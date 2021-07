Comment nos questions de Loki sur les chronométreurs et l’élagage TVA ont été traitées par le directeur

Je dirais que c’était vraiment juste ce fil conducteur à travers les trois premiers épisodes, en quelque sorte amener les gens avec les bonnes questions, que j’ai vu le public se poser. C’est comme, ‘Pourquoi voyons-nous jamais ces Gardiens du Temps ? Qui sont les Gardiens du Temps ?’ Et puis évidemment, on les voit dans l’épisode 4. Et je pense, honnêtement, que c’est vraiment le moment où tout le monde devrait être si ce que vous me demandez c’est : « Qui est derrière la TVA ? Et oui, nous y répondrons. C’est quelque chose que les gens devraient rester à l’écoute pour voir. Mais je pense que c’était vraiment amusant de donner vie à ces personnages, mais en s’assurant, évidemment, avant de réaliser qu’ils ne sont pas réels, qu’ils se sentent réels parce qu’ils sont basés sur les personnages des bandes dessinées. Et je pense qu’il s’agissait vraiment de cette ligne fine et de s’assurer qu’il ne semblait pas qu’ils parlaient à des robots animatroniques; ils parlent à ces créatures sensibles, ou du moins nous le pensions. Alors oui, je pense que c’était vraiment la ligne fine en termes de narration, mais en termes de question réelle [of who is behind the TVA], je dirais encore une fois que vous devez rester à l’écoute.