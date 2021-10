Comment obtenir des vols pas chers et voyager | La technologie

Tout comme quand on va acheter une voiture on demande des prix dans plusieurs concessions, on peut attendre les dates indiquées dans le calendrier ou on utilise les aides gouvernementales, pour voler et voyager moins cher, il est certain qu’il faut faire quelque chose de similaire.

Nous allons vous donner plusieurs astuces pour rendre ces vols moins chers et ainsi le voyage est considérablement réduit en coût.

Voyons quels sont ces conseils et comment nous devons les mettre en pratique pour que nos dépenses en vols soient plus faibles.

Index des contenus :

Sites Web de vols et moteurs de recherche

Comme d’habitude, on peut utiliser des sites spécialisés dans tout ce monde de vols pour se faire une idée des prix et acheter des billets sur différentes compagnies aériennes.

C’est le plus simple et visuel d’avoir toutes les informations sous la main, c’est-à-dire de savoir quand les vols partent, quelle est la compagnie aérienne, combien de temps dure le voyage, s’il y a ou non des escales et bien sûr le prix de chacune des options.

De plus, dans la plupart des sites Web de ce type, tels que Skyscanner ou Kiwi, vous pouvez voir les jours où ce même itinéraire est le moins cher, au cas où nous aurions la possibilité de changer les jours de vol, et même créer une alarme afin qu’ils nous informent de la variation de prix.

Kiwi en particulier est l’un des sites Web qui cherchent à se rendre à votre vol en s’arrêtant dans différents aéroports pour que cela vous coûte moins cher.

D’autres très bons moteurs de recherche pour trouver les vols les moins chers pour notre voyage sont Kayak, Google Flights ou Cheap Flights.

Compagnies aériennes low-cost

Une autre bonne option peut être de regarder le vol que nous voulons faire dans certains compagnie aérienne à bas prix devant l’un des généralistes qui existent aujourd’hui.

Ces compagnies, dans leur grande majorité, sont la marque blanche des grandes compagnies aériennes, il ne faut donc pas avoir peur du fait qu’elles sont low-cost.

Dans tous les cas, bien que dans ces compagnies le billet soit moins cher, vous devez faire attention, car il peut arriver que certains services ne soient pas inclus tels que l’enregistrement des bagages, ce qui augmentera à long terme le coût final du service.

Il faut être souple

Si nous voulons vraiment trouver le billet d’avion le moins cher, nous devons être très flexibles dans les dates auxquelles nous voulons voyager. Il peut y avoir une grande différence entre voler un jour ou l’autre, il serait donc préférable de trouver les meilleurs jours pour l’aller-retour.

Mais aussi nous devons être flexibles en envisageant de ne pas faire le voyage directement, mais de s’arrêter à un aéroport intermédiaire. Cela peut nous faire économiser un bon nombre d’euros, même si nous risquons qu’un retard nous fasse perdre l’autre avion. Parfois, les choses ne se font pas sans un petit risque.

Un billet aller-retour ou deux billets ?

Nous avons l’habitude de penser que, si nous achetons un billet aller-retour, ce sera moins cher et parfois c’est peut-être vrai, mais dans d’autres c’est loin d’être vrai.

Il y a des moments où vous pouvez obtenir un Vol aller simple à un prix avantageux et au retour, choisissez une autre compagnie aérienne différent pour vous faire économiser de l’argent de cette façon. Bien sûr, avec cette option, vous n’avez pas tout intégré et vous devez vous tourner vers une autre entreprise, mais le fait est que vous arrêtez de payer de l’argent.

Malheureusement, voyager en Espagne en transports en commun n’est généralement pas bon marché. Les prix souffrent du manque de concurrence et nous sommes habitués à avoir un coût plus ou moins stable qui n’est généralement pas une aubaine. A cela il faut ajouter que certaines connexions sont très compliquées voire impossibles.

Aéroports à proximité

Nous pouvons également choisir d’autres aéroports que celui de notre ville ou celui qui est le plus proche de nous.

Des fois quitter un autre aéroport cela peut rendre le voyage moins cher, donc ce pourrait être une bonne option pour obtenir un billet de cet aéroport pour économiser quelques euros.

Il est clair que dans ce cas, vous devez également compter le coût du voyage vers le nouvel aéroport, mais nous vous assurons qu’un bon nombre de fois, cela paie.

Pour le retour, cela peut aussi être une bonne option. C’est-à-dire que nous pouvons retour d’un autre aéroport nous avons atteint.

Pour y parvenir, nous devons avoir été très clairs dès le début et donc déjà porter le billet ou prendre des risques, afin que pendant le voyage nous cherchions la meilleure option pour revenir d’où nous sommes ou d’un aéroport différent.

Heures et jours impopulaires

Nous pouvons également trouver de bonnes réductions lorsque vous voyagez les jours et les heures où la grande majorité des gens ne veulent pas prendre l’avion. Cela peut être quelque chose de radical, mais le voyage sera beaucoup moins cher si nous essayons voler juste après noël, pour vous donner un exemple.

Ce n’est pas trop demandé non plus, même si cela dépend aussi beaucoup de la destination, voler vers tard le soir.

Le bon moment pour acheter un billet

Vous pouvez utiliser des applications comme Hooper pour savoir quel est le meilleur moment pour acheter un billet d’avion. Il est valable pour les terminaux Android et Apple.

Dans Hooper et des outils similaires, ils peuvent vous montrer des informations, souvent sous forme de graphique, de ce que le historique des prix de ce vol que vous souhaitez en particulier, alors réussir à vous prédire lorsque vous allez subir une baisse de valeur et ainsi économiser beaucoup d’argent.

De toute évidence, c’est une prédiction et en tant que telle, elle peut échouer, même s’il est vrai qu’elles sont généralement correctes dans une large mesure.

Parfois, il vaut mieux payer plus

Il y a des moments où ça peut être nous possible de payer quelque chose de plus pour un billet d’avion.

Par exemple, si le billet dans un low-cost est moins cher, mais au moment de vérité, ils peuvent nous facturer certains services qui pour nous sont basiques.

Dans ce cas, si l’on ajoute tous ces extras, le billet low-cost peut être plus cher que celui de la compagnie généraliste et, par conséquent, il est conseillé d’acheter le voyage à un prix légèrement plus élevé.

La surréservation peut être une bonne chose

Il peut arriver que la surréservation d’un avion soit une bonne chose pour nous. Nous savons que ce n’est pas le vol le moins cher, mais nous savons quels sont nos droits, au cas où nous serions affectés par quelque chose comme ça.

Peut-être, à cause de vendre plus de billets que de places Dans un avion, une pratique que font parfois les compagnies aériennes, nous devons rester à destination et repartir, par exemple, un jour plus tard.

Cela signifiera que nous pouvons réclamer une compensation financière selon la distance du vol.

Court-courrier (vols jusqu’à 1 500 kilomètres) : 250 euros. Distance moyenne (entre 1 500 et 3 500 kilomètres) : 400 euros. Longue distance (plus de 3 500 kilomètres) : 600 euros.

Avec tout ce que nous vous avons dit et une bonne dose de patience, vous pourrez sûrement avoir les vols les moins chers possibles pour le voyage que vous souhaitez effectuer.

Il n’y a pas de meilleure façon de commencer des vacances ou n’importe quel type de voyage qu’en économisant une bonne poignée d’euros sur les billets d’avion.