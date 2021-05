Comment NWA a réussi à rapprocher le gangsta rap et l’âge d’or du hip-hop

Au cours des trois années qui ont suivi la sortie de RNFDeuxième album d’époque, Straight Outta Compton, le groupe était devenu le sujet d’un examen minutieux du FBI; ils avaient perdu un membre fondateur Glaçon et s’est lancé dans un public – et de plus en plus vitriolique – craché avec lui dans la presse; et Rodney King avait été impitoyablement battu par le département de police de Los Angeles – un incident filmé et qui a finalement déclenché les événements qui ont conduit aux émeutes de Los Angeles en 1992. Alors, quand leur deuxième album, Efil4zaggin, est sorti sur les tablettes, le 28 mai 1991, certains spectateurs attendaient une déclaration déterminante du groupe, tandis que d’autres cherchaient des boucs émissaires. Pris dans le maelström, NWA a livré les deux chefs d’accusation. Ou, comme Dr. Dre mettez-le sur “Real N ** az”, ils ont été “payés pour dire ce que les autres ont peur de jouer.”

Écoutez Efil4zaggin sur Apple Music et Spotify.

Sans «Straight Outta Compton» ou «F – k The Police», Efil4zaggin n’avait pas de points focaux clairs. Au lieu de cela, la fureur de fusil à dispersion de NWA voit la première moitié de l’album se précipiter dans un flou de vantardises, de menaces et de réprimandes (le sketch “Message To BA” appelle explicitement Ice Cube pour sa défection, avant que le groupe ne se lance dans “Real Ni ** az », extrapolant le thème avec une série d’explications sur ce qu’ils feront à leur ancien coéquipier s’il se rapproche d’eux). La seconde moitié est une litanie de coupes misogynes qui voient Eazy-E, en particulier, donnent libre cours à ses fantasmes destructeurs fous.

Mais sous le barrage implacable – et parfois souvent très inquiétant -, Dre et DJ Yella avaient jeté les bases de G-Funk, construisant des chansons telles que «Ni ** az 4 Life» et «Automobile» autour d’échantillons de P-Funk, tandis que les goûts de «Always Into Somethin ‘» présentent les lignes de synthé rampantes et aigües qui deviendront bientôt l’une des marques de fabrique de Dre. Ailleurs, couplé aux cris en boucle, aux basses basses et à la fixation sur «la mort, la destruction à chaque coin» de «Approach To Danger», NWA va au-delà du genre gangsta rap qu’ils ont lancé, pénétrant dans un territoire d’horrorcore sans limites.

Dre consoliderait ces explorations sonores avec sa première sortie en solo, The Chronic en 1992, et, plus loin, avec Snoop DoggLes débuts de 1993, Doggystyle. Et bien que l’échec de NWA à maintenir son élan était inévitable – leur énergie était trop brute, impossible à contenir – Efil4zaggin était bien plus qu’un arrêt complet de leur brève carrière. Des décennies plus tard, il est clair que l’album a fourni un pont entre le début de l’âge d’or du hip-hop et le son emblématique qui dominerait la côte ouest dans les années 90.

Efil4zaggin peut être acheté ici.