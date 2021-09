Comment obtenir des réductions sur l’Apple Store 2021

Beaucoup d’entre nous se sentent plus à l’aise de faire des achats Apple plus importants directement depuis l’Apple Store, en personne ou en ligne. Bien sûr, Apple n’a pas un flux constant de ventes et de remises comme certains autres détaillants. Cependant, nous savons comment obtenir des réductions sur l’Apple Store ou sur le site Web d’Apple. Après avoir lu cet article, vous aussi. Astuce n°1 : utilisez votre Apple Card ou les autres cartes de crédit mentionnées ci-dessous sur Haut de l’une de ces autres méthodes pour empiler vos économies.

Réductions sur l’Apple Store :

Offres du Black Friday

Bien que le Black Friday ne soit pas aussi important chez Apple que chez d’autres détaillants, Apple propose souvent une sorte d’offre le plus grand jour de vente au détail de l’année. Habituellement, Apple offre jusqu’à 200 $ en cartes-cadeaux Apple à l’achat de certains articles coûteux. Si vous envisagez un achat important d’Apple, envisagez d’attendre jusque-là. Nous avons un guide complet des offres Apple Black Friday pour vous.

Cartes-cadeaux Apple

En parlant de cartes-cadeaux, certains magasins vendent des cartes-cadeaux à prix réduit ou vous pouvez obtenir des récompenses en magasin pour l’achat de cartes-cadeaux. Par exemple, Giant Eagle vend des cartes-cadeaux Apple et vous offre des récompenses contre de l’essence gratuite dans leurs stations-service GetGo avec achat. Cela peut être plus compliqué pour vous que cela n’en vaut la peine, mais c’est un moyen d’économiser de l’argent. Je l’ai fait avant d’acheter un MacBook Pro, et j’en ai obtenu un réservoir d’essence gratuit.

Échange de pomme

Si vous avez un ancien appareil Apple qui prend de la poussière, pourquoi ne pas profiter du programme d’échange d’Apple ? Obtenez une estimation dès maintenant pour savoir ce que vaut votre ancien appareil. Envoyez-le par courrier ou apportez-le à Apple pour obtenir une remise immédiate sur ce que vous achetez. Ou, si vous préférez, vous pouvez recevoir une carte-cadeau Apple que vous pourrez utiliser pour un achat ultérieur.

Étudiants

Les étudiants bénéficient de réductions sur les ordinateurs, les iPad Pro, Apple Music et les Apple Pencils toute l’année. Si vous êtes étudiant, vous pouvez faire vos achats dans le magasin ou en ligne via le portail Shop for College, situé au bas du site Web d’Apple.

Prix ​​​​de l’éducation et réductions pour les étudiants

Les étudiants et les éducateurs de tous les niveaux sont éligibles pour la tarification de l’éducation. Lorsque vous magasinez sur ce portail, vous verrez le prix réduit.

La remise n’est pas basée sur un pourcentage ; il sera plutôt différent pour chaque élément. L’achat via ce portail réduit automatiquement les articles ; il n’affiche pas les prix d’origine. Lorsque vous magasinez dans le magasin physique, vous aurez besoin d’une pièce d’identité d’université ou d’une autre preuve de présence ainsi que d’un permis de conduire valide.

Remarque : pendant la rentrée scolaire, Apple propose traditionnellement des promotions supplémentaires. Cette année, Apple a offert des AirPod gratuits à l’achat d’un ordinateur, d’un iPad Pro ou d’un iPad Air, ainsi que 20 % de réduction sur AppleCare+ en plus de la remise pour l’éducation.

Enseignants et éducateurs

Tous les enseignants et éducateurs de tous les niveaux, du préscolaire aux cycles supérieurs, sont éligibles aux mêmes remises et offres sur les produits Apple que les étudiants, comme décrit ci-dessus. Cependant, les éducateurs ne bénéficient pas de la réduction sur Apple Music comme le font les étudiants.

Vous devrez apporter une preuve d’emploi, telle qu’un badge d’identification d’enseignant ou un talon de paie. Votre école devra également être répertoriée dans le système Apple pour que le spécialiste puisse appliquer votre réduction. De plus, si vous achetez des produits Apple pour votre école, vous pouvez bénéficier d’une exonération fiscale.

Exonération fiscale

Si vous travaillez pour une école, un organisme de bienfaisance, un lieu de culte ou une autre institution exonérée d’impôt et que vous achetez des produits Apple pour votre lieu de travail, vous pouvez être exonéré du paiement de la taxe de vente. Vous devrez apporter tous les documents de votre lieu de travail qui prouvent votre statut d’exonération fiscale. Cela s’ajoutera aux remises que vous recevrez.

Remises d’entreprise

De nombreuses entreprises ont une relation avec Apple et leurs employés peuvent bénéficier d’une réduction sur l’Apple Store lorsqu’ils achètent des articles pour leur usage personnel. Si vous travaillez pour une assez grande entreprise, demandez à votre responsable des ressources humaines si vous avez droit à des réductions sur l’Apple Store. Si tel est le cas, il vous suffit d’apporter des documents tels qu’un badge d’identification de travail ou une carte de visite et de demander à votre spécialiste d’appliquer la réduction. Votre lieu de travail peut également vous fournir un portail en ligne à partir duquel vous pouvez commander auprès d’Apple à prix réduit.

Employés du gouvernement

Si vous travaillez pour le gouvernement, vous pouvez obtenir des réductions sur certains produits Apple sur l’Apple Store. Comme la remise éducation, vous pouvez acheter la page du gouvernement sur Apple.com pour accéder aux prix réduits. Vous trouverez différents portails où vous pouvez obtenir des réductions selon que vous achetez pour votre organisme gouvernemental ou pour votre usage personnel. Vous pouvez également faire des emplettes au magasin de brique et de mortier. Assurez-vous d’apporter votre pièce d’identité gouvernementale à montrer à l’employé Apple afin qu’il puisse vous offrir la remise appropriée.

Militaires et vétérans

Vous avez droit à une remise militaire de 10 % sur certains services et produits Apple si vous êtes actuellement en service dans l’armée, si vous êtes un ancien combattant ou si vous êtes un membre de votre famille immédiate résidant dans le même foyer. Accédez à la remise via la page militaire sur Apple.com ou dans un Apple Store de brique et de mortier. Si vous achetez en ligne, vous devrez vérifier votre statut via ID.me. Vous aurez également besoin de votre carte d’identité militaire pour accéder à la réduction en personne. Assurez-vous de vérifier le prix en ligne avant d’acheter dans le magasin physique, car certains utilisateurs déclarent n’avoir reçu que 6% de réduction en personne.

Les propriétaires d’entreprise

Si vous possédez une entreprise (qu’elle soit grande ou petite), vous voudrez rencontrer l’équipe commerciale d’Apple.

Vous pouvez demander à n’importe qui dans le magasin de vous présenter, ou vous pouvez cliquer sur le lien Shop for Business au bas du site Web d’Apple.

Petites et moyennes entreprises

Les propriétaires d’entreprise sont éligibles à des remises spéciales, au financement et à la location via ce portail.

En tant que propriétaire d’entreprise, vous aurez droit à des remises une fois que vous aurez atteint un certain seuil de dépenses. Vous êtes également en mesure d’organiser le financement et la location par l’intermédiaire de l’équipe commerciale. Si vous achetez des produits Apple pour l’ensemble de l’entreprise, vos économies pourraient être substantielles. Il y a de nombreux autres avantages à se connecter avec l’équipe commerciale d’Apple, alors assurez-vous de le faire si vous possédez un type d’entreprise.

Promotions aléatoires

De temps en temps, Apple fera des soldes sur certains accessoires, comme les écouteurs Beats. Bien que ces prix spéciaux soient affichés sur le site Web d’Apple, ils ne sont pas annoncés autrement et il n’y aura pas de signalisation dans l’Apple Store. Parfois, vous avez juste de la chance ; la remise apparaîtra lorsque vous appelez. Nous couvrons ce genre de réductions ici même sur iMore, alors assurez-vous de nous contacter fréquemment et suivez-nous sur Twitter et/ou Facebook pour ne rien manquer !

La bonne carte de crédit

L’utilisation de la carte Apple sur l’Apple Store vous permettra d’obtenir une remise de 3 % sur votre achat. Cela peut sembler peu, mais cela s’additionne. Ce n’est pas votre seule option, cependant. Vous pouvez cumuler un crédit de 150 $ et une remise en argent de 1,5 % avec la carte American Express® Cash Magnet, qui est l’une des meilleures cartes de crédit à utiliser lors de l’achat de produits Apple. Cette carte offre également une protection contre les dommages accidentels et un financement gratuit de 15 mois. Les propriétaires d’entreprise peuvent obtenir des remises en argent encore plus importantes avec la carte American Express® Business Gold.

Certifié Reconditionné

Si vous n’avez pas besoin du tout dernier et du meilleur, vous pouvez acheter dans la boutique en ligne d’Apple Certified Refurbished jusqu’à 15 % de réduction sur les prix de vente au détail. Notez que cela est disponible exclusivement en ligne, pas dans les magasins de détail Apple. Acheter des produits reconditionnés certifiés directement auprès d’Apple n’a pas l’impression d’acheter d’occasion. Si des pièces ont été remplacées, il s’agira de pièces Apple d’origine. L’appareil est nettoyé et inspecté et dispose d’une batterie et d’une coque neuves. Il est expédié gratuitement et est livré dans une nouvelle boîte avec tous les accessoires normaux. Vous bénéficiez d’une garantie d’un an et de la possibilité d’acheter AppleCare. Un autre avantage de l’achat remis à neuf est que vous pouvez obtenir un ancien modèle spécifique que vous souhaiterez peut-être qu’Apple ne propose plus de nouveau.

Certifié Apple Reconditionné

Vous pouvez obtenir jusqu’à 15% de réduction sur les prix de détail sur une belle sélection de produits Apple. Pendant qu’ils sont remis à neuf, ils se sentent neufs et viennent avec la garantie d’Apple.

Comment obtenir des offres chez Apple ?

