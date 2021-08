Comment obtenir du Bitcoin gratuit avec StormGain Cloud Mining ⋆ Crypto nouveaux médias

in

StormGain a un Bitcoin Faucet gratuit qui vous permet de collecter des crypto-monnaies sans avoir à investir votre propre argent. Obtenez Bitcoin gratuitement dès maintenant – Le cloud mining gratuit de StormGain est conçu spécifiquement pour ceux qui commencent tout juste dans le monde de la crypto-monnaie.

Les robinets Bitcoin vous permettent d’obtenir de l’argent numérique sans investir dans l’année 2021. Pour acquérir de petits morceaux de Bitcoin – Satoshis, ou “Sats” – sur un robinet Bitcoin, vous devez effectuer quelques tâches de base. Un Satoshi – du nom du créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto – est un cent millionième de bitcoin (BTC) ou 0,000000001 BTC.

Robinets Crypto

Les robinets crypto ne sont en aucun cas un programme pour devenir riche rapidement. Plus l’incitation est faible, plus la tâche est facile. Les incitations gagnées en effectuant des tâches sont placées dans le portefeuille en ligne du site, car la plupart des sites Web ont un seuil de paiement minimum. Ce n’est qu’après avoir atteint le seuil minimum défini qu’un utilisateur peut retirer son prix. Cela peut prendre aussi peu qu’une journée avec les meilleurs robinets cryptographiques, mais cela peut prendre plus d’une semaine.

C’est une méthode simple pour accéder au Bitcoin gratuit, mais vous n’en obtiendrez pas beaucoup, juste quelques Satoshis à la fois. Cela peut sembler peu à première vue, mais c’est un début pour les débutants intéressés à apprendre à échanger du Bitcoin.

L’utilisation des faucets est un moyen simple d’en savoir plus sur la crypto-monnaie et sur la façon dont elle peut être échangée et échangée, sans prendre de risques.

Le robinet Bitcoin de StormGain

Les robinets Bitcoin, également appelés robinets de crypto-monnaie, sont de petites quantités de crypto-monnaie offertes par certaines plates-formes en échange de l’exécution de diverses tâches de base. Remplir un captcha, regarder des publicités ou cliquer sur des liens sont des exemples de ces tâches. Les crypto-monnaies peuvent être consultées ou distribuées sans avoir besoin de minage.

Étant donné que les incitations sont petites, elles sont appelées robinets, comme s’il s’agissait de gouttes d’eau versées par un robinet. Seulement ici, c’est une petite quantité de crypto-monnaie qui s’infiltre dans votre portefeuille. Le portail du robinet a la possibilité de modifier les avantages et de définir un délai pour que les utilisateurs puissent les récupérer.

Une fois que vous décidez de vous inscrire à StormGain, vous devez suivre certaines étapes de vérification – généralement, les utilisateurs doivent s’inscrire sur un robinet crypto en fournissant leurs informations personnelles et leur adresse de portefeuille Bitcoin.

Après avoir terminé une tâche sur le site Web, les récompenses sont envoyées à un micro-portefeuille, qui est comparable à un portefeuille standard mais peut contenir de petites quantités d’actifs cryptographiques. Les micro-portefeuilles sont établis automatiquement pour la plupart des robinets cryptographiques lorsque vous vous inscrivez.

Toutes les quatre heures, vous pouvez gagner Satoshi dans leur programme ; pour les retirer, vous devez échanger avec eux, et tout profit réalisé sera transmis à votre portefeuille crypto. La procédure de minage est entièrement gratuite et se déroule en arrière-plan sur leurs serveurs – le robinet bitcoin ne nécessite qu’une capacité de calcul. Tout ce que vous avez à faire maintenant est de cliquer sur démarrer l’exploitation minière sur l’application.

Notre échange crypto recommandé

