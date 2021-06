Comment obtenir de l’aide pour le dépôt électronique des déclarations de revenus des CA et des ERI sur le nouveau portail Incometax.gov.in

Le nouveau portail de dépôt électronique sera intégré au traitement immédiat des déclarations de revenus.

Déclaration de revenus assistée : Sur le nouveau portail de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu, les contribuables peuvent désormais ajouter un comptable agréé, un intermédiaire de déclaration électronique (ERI) ou tout représentant autorisé pour obtenir de l’aide dans le dépôt du RTI et d’autres services connexes. Le nouveau portail de dépôt électronique a été lancé ce mois-ci pour faciliter le processus de déclaration de revenus pour les contribuables.

Vous pouvez ajouter et attribuer une autorité de certification via le portail de dépôt électronique en utilisant le service « Mon autorité de certification ». Vous pouvez également supprimer et ajouter une AC ou retirer une AC déjà attribuée sur le portail de dépôt électronique.

Les CA peuvent vous aider dans les activités suivantes via le portail de dépôt électronique :

Dépôt des formulaires statutaires (une fois que la personne est ajoutée en tant qu’AC par le contribuable et a accepté la demande) e-Vérifiez les formulaires attribués par le contribuableTélécharger le formulaire en vrac (formulaire 15CB)Afficher les formulaires statutaires déposésAfficher et soumettre les griefsDéfinir des options de connexion plus sécurisées via ProfileRegister DSC

Alors que les CA sont membres de l’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI), les ERI sont des intermédiaires autorisés qui peuvent produire une déclaration de revenus et exercer d’autres fonctions au nom des contribuables.

Assistance des ERI

Pour obtenir l’aide des ERI, le nouveau portail de dépôt électronique indique : « Afin de permettre à une ERI de vous aider, vous devez ajouter une ERI via le portail de dépôt électronique (en utilisant le service My ERI). De plus, vous pouvez activer, désactiver ou supprimer une ERI ajoutée sur le portail e-Filing. Vous pouvez vous référer au manuel d’utilisation de My ERI pour en savoir plus. Alternativement, une ERI peut vous ajouter en tant que client dans le portail e-Filing (après avoir obtenu votre consentement). Si vous n’êtes pas enregistré sur le portail e-Filing, une ERI peut également vous enregistrer avant de vous ajouter en tant que client. Vous pouvez vous référer à Vérifier la demande de service et ajouter les services client pour en savoir plus.

Les ERI peuvent exécuter les activités suivantes :

Selon le nouveau portail de dépôt électronique, un représentant autorisé est une personne qui peut agir en votre nom avec une autorisation spécifique si vous ne pouvez pas vous occuper seul de vos affaires liées à l’impôt sur le revenu.



