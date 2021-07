Comment obtenir des rendements mensuels réguliers avec une appréciation du capital sur le long terme ?

Dans le cas des fonds d’actions purs, le SWP ne peut pas être démarré immédiatement et les investisseurs doivent attendre 5 à 7 ans pour commencer à effectuer des retraits mensuels réguliers.

Pour assurer des contributions croissantes sur une base régulière à une organisation philanthropique – qui prône la non-mendicité et ne demande jamais de dons au grand public et n’autorise que des personnes, qui croient en sa cause, à contribuer à sa branche éducative – d’établir une institution d’ingénierie, un un disciple dévoué a suggéré à d’autres disciples de faire un investissement forfaitaire dans l’ETF UTI Nifty50 et de démarrer un plan de retrait systématique (SWP) dès le mois prochain.

Selon lui, en démarrant SWP directement en faveur de la branche éducative, les disciples pourraient faire des contributions mensuelles régulières. De plus, l’investissement en actions aiderait également à générer des gains supérieurs à long terme qui les aideraient à augmenter les contributions pour suivre le rythme de l’amélioration des coûts de construction et d’exploitation en raison de l’inflation.

Cependant, les fonds d’actions purs sont de nature volatile et peuvent même donner des rendements négatifs à court terme. Les retraits dans une telle situation peuvent éroder le capital investi plutôt que fournir une plus-value à long terme.

Alors, est-ce une bonne idée d’investir dans l’ETF UTI Nifty50 ou tout autre fonds d’actions pur à cette fin ?

« Alors que les actions en tant que classe d’actifs surpassent généralement la dette, les titres à revenu fixe et d’autres classes d’actifs par une large marge à long terme, les actions peuvent être très volatiles à court terme. Par conséquent, les investissements en fonds d’actions doivent toujours viser la création de richesse à long terme et non la génération de revenus mensuels réguliers. Opter pour l’option de dividende dans les fonds d’actions serait un choix sous-optimal car il y a toujours une incertitude concernant la déclaration de dividende, et le paiement du dividende peut ne pas correspondre aux besoins de rentrées de fonds mensuels de l’investisseur. De plus, l’option de dividende est fiscalement inefficace, car les revenus de dividendes des fonds communs de placement sont imposables selon le régime fiscal de l’investisseur », a déclaré Sahil Arora – directeur principal, Paisabazaar.com.

Selon Arora, au lieu de fonds d’actions purs, des fonds de dette résoudraient mieux le problème.

« Les investisseurs qui cherchent à générer immédiatement des revenus mensuels à partir de leurs excédents à investir doivent investir leurs excédents dans des fonds de dette à court terme et activer le plan de retrait systématique (SWP) dans ces fonds. Utilisez les calculateurs SWP en ligne pour connaître l’investissement forfaitaire requis dans les fonds de dette à court terme pour générer le revenu mensuel requis, après avoir supposé un taux de rendement moyen généré par les fonds de dette à court terme au cours des 5 à 7 prochaines années. Le reste de leurs excédents investissables devrait être investi dans des fonds d’actions pour la création de richesse », a déclaré Arora.

« Les fonds de dette à court terme investissent dans des titres de créance ayant un profil d’échéance plus court et, par conséquent, présentent un risque plus faible d’érosion du capital causée par la hausse des taux d’intérêt que les fonds de dette à moyen ou long terme. Les investisseurs peuvent réduire davantage le risque d’érosion du capital en investissant dans des fonds de dette à court terme ayant la plus forte exposition possible aux obligations d’entreprises souveraines, quasi-souveraines et les mieux notées », a-t-il ajouté.

Dans le cas des fonds d’actions purs, le SWP ne peut pas être démarré immédiatement et les investisseurs doivent attendre 5 à 7 ans pour commencer à effectuer des retraits mensuels réguliers.

« Les investisseurs ayant au moins 5 ans et de préférence 7 ans ou plus en main avant d’avoir besoin de rentrées de fonds mensuelles de leurs investissements devraient opter pour des fonds d’actions. Le meilleur exemple de tels investisseurs serait ceux dans la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine qui investissent pour créer leur corpus post-retraite. Une fois qu’ils ont environ 2 ans après l’âge de la retraite ou l’étape nécessitant des retraits mensuels, ils doivent activer le plan de transfert systématique (STP) pour transférer régulièrement un montant prédéterminé vers les fonds de dette à court terme des fonds d’actions chaque mois. Une fois qu’ils atteignent l’âge de la retraite ou le stade nécessitant des rentrées de fonds mensuelles, activez le SWP dans le fonds de dette à court terme investi. Suivre cette méthode garantira une exposition continue aux actions et les rendements plus élevés générés par les fonds d’actions augmenteront la longévité du corpus d’investissement », a déclaré Arora.

Ainsi, personne ne devrait investir les fonds nécessaires à court terme en capitaux propres et n’a besoin de bien gérer les investissements pour atteindre ses objectifs financiers spécifiques.

Comme la plupart des disciples ignoreraient les risques associés aux investissements dans les fonds communs de placement – ​​en particulier les fonds d’actions – il est préférable de gérer les contributions données collectivement par des personnes expérimentées.

