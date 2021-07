Comment obtenir des villageois dans Minecraft Skyblock ⋆ .

Skyblock est l’un des types de cartes les plus intenses et addictifs de Minecraft, opposant les joueurs à un scénario à faibles ressources dans lequel ils doivent utiliser chaque matériau à leur avantage pour survivre.

Les villageois sont l’un des éléments les plus cruciaux de la progression d’un joueur Minecraft au sein de Skyblock. Sans eux, les joueurs n’ont pas accès aux émeraudes, et donc pas d’accès à des objets comme l’équipement en diamant et les livres d’enchantement, qui ne sont disponibles que via les échanges de villageois sur de nombreuses cartes Skyblock. Heureusement, il existe des moyens d’accumuler une écurie respectable de villageois. C’est une quête qui prend du temps, mais qui vaut certainement la peine d’être entreprise pour améliorer l’expérience Skyblock d’un joueur.

Minecraft : Guérir les zombies-villageois

Image via Mojang

Lorsqu’il s’agit d’amener les villageois sur la plupart des cartes Skyblock de Minecraft, les joueurs devront guérir les villageois zombies de leur affliction. Ceci est réalisé en donnant aux villageois zombies l’effet de statut de faiblesse, puis en leur donnant une pomme d’or, qui les guérira de leur maladie des zombies et les ramènera à leur forme d’origine. Cela peut être fait de différentes manières, mais toutes les méthodes demandent un effort considérable pour réussir.

L’un des principaux moyens de guérir les villageois zombies consiste à demander à une sorcière de leur lancer une potion de faiblesse avant de leur donner la pomme d’or. En endommageant suffisamment une sorcière pour réduire son total de cœurs à moins de huit, les joueurs déclencheront 25 % de chances que les sorcières jettent les potions anti-éclaboussures nécessaires par désespoir. Trouver une sorcière et aligner son jet pour frapper un villageois zombie à la place du joueur peut être difficile, mais la création de la propre potion de faiblesse Splash d’un joueur nécessitera l’accès au Nether afin de fabriquer un stand de brassage. De plus, les joueurs devraient probablement s’appuyer sur le marchand ambulant pour obtenir les composants de brassage nécessaires à la fabrication de la potion, notamment un champignon brun. Combiné avec un œil d’araignée fermenté et de la poudre à canon, les joueurs de Minecraft peuvent fabriquer la potion anti-éclaboussures souhaitée avec le support de brassage.

Les pommes dorées sont également difficiles à obtenir. Les pommes sont facilement disponibles dans l’Overworld, mais l’or n’est pas aussi facilement accessible. Voici quelques façons d’obtenir les lingots d’or nécessaires pour créer des pommes dorées :

Entrer dans le Nether et tuer des piglins zombifiés, qui laissent parfois tomber des lingots d’or à leur mort dans Minecraft. Tuer des foules hostiles, qui laisseront parfois tomber des armures dorées qui peuvent être fondues dans une fournaise en lingots d’or.

Quelle que soit la méthode choisie par les joueurs de Minecraft, cela peut être difficile, mais la récompense en vaut la peine. Il est fortement recommandé qu’une fois que les joueurs ont suffisamment de villageois, ils commencent à les élever dès que possible afin qu’ils n’aient pas besoin de compter sur la guérison des villageois zombies à l’avenir.

Lire la suite: Où utiliser les émeraudes dans les donjons Minecraft

Découvrez la nouvelle chaîne YouTube Minecraft de Sportskeeda !

Edité par Siddharth Satish

Connectez-vous pour répondre