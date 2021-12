Comment obtenir des billets pour la résidence de concert d’Adele à Las Vegas

Adele ne court plus après les trottoirs : elle s’installera au Caesars Palace Las Vegas Hotel and Casino pendant trois mois à partir de l’année prochaine.

« Weekends With Adele » verra la chanteuse de 33 ans jouer les samedis et dimanches au Caesars’ Colosseum du 21 janvier au 16 avril.

La résidence fait suite à la sortie du film de concert « Adele One Night Only », qui a été présenté en première le 14 novembre sur CBS et est toujours disponible sur le streamer sœur du réseau, Paramount +. Le concert a été filmé à l’observatoire Griffith de Los Angeles fin octobre.

Les concerts de Vegas seront probablement intenses, étant donné le matériel émotionnel provenant de son quatrième album acclamé, « 30 », qui est sorti plus tôt ce mois-ci.

« 30 » offre des réflexions profondes sur les causes et les conséquences de l’amour ; il utilise les expériences personnelles d’Adele – dans son mariage mais aussi dans son enfance – pour alimenter une sorte d’examen philosophique sur les raisons pour lesquelles l’amour échoue et ce que cela signifie pour les personnes impliquées », a écrit le critique de musique pop du Times, Mikael Wood, dans sa critique. .

Vous prévoyez de voir Adele à Vegas ? Préparez vous.

« Nous nous attendons à ce que la demande de billets pour voir Adele soit écrasante », a déclaré Ticketmaster sur son site Web. Par conséquent, la société les met uniquement à la disposition des personnes qui s’inscrivent au programme Verified Fan et reçoivent un code unique lundi avant le début de la prévente à 10 h 00, heure du Pacifique, le lendemain 7 décembre.

L’inscription vérifiée des fans est ouverte maintenant jusqu’à 23 h 59, heure du Pacifique, jeudi sur la page Adele du site Web de Ticketmaster ; tous ceux qui s’inscrivent ne recevront pas de code.

« En raison de la quantité limitée de billets disponibles, si la demande de billets des fans vérifiés dépasse l’offre, il n’y aura pas de mise en vente publique », a déclaré un communiqué publié mardi par l’équipe « Weekends avec Adele ». Et la demande devrait en effet dépasser l’offre.

Le Colosseum at Caesars peut accueillir 4 100 personnes et Adele ne joue que 12 spectacles. Vous faites le calcul. Mardi, la chanteuse n’a annoncé aucune date de tournée aux États-Unis au-delà de sa résidence à Vegas.