Comment obtenir des abonnés et quel est le meilleur moment pour publier? ⋆ 10z viral

TikTok compte plus de 800 millions d’utilisateurs dans le monde – mais comment pouvez-vous les amener à regarder vos vidéos? (Photo: .)

TikTok, l’une des plateformes de médias sociaux à la croissance la plus rapide au monde, a connu une énorme augmentation du nombre d’utilisateurs depuis la pandémie de coronavirus et compte désormais plus de 800 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

Les gens du monde entier ont transformé leur temps de verrouillage en une opportunité de s’engager avec les vidéos virales divertissantes et légères de l’application et d’échapper au monde réel pendant un moment, se perdant dans le flux sans fin de contenu.

Près de la moitié des utilisateurs de l’application ont entre 16 et 24 ans, et en tant qu’application la plus téléchargée sur l’App Store d’Apple, TikTok fournit certainement des affiches avec un public captif potentiel de millions de personnes.

Mais comment savoir quand le meilleur moment pour publier sur TikTok est d’obtenir le plus de vues sur vos vidéos, et comment pouvez-vous obtenir des abonnés?

Quel est le meilleur moment pour publier sur TikTok?

Selon TikTok en 2019, 90% de tous leurs utilisateurs accèdent quotidiennement à l’application et l’utilisent plus de huit fois par jour.

Donc, sur la base de cette statistique, il serait juste de supposer qu’il y a plusieurs fois, chaque jour de la semaine, où des millions de personnes regardent des vidéos sur l’application.

La plupart des utilisateurs utilisent TikTok plus de huit fois par jour (Image: .)

Cependant, il n’y a pas encore de statistiques définitives sur le meilleur moment pour publier votre sottise de danse, de synchronisation labiale et de tendance sur l’application.

Cela est en partie dû au fait qu’il n’y a pas d’horodatage ou d’heure de publication sur l’application et que l’algorithme est conçu de manière à ce que vous soyez tout aussi susceptible de voir une vidéo publiée il y a deux minutes que de voir un clip qui a été faire le tour pendant deux mois.

Les utilisateurs de TikTok semblent également indécis à propos de celui-ci, à tel point qu’un hashtag nommé #besttimetopost est populaire sur l’application.

Les gens utilisent le hashtag et publient plusieurs vidéos du même clip, mais à des moments différents, encourageant les utilisateurs à aimer celle qu’ils voient, afin que le créateur de la vidéo puisse évaluer quel clip, publié à un moment précis, a le mieux fonctionné.

Cependant, les utilisateurs semblent obtenir des résultats différents de leurs tests. Dans ce fil sur Reddit, un utilisateur de TikTok révèle qu’il a le plus de vues sur ses vidéos s’il publie entre 13h et 13h, tandis qu’un autre partage cela sur son compte: « La vidéo avec le plus de vues et de likes a été publiée un lundi vers 8h30. »

L’algorithme de TikTok est construit de manière à ce que l’heure de publication ne devrait pas affecter les vues (Image: .)

Tiffany Peral, spécialiste du marketing de la plate-forme de marketing d’influence Phlanx, a partagé avec les gens de Quora qu’entre 10h et 18h chaque jour, c’est quand elle a vu le succès sur l’application: « J’ai remarqué que c’est le moment où plus de gens sont actifs sur TikTok et plus de gens verront vos vidéos », a-t-elle observé.

Alors que Sammy Alderson, un créateur officiel de lentilles chez Snapchat, a contré les affirmations selon lesquelles il y a un « meilleur moment » pour publier sur TikTok en soulignant simplement: « il n’y a pas de meilleur moment ».

Il a poursuivi en expliquant qu’en plus des utilisateurs de TikTok basés dans différents fuseaux horaires du monde entier, l’algorithme de TikTok est construit de manière à ce que l’heure de publication ne devrait pas affecter les vues.

« Même si la majorité de vos abonnés sont dans un fuseau horaire, la façon dont l’algorithme fonctionne sur TikTok (et Instagram et Facebook d’ailleurs) signifie que votre contenu sera affiché à un moment complètement différent de celui où vous le publiez », a déclaré Sammy. . «Nous voyons rarement le contenu chronologiquement sur les réseaux sociaux de nos jours.

TikTok a du contenu pour tout le monde (Image: .)

Comment obtenir plus d’abonnés sur TikTok

Il existe divers hacks – y compris le paiement pour les abonnés – qui peuvent vous faire paraître plus populaire sur TikTok.

Si vous cherchez à vous développer de manière organique, les experts en technologie recommandent un flux constant de contenu et la création d’une niche.

Suivre les tendances TikTok est un moyen rapide de gagner en renommée, la plate-forme donnant la priorité à la fonction « duo ». L’utilisation des bons hashtags peut également vous aider à apparaître sur davantage de pages Pour vous.

Mais ne vous y trompez pas, car devenir viral une fois ne signifie pas nécessairement plus d’adeptes.

Créez sur un thème qui vous intéresse et essayez de rester précis. Qu’il s’agisse de vidéos comiques ou de contenu de grenouille cottagecore, tant qu’il est cohérent, vous avez plus de chances d’attirer des fans.

Publiez également sur vos autres médias sociaux, de sorte que vous deveniez connu comme la personne de référence pour quel que soit votre créneau.



PLUS: Tiktoker partage des pages du journal d’une femme au foyer des années 1950 qu’elle a trouvé dans une friperie



PLUS: 5 meilleures recettes de pâtes TikTok: des pâtes feta aux pâtes épicées à la vodka

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();