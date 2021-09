Comment obtenir Aloy dans Genshin Impact sur PS4, PC et mobile

Les joueurs PS4 peuvent désormais obtenir Aloy dans la mise à jour 2.1 de Genshin Impact tandis que les voyageurs sur PC et mobile doivent attendre la mise à jour 2.2.

La mise à jour 2.1 est sur le point d’être la meilleure version du jeu à ce jour car elle commence avec Baal et Kujou Sara jusqu’à l’arrivée de Kokomi. Outre trois nouveaux héros jouables, la version célébrera également le premier anniversaire du titre avec des joueurs littéralement invités à concevoir un bus.

Bien que tout ce qui précède soit excitant, l’arrivée de la mascotte PlayStation d’Horizon Zero Dawn est sans aucun doute le plus gros ajout du jeu depuis sa sortie l’année dernière.

Comment obtenir Aloy dans Genshin Impact sur PS4

Vous devez avoir un rang d’aventure d’au moins 20 pour obtenir Aloy gratuitement dans la mise à jour 2.1 de Genshin Impact sur PS4.

À condition que votre rang d’aventure soit de 20 ou plus, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter au jeu et de l’échanger par courrier. C’est aussi ainsi que vous obtenez son arc exclusif Predator.

C’est une guerrière entièrement libre mais vous devez la réclamer avant le 24 novembre. Si vous ne la réclamez pas avant la mise à jour 2.3, vous ne pourrez pas l’ajouter à votre bibliothèque de héros d’anime.

Juste pour que vous le sachiez, c’est une héroïne 5 étoiles alors que son arc n’est que de 4 étoiles.

Comment obtenir Aloy dans Genshin Impact sur PC et mobile

Les voyageurs PC et mobiles ne pourront obtenir Aloy dans Genshin Impact que lors de la mise à jour 2.2.

Vous pourrez la réclamer au même rang d’aventure et via le menu principal du jeu. Alors que la communauté PC et mobile pourra entrer dans ses vêtements et porter ses mèches de feu, ils ne pourront pas brandir son arc exclusif PlayStation.

Bien qu’elle l’ait eue plus tard que les fans de PlayStation, elle disparaîtra complètement le 24 novembre si elle n’est pas réclamée.

Quand sort la mise à jour 2.2 ?

La date de sortie de la mise à jour 2.2 est le 13 octobre. Ceci est confirmé par miHoYo car c’est lorsque le crossover Horizon Zero Dawn se termine pour 2.1 sur PlayStation.

On ne sait pas grand-chose des futures versions, mais Tohma a été taquiné en tant que personnage jouable pour la version 2.2. Nous l’avons vu officiellement pour la première fois dans la version 2.0, et son affiliation avec Ayaka a enthousiasmé les fans depuis qu’il a été divulgué.

