Comment obtenir des photos de près avec le mode macro caché de l’iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 Pro et le Pro Max ont d’excellents appareils photo, parmi les meilleurs que vous puissiez acheter dans un téléphone. Ils disposent également d’une nouvelle fonctionnalité exclusive qu’Apple n’a jamais proposée auparavant : un mode macro qui vous permet de réaliser des gros plans extrêmes, à seulement deux centimètres ! – de choses complexes que vous pouvez à peine voir à l’œil nu. La fourrure incroyablement fine de votre animal de compagnie, les veines des feuilles et les sous-pixels de l’écran de votre écran d’ordinateur sont désormais à portée de main.

Mais Apple ne vous donne pas de bouton de mode macro en soi – c’est automatique. Lorsque vous placez le téléphone à moins de 10 cm d’un objet, il passe automatiquement à l’objectif ultra-large, ce que certains utilisateurs ont trouvé assez choquant pour qu’Apple vous permette désormais de désactiver la commutation automatique de macro dans iOS 15.1.

Mais si vous faites cela, puis passez manuellement à l’objectif ultra-large, vous ne serez pas aussi proche par défaut. Voici un exemple en pleine résolution :

Écran de l’iPhone 13 Mini, tourné avec le mode macro de l’iPhone 13 Pro.Photo de Sean Hollister / The Verge

Sans le mode macro.Photo de Sean Hollister / The Verge

Alors, comment utilisez-vous réellement le mode macro ?

Comment utiliser le mode macro de l’iPhone 13 Pro

Encore une fois, c’est automatique. Vous n’avez pas besoin de chercher un bouton, il vous suffit de vous en approcher. Ouvrez l’application Appareil photo et approchez-vous très, très près de la chose que vous voulez photographier, si près qu’elle devient floue. Puis reculez lentement jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Si vous voulez être plus sûr, tirez juste assez loin pour que l’autofocus (carré jaune) se déclenche.

Tenez-vous incroyablement immobile à cette distance (deux mains c’est bien, contreventement c’est mieux, le trépied est probablement le mieux !) et prenez la photo. Si vous photographiez à main levée, vous voudrez peut-être en prendre quelques-uns de plus pour pouvoir choisir le plus clair – à cette distance, toute quantité de mouvement peut entraîner un flou.

C’est ça! À moins que vous n’ayez désactivé le mode macro automatique du téléphone, bien sûr.

Comment désactiver (et activer) l’échange automatique d’objectif de l’iPhone 13 Pro

Vous détestez la façon dont votre iPhone 13 Pro ou Pro Max s’éloigne automatiquement de l’objectif normal (très bon) lorsque vous vous approchez trop près ? Vous pouvez désormais l’activer et le désactiver à partir d’iOS 15.1.

Ouvrez le Paramètres application, allez à Caméra, puis faites défiler jusqu’en bas trouver Macro automatique. Désactivez-le pour désactiver le swap.

Comment prendre manuellement des photos macro avec l’iPhone 13 Pro

Espérons qu’Apple ajoutera bientôt un bouton manuel, de la même manière que vous pouvez passer manuellement à l’appareil photo ultra-large en appuyant sur « 0,5 » ou sur l’objectif zoom en appuyant sur « 3 » (sauf s’il est trop sombre). Pendant ce temps, vous pouvez toujours prendre des photos macro avec la fonction Macro automatique désactivée – elles ne seront tout simplement pas aussi proches.

Passez à votre objectif ultra-large et suivez les mêmes instructions que précédemment : approchez-vous, reculez, restez immobile. L’autofocus se déclenchera toujours, mais pas aussi près qu’avec le mode macro automatique.

Encore une fois, voici l’objectif ultra-large sans auto-macro…

… et voici à quel point vous vous en approchez avec la macro automatique activée.

Mais vous pouvez également tromper l’iPhone 13 Pro et le Pro Max pour qu’ils vous donnent un résultat presque aussi bon si vous zoomez vous-même. Apple dit à The Verge que son mode macro automatique recadre efficacement 3 mégapixels de l’image de 12 mégapixels, qui est ensuite suréchantillonnée à nouveau à 12 mégapixels, avec un peu de traitement supplémentaire en plus. Donc, si vous voulez émuler le même saut d’un champ de vision équivalent à 13 mm à un champ de vision équivalent à 26 mm, maintenez simplement le bouton 0,5x enfoncé et faites glisser la molette de zoom jusqu’à un grossissement d’environ 0,9x.

Voici trois photos d’un sous-verre en bambou que j’ai ramassé à Maui avec des lettres cuites au feu de bois, prises le plus près possible. La première est une photo macro automatique, la seconde une photo 0,5x que j’ai recadrée à environ 0,9x sur mon PC Windows, et la troisième photo à un grossissement de 0,9x sur l’iPhone lui-même. Ce sont presque les mêmes, non ? Je pense que l’auto-macro semble la plus nette avec le traitement d’Apple, mais aucune d’entre elles n’est géniale et toutes vont bien.

Macro automatique.

Recadrée manuellement sur un PC.

Tourné à un recadrage de 0,9x sur l’iPhone 13 Pro lui-même.

Alors maintenant, vous savez. Si vous prenez des photos macro particulièrement épiques avec un téléphone, contactez-moi sur Twitter ?