Comment obtenir des billets pour la tournée ‘The Good, The Bad and the Rugby’ – talkSPORT

Le plus grand podcast de rugby au monde est en tournée !

Il est temps de s’aligner en tant que héros anglais James Haskell et Mike Tindall prenez la route avec le podcast de rugby le plus populaire au monde – Le bon, la brute et le rugby. Rejoignez-les pour leur toute première sortie pour le podcast à succès, qui depuis son lancement à l’été 2020 est devenu le premier podcast sportif du Royaume-Uni, avec plus de 3 millions d’auditeurs et plus de 20 millions de téléspectateurs en ligne.

Regardez les émissions en direct du podcast à succès dans 15 villes du Royaume-Uni et d’Irlande, à commencer par Sheffield le 29 avril.

Plus exclusif pour les auditeurs de TalkSPORT – à partir de ce jeudi à 10h, obtenez des billets exclusifs pour les lève-tôt 24 heures avant leur mise en vente générale !*

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus.

http://cuffeandtaylor.com/events/goodbadrugby

*24 heures avant la vente générale, les billets sont soumis à disponibilité et incluront les frais de réservation.