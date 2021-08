Comment obtenir des fragments de cachette et plus

in

Fragments des tribus de Midgard sont une partie essentielle du jeu et relèvent ses derniers défis.

Sans Fragments, vous ne pourrez pas défier le Boss de la Saga, Fenrir. Cependant, le jeu n’est pas aussi clair sur l’endroit où trouver certains types de fragments et ce que vous devriez faire pour les obtenir.

Tribus des fragments de Midgard | Tous les types de fragments

Ce sont tous les fragments dont vous avez besoin pour obtenir dans Tribes of Midgard. Certains d’entre eux sont assez simples. Les fragments de Jotunn tombent lorsque vous battez Jotunn, par exemple.

D’autres sont un peu plus vagues ou sont assorties de conditions supplémentaires.

Tribus des fragments de Midgard | Fragments de quête

Il faudra un certain temps pour rassembler les fragments de quête. Bien que les quêtes ne manquent pas dans Tribes of Midgard, vous ne pouvez avoir qu’une seule quête active à la fois.

Tribus des fragments de Midgard | Fragments d’événement

Tribes of Midgard a trois événements aléatoires sur lesquels vous pouvez tomber pour gagner ces fragments.

Roosters of Ragnarok: Chassez et capturez les coqs World Tree Stag: Interagissez avec Duneyrr Prisoner Escape: Libérez les prisonniers après avoir vaincu leurs ravisseurs.

Ces événements apparaissent au hasard et doivent être terminés avant que leur temps ne soit écoulé pour obtenir le fragment. Certains prétendent que la Rune Golden Egg augmente les chances d’apparition des Roosters of Ragnarok, bien qu’il n’y ait aucune preuve que cela soit encore vrai.

Fragments des tribus de Midgard | Où trouver des fragments de cachette

Pour obtenir des fragments de cachette, vous devrez trouver une cachette et la vider complètement. Cela peut sembler évident, mais c’est le constat qui devient difficile.

Vous aurez de meilleures chances de trouver des cachettes des tribus de Midgard dans les hautes terres, mais assurez-vous d’emporter des objets résistants au feu. Si vous êtes chanceux, vous trouverez une quête de PNJ qui vous oblige à trouver une cachette, ce qui signifie obtenir deux fragments à la fois.

Le problème avec les fragments de cachette est que vous ne les obtenez qu’une fois que la cachette entière est débarrassée des ennemis. Si vous pensez avoir fait cela mais que vous n’avez pas de Fragment à montrer, retournez à l’intérieur et parcourez chaque zone à la recherche de retardataires.

