Comment Novavax NVAX Stock peut atteindre 30% à de nouveaux sommets

Certains investisseurs aiment la volatilité, c’est comme une drogue ou une machine à sous. je n’envisagerais pas d’acheter Novavax (NASDAQ :NVAX) comme l’équivalent d’aller au casino. Cependant, le stock NVAX est capable de faire des mouvements massifs à la hâte et pour ceux qui peuvent chronométrer les mouvements, cela peut être très rentable.

Le commerce est une entreprise difficile, mais c’est une entreprise enrichissante pour ceux qui apprennent à jouer au jeu. La ruée que les commerçants de dopamine peuvent obtenir est similaire à d’autres vices et, par conséquent, elle peut conduire sur une voie dangereuse. Cependant, ceux qui peuvent éliminer une partie de cette émotion – car supprimer toute émotion est presque impossible – ils peuvent vraiment capitaliser sur les grandes fluctuations du marché boursier.

Prenez l’action NVAX par exemple. Les actions ont augmenté de près de 200 $ ou 150 % en l’espace de quelques jours plus tôt cette année. En moins d’un mois, l’action a ensuite chuté de plus de 55 %, a rebondi de 40 % quelques semaines plus tard, puis a chuté de plus de 50 % quelques jours plus tard.

Je n’essaie pas d’être accablant avec les chiffres, mais la volatilité ici a été énorme. Donc, quand je dis un « rallye de 30 % vers de nouveaux sommets », ce n’est pas impossible avec ce titre.

Négociation d’actions NVAX

Jetez un œil au nombre de mouvements de haut en bas que nous voyons ici. Il y a des dizaines de mouvements de plus de 20% éparpillés sur ce graphique.

Novavax avait eu du mal avec le niveau de 229 $, ce qui a continué à rejeter le stock. Une fois au-dessus de ce niveau, l’action NVAX l’a principalement trouvé comme support, ainsi que la moyenne mobile de 21 jours.

Maintenant, les actions poussent encore plus haut, effaçant le retracement de 61,8% et atteignant son plus haut niveau depuis le premier trimestre. C’est exactement le type d’action de prix que nous espérions voir dans ce stock.

À partir de là, les taureaux doivent voir les actions NVAX détenir la zone de 250 $. C’est un niveau majeur sur le graphique, ainsi que le retracement de 61,8%. Plus il se maintient au-dessus de cette marque, mieux c’est.

À la hausse, les taureaux voudront voir si Novavax peut revenir à 300 $. S’il peut éventuellement clôturer au-dessus de cette marque, il ouvre la porte au plus haut actuel près de 332 $. Bien que cela semble être un mouvement haussier extrême, sachez que ce serait un gain d’environ 30% par rapport à la marque de cassure.

Comme je l’ai déjà souligné, les mouvements de 20%, 25% et 30% ne semblent rien pour ce stock. Si nous voyons ce type de mouvement maintenant, de nouveaux sommets pourraient être en réserve pour les taureaux.

D’un autre côté, une cassure en dessous de 250 $ met en jeu la moyenne mobile de 21 jours. Si cette mesure de niveau clé ne tient pas comme support, elle pourrait remettre le niveau de 229 $ sur la table, suivi de la moyenne mobile sur 50 jours.

Décomposer Novavax

De nombreux investisseurs vont regarder les chiffres de fuite et se moquer de sa valorisation. Ils noteront la capitalisation boursière actuelle de la société de 20 milliards de dollars par rapport aux revenus de moins de 500 millions de dollars de l’année dernière. Ou ils souligneront que l’action se négocie toujours à un peu plus de 10 fois l’estimation de 1,98 milliard de dollars de ventes cette année.

Les mêmes sceptiques diront également que la société a perdu plus de 7 $ par action l’année dernière et devrait perdre plus de 10 $ par action cette année !

Comment diable une action peut-elle grimper de 30 % supplémentaires sur de tels fondamentaux ?

Regarder en avant est plus difficile que regarder en arrière, car ce qui a été fait dans le passé est déjà dans les livres. Ce qui s’en vient dans le futur, que ce soit dans un trimestre ou dans un an, demande un acte de foi. Les estimations consensuelles sont fausses tout le temps et les investisseurs ne devraient donc pas se fier entièrement à leur exactitude.

Cependant, nous pouvons avoir une idée générale de ce que 2022 devrait apporter, tant que la direction peut livrer.

Résultat final

Les estimations actuelles prévoient un bénéfice de plus de 32 $ par action l’année prochaine. C’est à côté d’un chiffre d’affaires estimé à 5,5 milliards de dollars. Si cela devait se concrétiser, cela empêcherait Novavax d’être non rentable à se négocier à moins de 10 fois les bénéfices – pas les ventes. Il passe de la négociation à 10 fois les revenus à environ 3,6 fois les revenus.

Avec une dette totale de 430 millions de dollars contre plus de 2 milliards de dollars de liquidités et d’investissements à court terme, le bilan est également en bon état.

Novavax est peut-être un volatil de haut vol, mais il a les perspectives de croissance et les techniques pour le soutenir. Il est normal de laisser passer Novavax en faveur des autres. Au moins pour l’instant, il n’y a aucune raison de parier contre les actions NVAX.

