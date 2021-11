Comment nous avons compris que surprotéger, c’est déprotéger

21/11/2021 à 12:00 CET

L’éducation est tout

Nos experts et experts sont généralement d’accord : la surprotection est l’une des plus grandes erreurs dans le éducation de nos fils et filles Aujourd’hui. Nous vous expliquons pourquoi nous savons comment le faire au mieux : avec une histoire, celle de Marta et de ses parents.

Marta est une fillette de neuf ans au tempérament très intense. Ses parents, Lola et Manuel, pensent que tout le touche trop et que c’est un problème. Lorsqu’elle rencontre un obstacle, elle devient frustrée au point que, maintes fois, Lola et Manuel courent chercher la solution et la servent sur un plateau, qu’il s’agisse de préparer un examen avec aide, de résoudre un conflit avec un ami, de nettoyer jusqu’à sa chambre pour trouver un jouet enterré dans une montagne de chaos & mldr; Manuel et Lola espéraient qu’avec le temps leur fille deviendrait plus autonome et pourrait surmonter ses défis, ils pensaient que leur rôle était de l’aider jusqu’à ce qu’elle soit prête. Jusqu’à ce qu’un beau jour ils se rendent compte que peut-être que sa responsabilité était de la préparer à être autonome au lieu de la rafistoler pour qu’elle ne soit pas frustrée.

Ce bon jour, Marta devait préparer une présentation orale pour le lendemain. Elle l’avait quitté, car, bien sûr, ses parents l’aideraient et elle irait plus vite, un après-midi suffisait. Mais ce jour-là, ses parents étaient très occupés et ne pouvaient pas l’aider. Comme elle ne leur avait rien dit jusqu’à ce jour parce qu’ils semblaient toujours disponibles et disposés à l’aider, ils n’ont pas pu s’organiser. Imaginez à quel point Marta a dû se sentir frustrée, incapable d’enquêter sur les curiosités sur les serpents et a protesté contre l’injustice qui supposait que ses parents ne lui avaient pas donné « l’aide & rdquor ; qu’elle avait toujours reçu.

-Maman, tu ne peux pas rendre ce rapport plus tard ? Demain j’ai l’exposition et je n’ai pas commencé, je ne peux pas le faire seule – dit-elle à sa mère indignée.

-Mais Marta, comment penses-tu le quitter pour le dernier moment ? – Lola a répondu, très nerveuse. – Cet après-midi, je l’ai impossible. Je ne peux pas vous aider.

-Et ton père? Allez, je n’ai besoin que de deux heures pour le préparer, comme toujours ! S’il te plaît!

-Non, chérie, j’ai une réunion très importante maintenant.

Les parents se sentaient coupable de ne pas avoir trouvé de place pour aider sa fille, ils étaient très nerveux à propos du revers et ont essayé de trouver une solution : peut-être si Manuel demandait de reporter la réunion & mldr ;, peut-être si Lola remettait le rapport un peu plus tard et se couchait à 10h & mldr; Peut-être que comme ça ils pourraient trouver un trou, parce que la pauvre Marta, elle n’en était pas capable, elle n’allait pas savoir comment faire et ils devaient l’aider. Ils savaient que les autres enfants de la classe de Marta avaient préparé la plupart de la présentation seule, mais Marta ne semblait pas prête & mldr;

Ils étaient là, en train de débattre de la façon de reconstituer le puzzle, quand Lola a sursauté :

-Manuel, c’est pas possible. Nous ne pouvons pas faire l’impossible pour que Marta ne relève pas ses défis. Je suis vraiment désolé que vous vous sentiez si incapable et je ne veux pas l’encourager.

Changeant complètement de cap, les deux parents se sont assis avec Marta et lui ont dit :

-Chérie, nous savons que vous pouvez organiser la présentation un peu et puis quand nous aurons fini notre travail, nous pourrons vous aider à terminer. Nous vous faisons confiance et savons que vous pouvez le faire.

Marta était très en colère au début, cela semblait très injuste qu’elle doive le faire seule. Mais à la fin il a vu comment ses parents avaient organisé les précédentes présentations orales, il a pensé à un stratagème et il cherchait des informations. Petit à petit, il s’est senti plus capable et ensuite il a pu terminer la présentation avec ses parents sans problème. Et elle a dû admettre que faire la majeure partie de la présentation par elle-même l’avait fait se sentir très, très bien, car comme Silvia Álava l’a dit dans une interview avec Educar es Todo, « le bonheur est étroitement lié au sentiment de capacité. Un enfant confiant et autonome est plus susceptible d’être heureux. Quand les enfants ne savent pas se débrouiller tout seuls, cela va à l’encontre de leur propre bonheur & rdquor ;. Et Manuel et Lola se sont rendu compte que, comme l’a dit Heike Freire dans une autre interview pour Educar es Todo, « sans autonomie il n’y a pas d’estime de soi. Si nous n’encourageons pas les enfants à faire les choses par eux-mêmes, ils ne se sentiront pas capables et ne se valoriseront pas & rdquor ;.

Comment passer de la promotion de la surprotection à l’éducation à l’autonomie

Nous vous proposons ici quelques clés pour sortir de la surprotection de nos enfants et favoriser leur autonomie :

1. Soyons très clairs avant de commencer le processus qui l’autonomie est la base de l’estime de soi de nos enfants. Et qu’en fait nos enfants veulent être autonomes (Pourquoi, s’il n’en était pas ainsi, répètent-ils très peu : « Moi seul, moi seul & rdquor;) et pour avancer dans cette voie il vaut mieux les écouter. Comme le dit Alberto Soler dans une interview avec Educar es Todo, la clé pour éduquer les enfants autonomes est de les écouter: « Il s’agit plutôt de les laisser nous guider dans les étapes à suivre, parce que si nous les écoutons, normalement ils nous diront & rdquor;

2. Comme presque tout, cela commence par une questionComme nous l’a dit Noelia López-Cheda dans une interview avec Educar es Todo : « Demandez-vous ce qu’ils peuvent faire. Par exemple, Mon bambin peut-il mettre la fourchette au lave-vaisselle ? Si la réponse est oui, fais-le& rdquor ;.

3. Il est important de transmettre un message de confiance, qu’ils peuvent y parvenir. Comme Noelia López-Cheda nous l’a dit dans sa présentation virale lors d’un événement de Gestion des enfants : « Le message que je voulais vous transmettre aujourd’hui est que confiance en tes enfants, que nous avons confiance en l’humanité, en ce qu’ils seront capables de le faire, qu’ils surmonteront les problèmes. Pensons qu’ils sont des êtres humains complets, que avoir les ressources pour grandir & rdquor;. Alberto Soler, dans une autre présentation du même projet, nous a dit : « La confiance est le fondement de la croissance. Faisons confiance à la capacité qu’ils ont sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif & mldr; Parce que sinon, ce que nous faisons, c’est vous limiter et réduire votre estime de soi & rdquor;

4. Arrêtons de regarder l’erreur comme un drame et commençons à le voir comme un moteur d’apprentissage. Nos enfants vont faire des erreurs, comme nous aussi. « Nous oublions que lorsque nos enfants essaient et échouent, ils apprennent», résume Noelia López-Cheda.