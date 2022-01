Comment obtenir des jeux gratuits avec Amazon Prime Gaming | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nous vous expliquons pourquoi vous devez vous inscrire au service de jeux vidéo d’Amazon et comment en profiter pour obtenir des récompenses et des jeux gratuits.

Twitch Gaming était bien connu dans l’industrie du jeu. Mais il y a plus d’un an, Amazon a décidé de renouveler l’image de l’un de ses services les plus importants et Twitch Gaming a cessé d’exister en tant que tel, laissant la place à Prime Gaming.

Prime Gaming n’est rien de plus que Twitch Prime, mais avec un nouveau nom. Grâce à Prime Gaming, vous pouvez accéder à l’abonnement Amazon Prime, jouer sur la plateforme de streaming Twitch sans publicité avec certains privilèges et obtenez cinq jeux PC gratuits chaque mois. Comment demandez-vous? On va le voir!

Amazon propose un mois d’essai de son service Prime entièrement gratuit. Vous pouvez continuer une fois le test terminé ou vous inscrire librement.

Prime Gaming est un hybride entre Amazon Prime et Twitch Prime. Il s’agit de un service payant de Twitch et alimenté par Amazon. Avec ce service, vous pouvez améliorer votre expérience au sein de la grande plate-forme de streaming avec des avantages que vous ne pouvez avoir que si vous êtes un utilisateur payant. Ces avantages incluent la réception de jeux gratuits tous les mois, ainsi que des modules complémentaires pour d’autres jeux.

Le service fait partie de l’abonnement Amazon Prime, c’est-à-dire si vous avez un compte Amazon Prime, vous disposez également d’Amazon Prime Gaming gratuit inclus. Ainsi, on pourrait dire que ce service coûte 3,99 euros par mois. Pour ce prix, vous pouvez profiter des avantages suivants, en plus de ceux que vous connaissez déjà en tant qu’utilisateur d’Amazon Prime :

Jeux gratuits. Récompenses, butin et packs de démarrage. Abonnement mensuel gratuit à une chaîne. Contenu supplémentaire pour les chats. Stockage supplémentaire.

Pour profiter de ces avantages, il vous suffit de vous rendre sur le site Prime Gaming et de vous connecter à votre compte. La première fois que vous le faites, vous pouvez lier votre compte Twitch à Amazon Prime pour en profiter.

Une fois connecté, sur la page Prime Gaming, vous verrez tout ce que vous pouvez obtenir gratuitement. Dans le cas des jeux, ceux-ci sont dans la section ci-dessous et pour les obtenir gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu « Demander un jeu ».

Ça oui, Pour pouvoir jouer à ces jeux gratuits, vous devrez télécharger l’application de Jeux Amazon. Dans cette application, vous n’aurez qu’à vous connecter à votre compte Amazon et vous aurez déjà accès à votre catalogue de jeux pour les installer et jouer quand vous le souhaitez. Vous pouvez également demander des jeux et des récompenses à partir de là.

Comme vous pouvez le voir, profiter des avantages de Prime Gaming est aussi simple que de cliquer littéralement sur un bouton. Vous le savez : si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez Prime Gaming et donc, des jeux gratuits tous les mois. Et sinon, vous pouvez en ouvrir un dès maintenant et profiter de ces avantages et d’autres pendant 30 jours totalement gratuits et sans engagement de séjour.

