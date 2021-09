Comment obtenir des billets pour les concerts de BTS au SoFi Stadium de LA ⋆ .

Le supergroupe pop mondial BTS brillera bientôt dans la Cité des Anges avec un peu de funk et de soul.

Le boys band sud-coréen en tête des charts retrouvera ses fans en personne pour la première fois depuis 2019 cet automne à Los Angeles, selon une annonce lundi de la maison de disques du groupe. Les hitmakers de “Dynamite” se produiront au SoFi Stadium d’Inglewood pendant quatre nuits : du 27 au 28 novembre et du 1er au 2 décembre.

La mini-résidence des chanteurs au SoFi Stadium, intitulée Permission to Dance on Stage — LA, est une extension de leur concert en direct du même nom récemment annoncé, dont la première sera le 24 octobre.

BTS a joué pour la dernière fois devant une foule en direct lors de sa tournée mondiale 2019 et a depuis organisé un certain nombre de performances virtuelles tout au long de la pandémie de COVID-19.

L’annonce de la prochaine visite de BTS à Inglewood intervient un mois après que le groupe de sept membres a officiellement mis fin à sa tournée nord-américaine de la carte de l’âme, qui avait déjà été retardée à plusieurs reprises par la crise de santé publique.

Les fans qui ont acheté des billets pour les concerts annulés de Map of the Soul se sont vu promettre un accès anticipé aux billets pour les concerts Permission to Dance on Stage.

Selon Live Nation Entertainment, une prévente pour ceux qui ont acheté une entrée VIP à la tournée Map of the Soul mise au rebut débute le 5 octobre à 15h00 du Pacifique, suivie d’une autre prévente pour tous les autres détenteurs de billets Map of the Soul à partir du 6 octobre à 15h Pacifique.

Une troisième prévente pour les membres du fan club officiel de l’armée de BTS aura lieu le 7 octobre à 15 heures, suivie d’une quatrième et dernière prévente « General Verified Fan » le 8 octobre à 15 heures, pour laquelle les fans peuvent s’inscrire en ligne dès maintenant jusqu’en octobre. 2. Les billets restants seront mis en vente au grand public le 9 octobre à 15 h

