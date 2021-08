in

Les Chromebooks ont parcouru un long chemin ces dernières années. Autrefois considérés comme des ordinateurs bon marché et très limités, ces ordinateurs sont devenus des appareils offrant une gamme complète de choix pour répondre aux besoins de la plupart des gens. Cela a été illustré lorsqu’en 2020, les ventes de Chromebook ont ​​dépassé les Mac. Parce que ces appareils ont tellement mûri, de nombreuses personnes les utilisent comme ordinateur principal pour le travail. Cela signifie que vous devrez peut-être utiliser pour numériser un document avec un Chromebook de temps en temps. Eh bien, voici comment y parvenir.

Comment numériser des documents avec un Chromebook

Lorsque Google a ajouté la numérisation native aux Chromebooks en avril 2021, le processus d’obtention d’un document physique sur votre ordinateur est devenu beaucoup plus facile. Commençons avec votre Chromebook et votre scanner sous tension et sur le même réseau Wi-Fi, ou le scanner est branché sur votre Chromebook s’il s’agit d’un scanner de documents USB.

Chargez le document que vous souhaitez numériser dans votre scanner.

appuie sur le Tout le bouton, entre les boutons tabulation et majuscule, ou cliquez sur le bouton de recherche sur votre Chromebook.

Source : Chris Wedel/Android Central

Taper analyse dans le champ de recherche et cliquez sur le Icône de numérisation.

Source : Chris Wedel/Android Central

Choisissez votre scanneur dans le menu déroulant. Si votre scanner dispose de plusieurs méthodes de numérisation, utilisez le menu déroulant pour La source pour choisir celui dont vous avez besoin.

L’emplacement par défaut de votre fichier numérisé est Mes fichiers. Si vous voulez changer cela, faites-le dans le Scanner vers menu.

Source : Chris Wedel/Android Central Définissez le type de fichier sous lequel vous souhaitez que le document soit enregistré dans le Type de fichier menu.

Cliquez sur Plus de réglages si vous souhaitez définir la couleur, le format de page et la résolution de votre document numérisé.

Source : Chris Wedel/Android Central

Lorsque vous êtes satisfait de vos paramètres, cliquez sur Analyse.

Source : Chris Wedel/Android Central

Une fois l’analyse terminée, cliquez sur Terminé.

Source : Chris Wedel/Android Central

Une fois votre document numérisé sur votre Chromebook, vous pouvez en faire ce dont vous avez besoin. Qu’il s’agisse de le télécharger sur votre Google Drive, de l’envoyer par courrier électronique ou d’utiliser un certain nombre d’excellentes applications Chromebook pour apporter des modifications, le choix vous appartient.

Une partie de la beauté des Chromebooks réside dans le fait que la fonctionnalité logicielle de chaque appareil est la même. C’est parce que Google met à jour tous les appareils actuels essentiellement en même temps sans que l’utilisateur n’ait besoin de faire autre chose que de redémarrer l’ordinateur. Ainsi, que vous utilisiez un appareil puissant comme le Chromebook Spin 713 d’Acer ou un excellent Chromebook pour enfants, chaque ordinateur peut numériser des documents de la même manière.

