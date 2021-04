Jim Henson (à gauche) et Frank Oz (au milieu) dans les coulisses de Sesame Street. (Films de médias d’écran)

Le programme pour enfants est la seule grande chose accomplie par la Grande Société.

Sesame Street, vous ne le savez peut-être pas, a été créée grâce à une subvention fédérale non négligeable de 1969 de 8 millions de dollars au Children’s Television Workshop, soit 59 millions de dollars d’aujourd’hui. Cela ramène à un le nombre de choses réellement grandes jamais accomplies par la Grande Société. Si le gouvernement avait été assez sage pour conserver les capitaux propres dans l’entreprise, peut-être que les profits qui en résultaient auraient payé tous les programmes de la Great Society, pas grands à désastreux.

Sesame Street a eu sa genèse dans un problème: une militante des droits civiques et productrice de documentaires du nom de Joan Ganz Cooney s’inquiétait du développement des enfants des quartiers défavorisés, en particulier des enfants noirs. Des études ont montré que les enfants d’âge préscolaire regardaient plus de 50 heures de télévision par semaine, mais la télévision pour enfants à l’époque était presque strictement commerciale, insipide et déprimante. L’idée de faire une émission de télévision qui était une sorte d’école maternelle était nouvelle. Pendant ce temps, «Chaque enfant en Amérique chantait des publicités de bière», note Cooney dans le nouveau documentaire effervescent Street Gang: Comment nous sommes arrivés à Sesame Street. Mais que se passerait-il si vous pouviez éduquer furtivement les enfants en utilisant la force de mémoire colossale des jingles télévisés stupides?

Cooney a cofondé Children’s Television Workshop avec Lloyd Morrisett, imaginant «ce que la télévision ferait si elle aimait les gens au lieu d’essayer de vendre aux gens». Elle a embauché un scénariste-réalisateur nommé Jon Stone qui avait de l’expérience dans la télévision pour enfants mais qui était découragé par son manque de progrès. Stone a à son tour appelé un ami qui se faisait un nom avec une équipe de marionnettes comiques qui, au début des années 1960, sont apparues à la télévision tard dans la nuit pour faire de courts sketches comiques (Punsmoke) et s’étaient transformées en publicités loufoques mais sombres. «Les gens qui ne boivent pas de Wilkins Coffee explosent parfois», dit une marionnette à une autre à un endroit. (Une explosion se produit dûment.) L’ami de Stone, Jim Henson, et son groupe de marionnettistes hippies se sont inscrits au nouveau programme, et Stone les a aidés à développer la liste des névrosés flous, des goofballs et des monstres que nous aimons aujourd’hui.

Les gangs de rue profitent des contributions de Cooney et Stone, qui, en se concentrant sur les enfants du centre-ville, étaient déterminés à prendre une direction complètement différente de celle des fées des autres émissions pour enfants en ancrant le spectacle dans un environnement qui se sentirait. familier au public cible. Le titre Sesame Street était destiné à réunir l’atmosphère urbaine en une qualité magique, comme dans «Open Sesame». Ce devait être une rue où tout pouvait arriver.

Le doc examine à quel point le spectacle était spécial à l’époque: un jeune acteur chauve nommé James Earl Jones est vu réciter avec précision les lettres de l’alphabet, et nous rencontrons Seventies Jesse Jackson, un grand médaillon posé sur son pull, alors qu’il dirige un groupe d’enfants de toutes races pour chanter: «Je suis quelqu’un. . . . Nous sommes beaux . . . tout de suite. » Dès le début, l’émission mettrait en vedette des personnages minoritaires à l’avant et au centre, faisant notamment appel à un animateur de talk-show de Philadelphie nommé Matt Robinson pour jouer Gordon (les petits enfants de l’acteur, hypnotisés, se demandaient «comment il était entré dans la boîte»). ils se sont rappelés plus tard) et une jeune portoricaine nommée Sonia Manzano pour jouer Maria. Les enfants noirs et bruns pouvaient s’identifier, et les enfants blancs qui n’avaient peut-être pas connu beaucoup de personnes de couleur ont grandi en pensant aux divers acteurs comme à leurs propres voisins. Une chaîne de télévision publique du Mississippi a initialement refusé de diriger l’émission, et quand on demande à un dirigeant du jour si c’est parce que Sesame Street est si bien intégrée, il répond: «C’est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre.» Ce qui signifie «bien sûr». Bientôt, 12 millions d’enfants regardaient l’émission, certains d’entre eux même dans le Mississippi.

Des entretiens amusants avec les enfants survivants de Henson (décédé d’un cancer à 53 ans), ainsi que des membres du personnel de création clés tels que l’auteur-compositeur Christopher Cerf et le regretté acteur Carroll Spinney, forment le tableau d’un atelier assidu lié par un sens d’un véritable objectif. et des imaginations étranges. Cerf était le type qui maîtrisait l’écriture de morceaux de pastiche suffisamment différents des originaux pour ne pas être poursuivi, du moins dans la plupart des cas. Après nous avoir joué “Letter B” – une parodie de “Let It Be” – il note sèchement: “C’était un procès de 5 millions de dollars.” Spinney a joué à la fois le Big Bird enfantin et le critique général de la rue Oscar the Grouch et semblait aimer exercer les deux extrémités de sa personnalité. «Je pense que Carroll Spinney a économisé beaucoup d’argent en thérapie», note Manzano. «J’utilise mes insécurités pour comprendre l’oiseau, mais Oscar n’a pas du tout de telles insécurités», a déclaré Spinney avant sa mort en 2019. Pendant ce temps, les enfants de Henson, qui vivaient en banlieue, se sont habitués à ne pas voir papa pendant plusieurs jours à un temps. Lorsque son avocat est venu la voir pour discuter des négociations contractuelles avec l’homme Muppet, Cooney a dit: «Donnez-lui tout ce qu’il veut.

Bien que la doc, dirigée par Marilyn Agrelo, soit gâchée par des clichés – juste une fois, j’aimerais voir une émission sur un élément culturellement important qui ne nous donne pas la peine d’être «révolutionnaire» et de «changer le monde» – son esprit est lumineux. Ces gens ont adoré ce qu’ils ont fait, et cela se voit. Ils n’ont peut-être pas changé le monde, mais ils nous ont donné Cookie Monster.