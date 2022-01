Comment obtenir des entraînements Time to Run sur Apple Watch

Après avoir commencé ses efforts audio guidés avec Time to Walk, la nouvelle série Apple Fitness+ Time to Run est officiellement arrivée comme la prochaine évolution. Suivez comment obtenir Time to Run sur Apple Watch, y compris si vous avez déjà désactivé ou supprimé les entraînements Time to Walk.

Apple décrit la nouvelle série Fitness+ Time to Run comme « une expérience de course audio conçue pour aider les utilisateurs à devenir des coureurs plus cohérents et meilleurs, avec des itinéraires de course populaires dans certaines des villes les plus remarquables ».

Les épisodes Time to Run présentent des « conseils de coaching inspirants » des entraîneurs Fitness+ Emily Fayette, Jamie-Ray Hartshorne, Sam Sanchez, Scott Carvin et Cory Wharton-Malcolm, associés à une « musique motivante et énergisante ».

Chaque épisode de Time to Run emmène les utilisateurs dans des lieux uniques et emblématiques du monde entier et la série peut être utilisée pour des courses en intérieur sur tapis roulant ainsi que pour des courses en extérieur. Et Time to Run peut devenir Time to Push pour ceux qui utilisent des fauteuils roulants.

De nouveaux épisodes Time to Run seront lancés pour Apple Watch les lundis. Pendant ce temps, Apple a également lancé sa troisième saison de Time to Walk avec Rebel Wison, Bernice A. King, Chris Meloni, et plus encore.

Comment obtenir le temps d’exécution sur Apple Watch

Time to Run (et Time to Walk) sont disponibles pour les abonnés Apple Fitness+ Si vous ne les avez pas déjà supprimés de l’Apple Watch, ouvrez l’application Entraînements sur le robinet portable Entraînements audio en haut Balayez vers le bas, choisissez un épisode Time to Run

Si vous avez déjà supprimé Time to Walk/Audio Workouts de l’Apple Watch

Sur Apple Watch, ouvrez le Application de paramètres

Allez en bas et choisissez Entraînement

Balayez/faites défiler à nouveau vers le bas et assurez-vous que la bascule est activée à côté de Ajouter de nouveaux entraînements à regarder

Vous devrez peut-être également ouvrir le Application d’entraînement sur Apple Watch Balayez vers le bas, choisissez Ajouter un entraînement

Robinet Le temps de marcher au sommet



Si les entraînements audio Fitness+ ne s’affichent toujours pas, procédez comme suit :

Placez votre Apple Watch sur le chargeur, iPhone fermé Sur votre iPhone, ouvrez le Application de remise en forme

Choisir la Onglet Fitness+ en bas au milieu de votre écran Appuyez sur un épisode Time to Run, puis appuyez sur le Ajouter+ bouton Vous verrez une coche indiquant « Ajouté à la bibliothèque sous surveillance »



