Comment Nuno Espirito Santo envisage de transformer Tottenham Hotspur

L’arrivée de Nuno Espirito Santo apporte plus que la promesse d’un football offensif après le règne de José Mourinho. Cela annonce la possibilité d’une nouvelle configuration tactique en défense pour Tottenham. À savoir, l’introduction d’un dos trois pour les Spurs, un système qu’il a utilisé si efficacement avec les Wolves.

Le nouveau patron de Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo, envisage de transformer le style des Spurs

Transformation attendue pour les Spurs

Tottenham n’a pas beaucoup d’histoire ou de succès avec un dos de trois (ou cinq pour les tenues plus défensives). Il a été utilisé à quelques reprises par Mourinho et de manière désastreuse par Mauricio Pochettino lors de la défaite en demi-finale de la FA Cup 2017.

Mais Santo a l’habitude d’utiliser le système à bon escient. Il a propulsé les Wolves en Premier League puis en Europa League. Avec les joueurs maintenant à sa disposition, il n’y a aucune raison qu’un dos trois pour les Spurs ne puisse pas être utilisé pour un effet clinique.

Alors que les arrières latéraux attaquent, la défense n’est pas aussi exposée avec trois demi-centres. Toby Alderweireld a une nouvelle fois l’opportunité de s’imposer au cœur de la défense. Placé au centre de la coordination, il peut aussi jouer sereinement et devenir le pivot défensif comme il l’est pour la Belgique.

Le système aurait presque pu être conçu pour maximiser les attributs de Davinson Sanchez. Après quelques saisons décevantes, cela pourrait être sa dernière chance d’impressionner. Avec deux autres défenseurs couvrants, une grande partie de la pression défensive en tête-à-tête est soulagée. Il aura le temps et l’espace pour jouer, et la possibilité d’utiliser son rythme.

Un retour à trois pour les Spurs permet à l’équipe de forcer l’attaque. La moitié centrale extérieure du côté du joueur de ballon peut pousser et offrir un soutien offensif. Ben Davies a démontré sa capacité à le faire pour le Pays de Galles. Selon l’opposition, il pourrait s’aligner comme arrière latéral ou sur le côté gauche des trois arrières pour les Spurs.

Son compatriote Joe Rodon a également impressionné lors de l’Euro, s’éclatant comme un jeune à surveiller. Avec des opportunités limitées pour lui la saison dernière, il a la chance de s’imposer comme un défenseur de qualité en équipe première.

Dans la même veine, Japhet Tanganga (s’il doit éviter de se blesser) peut revendiquer une position de départ. Sa polyvalence signifie qu’il pouvait s’insérer n’importe où dans les trois arrières pour les Spurs, ou comme arrière complet. Ses débuts ont eu lieu dans le cadre d’un retour à cinq contre Liverpool, se déplaçant sur le terrain au fur et à mesure que le match avançait.

Si une configuration plus défensive est nécessaire, il peut fournir une excellente couverture en tant qu’arrière latéral. Mais sur la base de sa présence d’esprit sur le ballon, il serait plus logique de le voir s’insérer comme la moitié centrale du côté droit.

L’arrivée de Santo offre une autre chance à son ancien arrière latéral Matt Doherty. Au cours de son mandat chez les Wolves, il a extrait le meilleur jeu possible de Doherty, convenant parfaitement à la tactique.

La renaissance de la jeunesse alors que les prêtés reviennent

Le retour des prêteurs offre l’occasion d’un renouveau de la jeunesse. Ryan Sessegnon était un formulaire de signature alléchant de Fulham en 2019, offrant flair, rythme et variation. Mais il a effectivement joué le troisième violon derrière Danny Rose et Ben Davies. Son retour offre une sérieuse concurrence à Sergio Reguilón, et un style offensif différent selon l’opposition.

De même, Oliver Skipp a connu une saison formidable à Norwich, faisant de l’équipe de championnat de la saison. L’arrivée d’un nouveau manager est l’occasion rêvée pour lui de prouver sa valeur.

Ce n’est pas qu’il débutera toutes les semaines, mais il peut y avoir des matchs où un partenariat avec Pierre-Emile Højbjerg est choisi. Couplé à un arrière trois, cela offre la possibilité à l’un des milieux de terrain profonds de percer en attaque.

D’une manière serrée, il offre une plus grande variation d’attaque et une présence plus sûre au milieu de terrain que l’idée statique de l’ère Mourinho d’un seul milieu de terrain strictement défensif. La course du Danemark aux demi-finales de l’Euro a démontré la capacité de Højbjerg à faire partie du jeu plus haut sur le terrain.

Le personnel défensif a définitivement besoin d’être renouvelé. Si le nouveau réalisateur Fabricio Paratici a quelque chose sur lui, il passera à Serge Aurier et Eric Dier. Après la saga Harry Kana, l’acquisition de nouveaux défenseurs doit sûrement être une priorité.

Plus que tout, ce qu’il faut, c’est un sentiment de stabilité. Les files d’attente sont coupées et modifiées, cela fait partie intégrante d’une campagne qui dure toute la saison. Mais il est vital d’avoir des fondations solides d’où émanent la structure défensive et l’ensemble du système. Un dos trois pour les Spurs offre les bases parfaites à partir desquelles reconstruire.

Photo principale

Intégrer à partir de .