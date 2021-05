Disney Plus est votre source incontournable pour tout ce qui concerne Star Wars, Marvel et Mickey Mouse. Vous pouvez même donner un coup de fouet aux choses et diffuser votre contenu Disney préféré sur grand écran. Si vous possédez un nouveau téléviseur intelligent Samsung, ce guide est fait pour vous. Voici comment obtenir Disney Plus sur un téléviseur Samsung.

Nous allons d’abord vous expliquer la manière la plus simple de télécharger l’application. Après cela, nous sommes là pour vous aider à vous connecter. Prêt à entrer dans la maison de la souris? Allons-y.

Comment obtenir Disney Plus sur votre téléviseur Samsung

Lorsque vous allumez votre téléviseur Samsung, la première chose dont vous aurez besoin est la télécommande. Pas votre télécommande câblée, mais la télécommande livrée avec votre téléviseur. Une fois que vous l’avez et assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet, procédez comme suit:

Ouvrez votre menu d’applications à l’aide du bouton d’accueil et accédez à l’option marquée applications et appuyez sur Entrer.Ouvrez la barre de recherche et saisissez Disney Plus.Rendez-vous sur l’icône Disney Plus et appuyez sur Entrer.

Une fois que vous avez téléchargé Disney Plus, vous pouvez également choisir de l’ajouter à votre écran d’accueil. Si vous l’utilisez fréquemment, l’application restera également dans votre onglet Récents pour un accès plus rapide. Malheureusement, Samsung n’a pas encore introduit Disney Plus sur les téléviseurs antérieurs à 2016, vous devrez donc peut-être vous tourner vers un appareil Roku ou Amazon Fire TV dans ces cas.

Comment se connecter à Disney Plus

La première fois que vous plongez dans Disney Plus, vous serez invité à vous connecter ou à vous inscrire. Si vous devez encore créer un compte, suivez les instructions à l’écran. Si vous avez un compte, suivez plutôt ces étapes:

Saisissez l’adresse e-mail associée à votre compte, saisissez le mot de passe de votre compte, choisissez votre profil dans la liste des options et accédez au streaming!

Vous pouvez également vous connecter avec un code à huit chiffres sur votre appareil mobile. Une fois que vous avez suivi l’URL correcte, vous serez peut-être invité à saisir à nouveau votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis vous serez prêt à partir.

