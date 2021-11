Comment obtenir Disney + pour 1,99 $ cette semaine

??

La Walt Disney Company a transformé vendredi en Disney + Day, annonçant une longue liste de films et d’émissions de télévision à venir sur la plate-forme de streaming. La société propose également un rabais pour attirer de nouveaux abonnés pour le week-end, offrant un abonnement d’un mois pour seulement 1,99 $. L’accord et la vague d’annonces interviennent après que Disney a partagé mercredi un nombre d’abonnés décevant avec les investisseurs.

L’offre de 1,99 $ est disponible sur DisneyPlus.com/welcome/disneyplusday. L’offre expire le vendredi 14 novembre à 23 h 59 HNP. Après un mois, le coût monte à 7,99 $ par mois. L’accord n’est pas disponible si vous souhaitez vous inscrire au Disney Bundle, qui comprend également ESPN + et Hulu financé par la publicité pour 13,99 $ par mois. (Vous pouvez également vous abonner au Disney Bundle avec Hulu sans publicité pour 6 $ supplémentaires par mois.)

Disney + Day a eu lieu deux jours seulement après le rapport sur les résultats du quatrième trimestre moins que stellaire de Disney, qui montrait que la croissance des abonnés de Disney + commençait déjà à ralentir, deux ans seulement après le lancement du service. Au 2 octobre, Disney+ comptait 118,1 millions d’abonnés payants, soit seulement 2,1 millions d’abonnés par rapport à la fin du trimestre précédent, rapporte Variety. Ce nombre était bien en deçà des 10 millions de prévisionnistes de Wall Street attendus. Les analystes ont prédit que le nombre d’abonnés Disney+ atteindrait 162,2 millions d’ici la fin du quatrième trimestre. C’est même après que le PDG de Disney, Bob Chapek, a tenté de réduire les attentes en septembre lorsqu’il a déclaré que la société s’attendait à ce que l’augmentation du trimestre ne soit que des « millions d’abonnés à un chiffre » après que la pandémie de coronavirus a forcé des retards dans la production des projets prévus.

« Nous continuons à gérer notre [direct-to-consumer] entreprise à long terme, et sommes convaincus que notre divertissement de haute qualité et notre expansion sur d’autres marchés dans le monde nous permettront de développer davantage nos plateformes de streaming à l’échelle mondiale », a déclaré Chapek mercredi. La directrice financière Christine McCarthy a également prédit que la croissance des abonnés Disney+ sera « significativement plus élevé » au second semestre 2022 par rapport au premier semestre. Le quatrième trimestre 2022 sera le premier trimestre où Disney proposera de nouveaux spectacles de toutes ses marques, y compris Marvel et Star Wars, qui sortiront à peu près au même moment.

{replyCount}commentaires

Disney a annoncé des dizaines de nouveaux projets à venir sur Disney + à l’avenir de ses marques. Les nouveaux projets incluent Baymax !, la suite d’Enchanted Disenchanted, la série Diary of a Wimpy Kid, Hocus Pocus 2, Will Smith’s Welcome to Earth et Cars on the Road. Marvel Studios a retenu l’attention, avec de nouveaux projets comme X-Men ’97, Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel et Spider-Man: Freshman Year annoncés.