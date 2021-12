Comment obtenir des tireurs Web Spider-Man dans Fortnite

Dans Fortnite Chapter 3, Season 1, Spider-Man fait ses débuts tant attendus, et il est plus qu’un simple skin de personnage. Vous pourrez utiliser les tireurs Web de Spider-Man pour vous-même, avec n’importe quel skin, car ce sera très bientôt une arme mythique dans Fortnite. Ce ne sera pas bon marché et il sera certainement recherché par de nombreux joueurs. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir les tireurs Web de Spider-Man dans le chapitre 3 de Fortnite.

Jeux de tir Web mythiques

Lorsque les tireurs Web mythiques arriveront sur Fortnite, ils ne seront que la deuxième arme de niveau mythique du jeu cette saison, rejoignant le fusil d’assaut Mythic MK-7 de la Fondation. Les Web Shooters étaient accidentellement dans le jeu lors du lancement du chapitre 3, ce qui nous a non seulement donné une idée de leur fonctionnement, mais aussi de l’endroit où vous pouvez les acheter une fois qu’ils sont officiellement dans le jeu.

À l’heure actuelle, Epic a déclaré que les tireurs Web ne seraient pas dans le jeu avant le 11 décembre, c’est-à-dire ce samedi. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils seront automatiquement sortis d’ici là. Il se peut que les Web Shooters arrivent dans un futur patch de mardi, peut-être même le 14 décembre.

Une fois arrivés, ils semblent prêts à être vendus dans Bosquet gras par le PNJ Guaco, le taco vivant. Alors que les Web Shooters étaient brièvement disponibles en raison d’un bug, Guaco les vendait pour 400 lingots d’or, ce qui correspond à peu près au prix moyen d’une arme exotique ou mythique du chapitre 3 de Fortnite.

Avec les tireurs Web de Spider-Man, vous pourrez naviguer sur le Web autour de la carte Fortnite Chapter 3 avec une relative facilité, selon la première démonstration de gameplay ci-dessus. On ne sait pas si vous pouvez également utiliser le Mythique de manière offensive ou s’il est simplement utilisé pour la traversée. Il semble également fonctionner sur un temps de recharge pour empêcher les joueurs de le spammer.

La prochaine fois que vous vous retrouverez du mauvais côté d’un joueur massif, vous aurez peut-être les Web Shooters en main pour escalader la tour comme si vous étiez Peter Parker essayant de rentrer dans sa maison sans réveiller tante May.

Une fois que les Web Shooters seront officiellement disponibles, nous mettrons à jour cette histoire avec plus de vidéos de gameplay et d’autres détails au fur et à mesure de leur arrivée. D’ici là, soyez patients, les webheads. L’arme Fortnite passionnante de Spidey sera bientôt là.

