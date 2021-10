Comment obtenir 6 mois d’Apple Music gratuitement avec les écouteurs Beats Studio Buds | La technologie

in

Beats est une marque alliée d’Apple, et pour preuve elle est incluse dans certaines de ses promotions les plus attractives, notamment celles liées à Apple Music.

Si vous envisagez d’acheter des écouteurs et que vous êtes un fan d’Apple, les AirPod de différents types et prix sont évidemment la première option. Mais ce sont aussi celles de Beats, l’une des principales firmes du secteur du son et réputée pour la qualité de ses écouteurs.

Parmi tous ceux qui se vendent, se distinguent les Beats Studio Buds, qui sont soldés à 119 euros sur Amazon et qui arrivent avec une agréable surprise : une fois que vous les avez, vous pouvez activer l’essai gratuit d’Apple Music pendant six mois.

Avec la suppression active du bruit, ces écouteurs True Wireless offrent un son clair et ininterrompu. Ils sont compatibles avec iOS et Android.

Sur le site Web d’Apple, vous pouvez voir toutes les instructions nécessaires pour accéder à ces six mois gratuits d’Apple Music, quelque chose uniquement disponible pour vos propres AirPod et quelques modèles Beats, comme ces Studio Buds.

Ce sont des écouteurs sans fil avec suppression active du bruit, très efficaces également. Avec lui, vous pouvez vous isoler complètement des bruits gênants du bureau, des voitures ou des transports en commun.

Malgré le fait que Beats soit une marque liée à Apple, vos écouteurs fonctionnent parfaitement sur iOS et Android, donc quel que soit l’appareil sur lequel vous allez les utiliser, leurs fonctions fonctionnent pour n’importe quel système d’exploitation.

Il existe de nombreux écouteurs sans fil intéressants avec ANC, certains d’entre eux à des prix vraiment bon marché, bien que ce qui fait clairement la différence, c’est la qualité à la fois de l’annulation – tous ne sont pas aussi efficaces – et du son, ainsi que des options de personnalisation. offre.

