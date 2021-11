Comment obtenir des billets pour la tournée Justin Bieber 2022/2023 et explorer les lieux

Justin Bieber partira en tournée à travers le monde en 2022/2023 et les fans sont absolument ravis.

Per The Independent Justin Bieber a déclaré: «Nous avons travaillé dur pour créer le meilleur spectacle que nous ayons jamais fait, et nous avons hâte de le partager avec les fans du monde entier. Je te verrai prochainement. »

Le hitmaker de Hold On fera la promotion de son dernier album Justice. Sorti en mars 2021, il a fait ses débuts comme l’album le plus diffusé dans 117 pays. Découvrez comment mettre la main sur des billets pour la tournée mondiale Justice.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

A quelles dates Justin Bieber sera-t-il en tournée ?

Au Royaume-Uni, Justin Bieber commencera sa tournée à Glasgow le 8 février 2023 et terminera l’étape britannique de sa tournée à Manchester le 4 mars 2023.

Il sera épaulé par les invités spéciaux JADEN et ¿Téo? pour les 52 dates de la tournée, avec Eddie Benjamin et Harry Hudson apparaissant à certaines dates.

Bieber sera au Royaume-Uni pour les dix dates suivantes :

Glasgow | 8 février 2023 à OVO Hydro Aberdeen | 11 février 2023 au P&J Live London | 13 février 2023 à l’O2 Londres | 14 février 2023 à l’O2 Londres | 16 février 2023 à l’O2 Birmingham | 22 février 2023 au Resorts World Arena Birmingham | 23 février 2023 au Resorts World Arena Manchester | 25 février 2023 à l’AO Arena Sheffield | 26 février 2023 à Utilitia Arena Manchester | 4 mars 2023 à l’AO Arena



Photo de Francesco Castaldo/Archivio Francesco Castaldo/Mondadori via .

Où Justin Bieber sera-t-il en tournée ?

Justin Bieber sera en tournée à travers le monde avec des dates au Royaume-Uni, en Suède, au Brésil, en Australie et aux États-Unis.

Il sera sur scène dans plus de 20 pays tout au long de sa tournée mondiale Justice. Il débutera à San Diego à la Pechanga Arena le 18 février 2022 avec des escales ajoutées à Jacksonville, Orlando, Cincinnati, Indianapolis et Austin. La tournée de deux ans se terminera à Cracovie en Pologne le 25 mars 2023, offrant aux fans de nombreuses occasions de voir Bieber en concert.

Photo de Roberto Serra – Iguana Press/Redferns

Comment obtenir des billets pour la tournée mondiale Justice de Justin Bieber ?

Les billets ont été mis en vente à 10 heures le vendredi 19 novembre, avec de nombreuses dates au Royaume-Uni qui se vendent rapidement.

Cependant, vous pouvez toujours mettre la main sur des billets pour certaines dates dans divers pays sur Ticketmaster et The Ticket Factory.

Les billets Platinum officiels sont toujours disponibles à l’achat pour les dates de tournée au Royaume-Uni, au prix de 334,35 £ à 455,45 £.

Photo de Jeff Kravitz/FilmMagic

Dans d’autres news, Comment commander les albums vinyles originaux et limités d’Adele 30