Comment obtenir des rendements stables dans un environnement très incertain – Conseils financiers

La pénurie de liquidités au milieu de la pandémie et les faibles taux d’intérêt sur les options d’investissement traditionnelles comme les dépôts fixes bancaires et les petits plans d’épargne ont poussé de nombreux investisseurs individuels vers des options volatiles comme les marchés boursiers. Certains se sont même tournés vers des crypto-monnaies incroyablement incertaines pour des rendements rapides, mais ont subi de lourdes pertes. Ces pièces cryptographiques du nouvel âge connaissent souvent des fluctuations de prix de l’ordre de 10 à 20 %, voire plus.

En fait, un rapport du SBI a révélé qu’il y a eu une « inclinaison significative » des investisseurs particuliers vers les marchés boursiers en raison de la baisse des taux sur les produits traditionnels et de l’augmentation de la liquidité mondiale. Une autre raison importante et intéressante derrière cela, selon le rapport SBI, est que les gens passent plus de temps chez eux pendant les fermetures induites par Covid !

Cependant, faute d’une bonne compréhension de l’environnement très incertain, les investisseurs particuliers s’exposent régulièrement au risque de perdre de l’argent. Il est donc important de connaître les moyens d’obtenir des rendements stables même si l’environnement reste incertain.

Rester investi

Bhavin Patel, co-fondateur et PDG, LenDenClub, déclare que pour la stabilité, il faut rester investi dans un environnement incertain et diversifier son portefeuille.

« Il pourrait y avoir des options d’investissement à risque relativement faible et moins incertaines comme FD, mais les rendements sont voués à être annulés par l’inflation au fil du temps. Comme mentionné précédemment, la meilleure option serait de créer un portefeuille diversifié avec un équilibre entre un risque élevé, des rendements élevés et des avenues plus stables et moins risquées. Avec l’expérience, les gens ont tendance à apprendre des variations dans les techniques d’investissement. La diversification vous offre des rendements stables et assurés d’une part, tout en testant les eaux avec des investissements à haut risque d’autre part », a déclaré Patel à FE Online.

Explorez de nouvelles options à faible risque

Anshul Gupta, co-fondateur de WintWealth, déclare que pendant les périodes d’incertitude, la plupart des investisseurs commencent à rechercher des rendements stables. Mis à part les investissements de la section 80C, les dépôts à terme sont considérés comme sûrs par beaucoup. Cependant, les taux de FD sont à des niveaux historiquement bas. La plupart ne battent même pas l’inflation.

Gupta bat pour les obligations sécurisées pour un rendement stable dans un environnement très instable. Il dit que les fonds de dette présentent un risque plus élevé et offrent de meilleurs rendements et une meilleure fiscalité. Ceux-ci sont liés aux taux d’intérêt et ont donné de faibles rendements ces derniers temps. Jusqu’à ce que les taux d’intérêt se redressent, il est peu probable que nous assistions à une amélioration.

« Les obligations sécurisées sont une meilleure option car le risque de crédit est moindre. Ils ont une couche de sécurité supplémentaire qui est prudente compte tenu du stress financier. Ceux-ci sont toujours à haut risque, mais si vous avez mis en place des garanties suffisantes, ils sont moins risqués que l’équité. En règle générale, les investisseurs de détail dans la tranche d’imposition de 30% devraient principalement les examiner car ils ont le plus à gagner », a déclaré Gupta à FE Online.

Diversifier intelligemment

Il y a toujours un certain niveau de risque et d’incertitude attaché à toute forme de classe d’investissement. Cependant, pendant les périodes difficiles telles que les guerres, les récessions ou les pandémies, il devient encore plus important de garantir une source de revenus stable. C’est là que la diversification intelligente joue un rôle essentiel.

« Bien qu’il faille maintenir un mélange sain d’actions, d’obligations, de matières premières et d’actifs physiques, le recours à des plateformes d’investissement non traditionnelles et new-age peut également être une bonne proposition car elles permettent d’investir des sommes plus petites à intervalles réguliers plutôt que d’attendre le bonnes conditions de marché. Deuxièmement, la plupart de ces plateformes offrent un accès à des classes d’actifs qui ne sont pas directement liées aux instruments traditionnels comme le marché boursier qui offre une isolation raisonnable en période d’incertitude », a déclaré Sudarshan Lodha, co-fondateur de Strata.

Étant soutenues par la technologie, ces plates-formes new-age échappent à l’intervention humaine sous toutes ses formes. Comme la plupart d’entre eux offrent aux investisseurs la possibilité de surveiller régulièrement leur investissement et leurs rendements, ils leur offrent un contrôle complet de leurs actifs. Par exemple, dans le cas d’un investissement fractionné dans l’immobilier, l’investisseur se voit proposer un tableau de bord qui le tient informé de l’évolution de l’actif et des rendements attendus, entre autres spécifications de données. Cela permet à l’investisseur d’ajuster sa stratégie d’investissement en termes de timing du marché afin d’éviter de mauvaises décisions d’investissement. Outre la diversification, cela contribue également à renforcer l’immunité financière et à minimiser les pertes, a ajouté Lodha.

