégèrement en baisse au général.JosephRecule

Lando, nous pouvons reculer, faire chauffer les pneus et repartir. Il reste une minute 50 avant le drapeau.NorrisOuais. A quelle distance était-il ? Donnez-moi une réponse.JosephIl a fait un…NorrisQuel temps au tour a-t-il fait ?JosephIl a fait un 55,0 mais il a reculé dans le secteur trois. Dans le premier secteur, il a fait un 38,3 qui était environ 1,3 plus lent. Dans le secteur deux, il était environ quatre dixièmes plus lent. C’est le deuxième tour alors préparez ce pneu pour le deuxième tour. Et Russell pousse maintenant, il est à son tour huit en ce moment. NorrisOuais je pousse encore. D’accord. Plus de comms.JosephRussell potentiellement plus rapide maintenant. Il y a encore quatre voitures devant vous à lancer. Une minute huit avant le drapeau. Joseph Et vérifiez que vous êtes satisfait de l’équilibre des freins. Trois voitures devant encore ouvrir. L’un d’eux est maintenant dans le dernier virage. Russell approchant du virage 13.JosephDeux voitures n’ont pas encore été lancées et juste Daniel maintenant devant. Russell approche du virage 15.JosephRussell en 16.JosephTermine le dernier tour

D’accord, quelques voitures n’ont pas encore fini d’être en veille, en veille une seconde. Norris Est-ce que c’est fait alors ou quoi? Oh! Ouais bébé ! Oh mon Dieu! Hahaha! Oh merde. C’est foutrement génial.JosephPetits régimes s’il vous plaît, bas régimes, surveillez les bas régimes.JosephEt n’oubliez pas de rester dans le delta également, restez dans le delta.NorrisWoo ! Putain c’est génial. Félicitations les gars et les filles, travail génial.JosephGardez un œil sur ce delta s’il vous plaît.JosephOkay Lando donc vous allez procéder dans la voie des stands et il y aura des planches là-bas.

